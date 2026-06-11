El difícil panorama de Miguel Silveira en Universitario tras confesiones de su agente: “Su desvinculación estaba más avanzada que la de Sekou Gassama”

Luego de las explosivas confesiones de su agente, el volante brasileño tendría su salida entrampada de la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La interna de Universitario de Deportes ha experimentado una sacudida inesperada tras las explosivas declaraciones de Robson Lima, representante de Miguel Silveira. Más allá de la controversia desatada en torno a la directiva, el conflicto ha dejado en suspenso las negociaciones para la salida del futbolista, generando un clima de tensión e incertidumbre en el club.

La situación se agudizó cuando el empresario lanzó afirmaciones que sorprendieron tanto a la dirigencia como al plantel. Según el periodista Gustavo Peralta, la reacción fue inmediata: varias personas vinculadas a la ‘U’ contactaron al volante brasileño para exigir explicaciones, quien de acuerdo con lo que Peralta recogió de fuentes directas, se desmarcó totalmente de lo dicho por su agente, asegurando que no había dado aval para tales declaraciones y que no compartía el contenido de las mismas.

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El comunicador relató que, tras el revuelo inicial, ‘Miguelinho’ se comprometió a publicar un mensaje en sus redes sociales aclarando su posición frente a la polémica. Sin embargo, hasta el momento, el futbolista no ha emitido ningún pronunciamiento público, lo que ha incrementado la expectativa y el malestar entre sus compañeros y la dirigencia ‘merengue’.

Miguel Silveira lleva 1 gol en 11 partidos jugados con Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Universitario

El periodista deportivo sostuvo que, en los días previos a la intervención de Robson Lima, la desvinculación de Miguel Silveira del club estaba más avanzada que la de Sekou Gassama. “Antes de que declare el representante de Silveira, la ‘U’ tenía más avanzada la desvinculación de Silveira que con Gassama. Ahora se ha puesto en stand-by a partir de ese momento la negociación que estaba con Silveira. No quiere decir que Silveira se va a quedar en la ‘U’, pero en el club consideran ‘¿cómo vamos a hablar con alguien que hasta hace dos horas estábamos por llegar a un acuerdo, hablando muy bien y de manera correcta, y luego sale a decir esto?’. En la ‘U’ esperan unas disculpas o una aclaración", sostuvo.

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En este escenario, la continuidad del futbolista de 23 años en el club parece inviable, aunque su futuro inmediato todavía no se define. Mientras tanto, la incertidumbre aumenta, ya que la directiva no descarta que el futbolista deba presentarse en Lima el lunes 15 de junio a la pretemporada, en caso de que no se alcance un acuerdo definitivo para su desvinculación.

En Universitario, la expectativa gira en torno a una respuesta pública de Silveira, quien hasta ahora solo ha expresado en privado que no comparte la versión de su representante. Esta falta de pronunciamiento ha generado malestar en el vestuario, donde tanto dirigentes como compañeros consideran necesario un gesto claro que permita superar la crisis interna.

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Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.

¿Miguel Silveira sufrió de hostigamiento en Universitario?

A raíz de las declaraciones de Robson Lima, surgió la versión de que Miguel Silveira habría vivido situaciones de hostigamiento durante su paso por Universitario. El agente insinuó que su representado había pasado momentos difíciles, aludiendo específicamente a un partido en el que un referente del equipo lo habría increpado de manera desmedida.

Sobre este episodio, Gustavo Peralta brindó un matiz distinto, asegurando que, durante el partido de visita ante CD Moquegua, presenció desde el borde del campo cómo un jugador experimentado reclamó a ‘Miguelinho’ por un error que casi termina en gol en contra. Según lo narrado por el periodista, el referente se acercó a Silveira, le pidió explicaciones y el brasileño, lejos de responder, optó por escuchar. “Son cosas de fútbol”, afirmó Peralta, quien descartó que se tratara de un hecho fuera de lo común para el ambiente competitivo de un vestuario profesional.

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La versión recogida por el comiunicador indica que lo ocurrido en Moquegua fue un reclamo propio de la dinámica interna de un equipo de alto nivel. “Si el representante se refiere a eso, yo vi una cosa netamente de fútbol”, puntualizó.