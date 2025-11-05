Entradas de la final de la Copa Libertadores 2025: precio y venta para duelo Palmeiras vs Flamengo en Lima

Entradas para la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima. Crédito: Conmebol

La expectativa está en su punto más alto entre los aficionados del fútbol sudamericano. Este martes 4 de noviembre, la Conmebol abrió la venta de entradas al público general para la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará el sábado 29 de noviembre, a las 16:00 (hora de Perú), en el imponente Estadio Monumental de Ate, en Lima.

En esta edición del torneo más prestigioso del continente, los finalistas son dos gigantes del fútbol brasileño: Palmeiras y Flamengo. Ambos equipos demostraron su jerarquía a lo largo de la competencia, superando con autoridad cada fase y asegurando una cita que promete ser de alto voltaje por el talento y la calidad de sus planteles.

El ‘verdao’, tras una remontada épica en semifinales ante LDU de Quito, llega con determinación y el firme propósito de conquistar una nueva corona continental. Luego de sufrir un duro revés en la ida disputada en Ecuador, donde cayó 0-3, el cuadro dirigido por Abel Ferreira no bajó los brazos y respondió con autoridad en São Paulo, firmando un contundente 4-0 que selló su clasificación a la última ronda.

En tanto, el ‘mengao’ volvió a dejar en claro su jerarquía en el torneo, superando cada obstáculo en el camino hacia la final. En semifinales se enfrentó al siempre exigente Racing de Argentina, en una serie pareja y de alto ritmo, donde impuso su oficio. El triunfo por 1-0 en la ida resultó determinante, ya que el empate sin goles en la vuelta selló su clasificación a la gran cita.

Palmeiras y Flamengo disputarán el título de la Copa Libertadores 2025. Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes

Ambos equipos conocen bien lo que significa alcanzar la gloria continental, por lo que el duelo en el Estadio Monumental promete ser vibrante entre dos conjuntos de gran nivel. Palmeiras y Flamengo igualan con tres títulos en el palmarés histórico de la Copa Libertadores, de modo que esta final no solo definirá al campeón de 2025, sino también cuál de los dos se despega en la cima del fútbol sudamericano.

Palmeiras vs Flamengo: precio y venta de entradas para la final

Las entradas para la final entre Palmeiras y Flamengo por el título de la Copa Libertadores 2025 pueden adquirirse exclusivamente a través de la página oficial: libertadores.eleventickets.com. Según informa la Conmebol, se han establecido tres categorías de precios para el público general y ya se agotó el primer lote:

Categoría 1: USD 320 / PEN 1 120

Categoría 2: USD 200 / PEN 700

Categoría 3: USD 95 / PEN 335 (esta última exclusivamente para hinchas de los clubes finalistas)

Es importante mencionar que cada uno de los finalistas gestionará de forma independiente la venta de entradas destinadas a sus aficionados, según su propia política operativa, en coordinación con la organización del torneo. Los detalles concretos para las ventas de los hinchas del ‘verdao’ y del ‘mengao’, así como los sectores asignados para palquistas, serán revelados en los próximos días.

Precios de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025

Una final con mucha expectativa

Este partido no sólo decide al campeón de América, sino que representa un verdadero espectáculo de fútbol continental: dos clubes brasileños, con recorrido, planteles sólidos y la motivación de hacer historia, se encontrarán en Lima, ante miles de seguidores que llegarán desde distintas latitudes. No es solo un partido, es un evento que promete emociones fuertes, ambiente de alta intensidad y un cierre memorable para una edición del torneo que ya está dejando huella.

Para los aficionados que planeen asistir: estén atentos a los plazos, aseguren sus boletos de forma anticipada y revisen cuidadosamente las condiciones de venta. La final de la Copa Libertadores 2025 se presenta como una fiesta del fútbol, y las tribunas del Estadio Monumental de Lima están listas para vibrar con la gloria que está en juego.