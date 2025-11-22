Perú Deportes

Williams Riveros lanzó punzante comentario tras comparación con Carlos Galván en Universitario: “Yo tengo tres títulos”

El defensa paraguayo, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo fueron los invitados del podcast ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola

El defensa paraguayo fue invitado en el podcast de 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto sorprendieron a todos tras aparecer como invitados especiales en ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Los referentes de Universitario de Deportes participaron de una divertida entrevista junto a Aldo Corzo.

Salió un adelanto de la conversación y se mostraron varios episodios entretenidos donde no faltaron las bromas. En una oportunidad, la ‘Foquita’ preguntó: “¿Quién maneja el liderazgo de la ‘U’“? A lo que Corzo se señaló desatando risas a todos.

“Está Jorge (Fossati) que dirige el entrenamiento, y está él (Aldo Corzo)”, aseguró el popular ‘Jerarquía’ generando la burla de la Farfán y Guizasola.

El instante más polémico se marcó cuando el ‘10 de la calle’ le preguntó a Riveros: “¿te molesta que te comparen con Carlos Galván?“. Di Benedetto encendió más el momento con su comentario: ”Eso es lo que estaba esperando yo".

Williams no dudó en responder, pero lanzó un punzante comentario que hizo explotar a todos. “Él es histórico acá porque tiene un título creo, y yo tengo tres”, apuntó.

“Ay, Dios mío”, dijo el exdelantero de Alianza Lima y ‘Cucurucho’ se unió a la ‘chacota’: “No la puedes poner así, ‘Jesucristo Superstar’”.

Esa opinión encendió la redes sociales y se volvió viral rápidamente. Abrió debate y muchos hinchas ‘cremas’ celebraron la respuesta del paraguayo.

¿Qué dijo Carlos Galván sobre Williams Riveros?

En más de una oportunidad saltó el debate de quién es mejor en la historia de Unviersitario de Deportes: ¿Carlos Galván o Williams Riveros? El buen momento del defensa paraguayo hizo que la comparación sea inevitable por los hinchas de la ‘U’.

Sin embargo, la polémica empezó a desatarse tras las declaraciones del ‘Negro’ cuando le consultaron sobre ‘Jerarquía’.

“Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el ‘Cheta’ (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente”, apuntó Carlos Galván en conversación con el programa ‘Al volante’.

Carlos Galván asegura que bajo
Carlos Galván asegura que bajo ninguna forma Williams Riveros lo supera como futbolista. - Crédito: Universitario

Universitario vs Los Chankas: día, hora y canal TV del último duelo por el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘guerreros’ hoy, sábado 22 de noviembre, a las 15:00 horas en Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. A pesar que los ‘cremas’ ya se coronaron tricampeones, quieren cerrar con broche de oro su gran campaña.

Un triunfo les permitirá batir otro récord en la Liga 1 2025: podrían convertirse en el primer equipo nacional que es ganador de un torneo corto sin conocer derrotas.

Por ello, este cotejo es importante para el equipo de Jorge Fossati y será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato nacional, a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, se podrá seguir por la plataforma de Youtube vía streaming totalmente gratis. Por su lado, Infobae Perúinformará todos los detalles que se vivirán en Andahuaylas.

