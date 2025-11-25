Perú Deportes

Carlos Galván lanzó fulminante respuesta a Williams Riveros tras polémica comparación: “Me puede lustrar los zapatos”

El defensa paraguayo aseguró que es mejor porque es tricampeón y el ‘Negro’ solo tiene un título con Universitario, eso desató controversia y el exjugador no dudó en contestarle

Williams Riveros desató polémica por su declaración tras ser comparado con Carlos Galván. El defensa de Universitario de Deportes estuvo como invitado en ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola junto a Matías Di Benedetto y Aldo Corzo.

Y dentro de la entretenida conversación, la ‘Foquita’ le preguntó al popular ‘Jerarquía’ si le molestaba que lo comparen con Galván, y la respuesta fue fulminante: “Él es histórico acá porque tiene un título creo, y yo tengo tres”.

Esa afirmación no pasó desaperdibida y se volvió tendencia en redes sociales. El ‘Negro’ no se quedó callado y lanzó contundente respuesta, no solo Riveros, también se la mandó a Di Benedetto y Corzo.

“Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles, suficiente”, disparó el exjugador ‘crema’.

El defensa paraguayo fue invitado en el podcast de 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

¿Por qué se inició el enfrentamiento entre Williams Riveros y Carlos Galván?

El buen momento de Williams Riveros en Universitario de Deportes en los últimos años generó que los hinchas lo comparen con Carlos Gálvan. Muchos aseguraban que tiene el mismo estilo de juego y la misma garra, sin embargo esa semejanza se volvió como una enfrentamiento entre ambos.

Y todo se encendió más cuando el ‘Negro’ hizo unas polémicas declaraciones contra ‘Jerarquía’. El exfutbolista dejó en claro que él es mejor que el paraguayo y resaltó que su juego es diferente.

“Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el ‘Cheta’ (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente”, apuntó Carlos Galván en conversación con el programa ‘Al volante’.

Williams Riveros lanzó punzante comentario
Williams Riveros lanzó punzante comentario tras comparación con Carlos Galván en Universitario

Williams Riveros apuntó contra Carlos Zambrano

El defensa paraguayo se sometió al juego de preguntas de ‘Enfocados’ que lleva el nombre ‘Dame que te doy’, segmento que hace comparaciones y el invitado debe elegir quién es mejor. Jefferson Farfán no pudo evitar preguntar: “¿Williams Riveros o Carlos Zambrano?“.

‘Jerarquía’ lanzó una contundente respuesta: “En la carrera me supera. Pero si es en la actualidad, los dos, lo respeto mucho, pero yo soy tricampeón”, expresó.

El defensor paraguayo reafirmó su liderazgo en Universitario y destacó su tricampeonato como una ventaja frente al central de Alianza Lima. (Video: Enfocados)

