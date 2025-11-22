Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 22 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Universitario de Deportes buscará cerrar su tricampeonato con nuevo récord, Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana, Alianza Lima saldrá por otro triunfo en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

La ‘U’ visitará a Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Jorge Fossati pueden cerrar con broche de oro el título nacional: un triunfo lo coronará como el primer equipo nacional que es ganador de un torneo corto sin conocer derrotas.

Por otro lado, Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde disputarán la final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo argentino alcanzó este partido después de cerrar la temporada con buenos resultados y apunta a consagrarse campeón. Para lograrlo, deberá vencer al conjunto brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, en el encuentro decisivo.

Partido de Liga 1

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Olva Latino vs Circolo Sportivo Italiano (14:30 horas / Latina TV, web y aplicativo)

- Géminis vs Atlético Atenea (17:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Rebaza Acosta (19:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

Partido de Copa Sudamericana

Partidos de LaLiga

- Alavés vs Celta de Vigo (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- FC Barcelona vs Athletic Club (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Osasuna vs Real Sociedad (12:30 horas / DGO)

- Villarreal vs Mallorca (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

Partidos de Premier League

- Burnley vs Chelsea (07:30 horas / Disney+, ESPN)

- Liverpool vs Nottingham Forest (10:00 horas / Disney+, ESPN)

- Fulham vs Sunderland (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Brighton vs Brentford (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Bournemouth vs West Ham (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Wolverhampton vs Crystal Palace (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Newcastle vs Manchester City (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Serie A

- Cagliari vs Genoa (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Udinese vs Bologna (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Fiorentina vs Juventus (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Napoli vs Atalanta (14:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Augsburgo vs Hamburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Bayern Munich vs Friburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Borussia Dortmund vs Stuttgart (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Heidenheim vs Borussia M’ gladbach (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Colonia vs Eintracht Frankfurt (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Strasbourg (11:00 horas / Disney+ Premium)

- Rennes vs AS Monaco (13:00 horas / Disney+ Premium)

- PSG vs Le Havre (15:05 horas / Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 2)

Partidos de A-League

- Western Sydney 3-2 Central Coast (Finalizado)

- Sydney FC 3-0 Melbourne Victory (Finalizado)

- Auckland FC vs Brisbane Roar (21:00 horas / A-Leagues YouTube)

Partidos de Championship

- Coventry City vs West Bromwich (07:30 horas / Disney+ Premium)

- Birmingham vs Norwich (10:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol colombiano

- Santa Fe vs Fortaleza (17:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Deportes Tolima vs Bucaramanga (19:30 horas / RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Técnico Universitario (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Manta FC vs Vinotinto FC (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Emelec vs Aucas (19:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol argentino

- Vélez Sarsfield vs Argentinos Jrs (18:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

- Central Córdoba vs San Lorenzo (20:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Botafogo vs Gremio (17:30 horas / L1 Play, Fanatiz)

- Palmeiras vs Fluminense (19:30 horas / L1 Play, Fanatiz)