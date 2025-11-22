Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Los ‘cremas’ buscarán cerrar con bronche de oro el tricampeonato frente los ‘guerreros’ en la altura. Entérate las señales disponibles para el crucial duelo

Dónde ver Universitario vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025.

Hoy, sábado 22 de noviembre, Universitario de Deportes visitará a Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. A pesar que los ‘cremas’ aseguraron el trimcampeonato, quiere cerrar una gran temporada con broche de oro: obteniendo un nuevo récord en la Liga 1 2025.

El equipo de Jorge Fossati tendrá la misión de asegurar una victoria para coronarse como el primer equipo nacional que es ganador de un torneo corto sin conocer derrotas. Una marca importante que hará más memorable su tercer título consecutivo.

Al frente tendrá a los ‘guerreros’ que se aferran a la mínima chance de poder meterse en zona de Copa Sudamericana 2026. Para ello, necesitan una serie de resultados para conseguirlo. Será un duelo que definirá su futuro y podría prolongar el invicto de la ‘U’ de manera histórica.

“Una felicidad enorme haber logrado este tricampeonato histórico sin lugar a dudas, y poder ser parte para mí es un orgullo muy grande. El año creo que fue muy positivo. Fuimos justos campeones durante todo el año. El único bache que tuvimos en el Apertura después lo terminamos de sobrepasar, pero me quedo con la ambición, con la no conformidad del grupo para seguir logrando cosas importantes. Me parece que eso fue lo más importante y la característica principal de este plantel”, comentó Matías Di Benedetto en conversación con L1 Max.

Plantel alzó todos los trofeos que lograron en el tricampeonato. (Video: GOLPERU)

Horarios de Universitario vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

El choque entre los ‘cremas’ y los ‘guerreros’ se jugará hoy, sábado 21 de noviembre, en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

Universitario se medirá con Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

Dónde ver Universitario vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

El decisivo choque será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, se podrá seguir por la plataforma de Youtube vía streaming totalmente gratis. Por su lado, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Andahuaylas con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Universitario vs Los Chankas: alineaciones posibles

- Los Chankas: Hairo Camacho; D. Gonzales, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrton Quintana; Oshiro Takeuchi, Jordan Guivin, J. Palomino, F. Torres, José Manzaneda; y Pablo Bueno.

- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez; Edison Flore y José Rivera.

¿Jorge Fossati se quedará en Universitario?

La continuidad de Jorge Fossati en Universitario de Deportes sigue en incertidumbre. El técnico maneja propuestas de dos clubes históricos de México: Necaxa y Pumas UNAM. Y a pesar que tiene contrato vigente con la ‘U’, su permanencia no está asegurada.

“Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije. A mí no me pregunten nada. Primero tengo que ver si yo voy a ser el técnico y eso lo voy a decidir después de la reunión. Vamos a tratar de cerrar el campeonato con broche de oro”, aseguró el DT.

