Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario irá a Andahuaylas para cerrar su invicto, Lanús y Mineiro lucharán por el título de la Copa Sudamericana, y mucho más

Guardar
Partidos de hoy, sábado 22
Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 22 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Universitario de Deportes buscará cerrar su tricampeonato con nuevo récord, Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana, Alianza Lima saldrá por otro triunfo en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

La ‘U’ visitará a Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Jorge Fossati pueden cerrar con broche de oro el título nacional: un triunfo lo coronará como el primer equipo nacional que es ganador de un torneo corto sin conocer derrotas.

Por otro lado, Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde disputarán la final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo argentino alcanzó este partido después de cerrar la temporada con buenos resultados y apunta a consagrarse campeón. Para lograrlo, deberá vencer al conjunto brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, en el encuentro decisivo.

Lanús y Atlético Mineiro se
Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana 2025

Partido de Liga 1

- Los Chankas vs Universitario de Deportes (15:30 horas / L1 Max, L1 Play, YouTube)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Olva Latino vs Circolo Sportivo Italiano (14:30 horas / Latina TV, web y aplicativo)

- Géminis vs Atlético Atenea (17:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Rebaza Acosta (19:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

Partido de Copa Sudamericana

- Lanús vs Atlético Mineiro (15:00 horas / DSports, DGO, Disney+, ESPN)

Partidos de LaLiga

- Alavés vs Celta de Vigo (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- FC Barcelona vs Athletic Club (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Osasuna vs Real Sociedad (12:30 horas / DGO)

- Villarreal vs Mallorca (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

Partidos de Premier League

- Burnley vs Chelsea (07:30 horas / Disney+, ESPN)

- Liverpool vs Nottingham Forest (10:00 horas / Disney+, ESPN)

- Fulham vs Sunderland (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Brighton vs Brentford (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Bournemouth vs West Ham (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Wolverhampton vs Crystal Palace (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Newcastle vs Manchester City (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Serie A

- Cagliari vs Genoa (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Udinese vs Bologna (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Fiorentina vs Juventus (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Napoli vs Atalanta (14:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Augsburgo vs Hamburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Bayern Munich vs Friburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Borussia Dortmund vs Stuttgart (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Heidenheim vs Borussia M’ gladbach (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Colonia vs Eintracht Frankfurt (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Strasbourg (11:00 horas / Disney+ Premium)

- Rennes vs AS Monaco (13:00 horas / Disney+ Premium)

- PSG vs Le Havre (15:05 horas / Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 2)

Partidos de A-League

- Western Sydney 3-2 Central Coast (Finalizado)

- Sydney FC 3-0 Melbourne Victory (Finalizado)

- Auckland FC vs Brisbane Roar (21:00 horas / A-Leagues YouTube)

Partidos de Championship

- Coventry City vs West Bromwich (07:30 horas / Disney+ Premium)

- Birmingham vs Norwich (10:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol colombiano

- Santa Fe vs Fortaleza (17:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Deportes Tolima vs Bucaramanga (19:30 horas / RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Técnico Universitario (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Manta FC vs Vinotinto FC (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Emelec vs Aucas (19:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol argentino

- Vélez Sarsfield vs Argentinos Jrs (18:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

- Central Córdoba vs San Lorenzo (20:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Botafogo vs Gremio (17:30 horas / L1 Play, Fanatiz)

- Palmeiras vs Fluminense (19:30 horas / L1 Play, Fanatiz)

Temas Relacionados

Partidos de hoyUniversitario de DeportesLos ChankasUniversitario vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoLanúsAtlético MineiroCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Facundo Morando se medirá con el cuadro ‘chalaco’ con la misión de defender el liderato e invicto en la competencia nacional. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Los ‘cremas’ buscarán cerrar con bronche de oro el tricampeonato frente los ‘guerreros’ en la altura. Entérate las señales disponibles para el crucial duelo

Dónde ver Universitario vs Los

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Argentinos y brasileños se enfrentarán en el estadio ueno Defensores del Chaco. Solo uno levantará el segundo trofeo más importante del continente. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Dónde ver Atlético Mineiro

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ buscan terminar este certamen de manera invicta, mientras que los ‘guerreros’ sueñan con el boleto a la Copa Sudamericana 2026. Sigue todas las incidencias de este cotejo

Universitario vs Los Chankas

Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1

El comentarista Diego Rebagliati adelantó los refuerzos de los ‘blanquiazules’ para pelear por el título y competir internacionalmente

Los tres nuevos fichajes de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Thamara Medina detalla su estado

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1