Perú Deportes

Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1

El comentarista Diego Rebagliati adelantó los refuerzos de los ‘blanquiazules’ para pelear por el título y competir internacionalmente

Guardar
Diego Rebagliati reveló los dos futbolistas que llegarán a La Victoria en el 2026. (Los R3BA)

Diego Rebagliati mencionó a los 7 jugadores que formarán parte de la pequeña ‘purga’ de Alianza Lima de cara al 2026. A la par, el comentarista deportivo reveló los tres nuevos refuerzos que llegarán a La Victoria: un extranjero y dos peruanos.

En la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Los R3BA’, el exjugador nacional dio a conocer que Ricardo Lagos no continuará en Matute la próxima temporada y los ‘íntimos’ traerán a un elemento para que compita por la banda izquierda con Miguel Trauco.

Rebagliati señaló que Alianza comprará el pase de Cristian Carbajal a Sport Boys. “El lateral es peruano, lo van a ir a comprar, no es el chico de ADT, es de Lima, es Carbajal, se lo van a ir a comprar a Boys”, expresó.

El futbolista de la ‘misilera’ hizo una buena campaña este 2025, ganándose el titularato con 32 partidos disputados, 1 gol y una asistencia. Estos números le valieron para ser convocado y debutar en la selección peruana bajo la dirección de Manuel Barreto.

Cristian Carbajal será comprado por
Cristian Carbajal será comprado por Alianza Lima para el 2026.

Asimismo, el exdirectivo manifestó que Angelo Campos tampoco se mantendrá en la institución luego de un bicampeonato y cinco temporadas. El ‘equipo del pueblo’ le apuntó el número a Alejandro Duarte, quien no tiene muchos minutos en Sporting Cristal.

“El arquero va a ser Viscarra, el segundo también está en un equipo de Lima, Duarte, me dijeron ‘si deja de jugar pádel y le da prioridad al fútbol, es un buen arquero’, que te deje de jugar pádel y que vaya a pelearle el puesto a Viscarra”, añadió.

El presente de Duarte no es el mejor. Paulo Autuori lo tiene en consideración por detrás de Diego Enríquez y Renato Solís. Su último partido bajo los tres palos se remonta al 10 de mayo cuando Cristal goleó 4-1 a Ayacucho FC en condición de visitante.

Alejandro Duarte se mudaría a
Alejandro Duarte se mudaría a La Victoria tras no tener minutos en Sporting Cristal.

Darwin Machís jugará en Alianza Lima en el 2026

El tercer fichaje y el primer extranjero en sumarse a la plantilla de Alianza Lima es Darwin Machís. De acuerdo a Diego Rebagliati, el extremo venezolano tiene todo arreglado para vestirse de ‘blanquiazul’ en la siguiente temporada y lo calificó como un buen refuerzo para el club peruano.

“Alianza tiene tres delanteros, un extremo que ya lo tiene, venezolano, Darwin Machis, jugaba en Valladolid hace nada, tuvo un tema personal y regresó a Venezuela, ya lo tiene, los cuatro extremos de Alianza son: Quevedo, Castillo, Gentile y Machis. Machis va a jugar en Alianza en el 2026. Buen jale”, apuntó.

Los tres nuevos fichajes de
Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1.

Machís tuvo que irse de Valladolid por la falta de minutos y porque no quería jugar Segunda División, un factor que lo alejaba de la selección de Venezuela. Por ese motivo, rescindió su contrato y volvió a su país.

UCV le abrió las puertas al extremo y recuperó un poco de protagonismo. Disputó un total de ocho encuentros, en los cuales marcó tres goles y dio una asistencia. Con estos números llegaría a Alianza.

Dos delanteros llegarán a Alianza Lima

Aparte de Machís, Carbajal y Duarte, Alianza Lima saldrá al mercado para fichar a dos futbolistas específicamente a dos delanteros. Según Rebagliati, uno será con características similares a las de Adrián Balboa -movedizo y que pueda jugar fuera del área- y otro ‘nueve’ posicional.

Temas Relacionados

Alianza LimaDarwin MachísAlejandro DuarteCristian CarbajalDiego RebagliatiLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: habrá pequeña ‘purga’ en La Victoria

El comentarista deportivo habló de la planificación del cuadro ‘blanquiazul’ para el 2026 y mencionó a los futbolistas que no seguirán. Hay tres extranjeros en la lista

Diego Rebagliati reveló los 7

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

Resultados de la fecha 5

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

UTC y Ayacucho FC definirán su futuro en la última fecha del Torneo Clausura 2025: solo uno perderá la categoría y se unirá a Alianza Universidad y Deportivo Binacional

Lucha por el descenso de

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se unió al comentario del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana y lo defendió por enfrentamiento con el exadministrador de Universitario

Julio César Uribe respaldó a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Erick Delgado revela detalles de

Erick Delgado revela detalles de la carta notarial que le envió Paco Bazán y su escandalosa salida del podcast que tenían juntos

Nicole Akari critica el vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo: “La peruana llevó trapos. No la hubiera enviado”

¿Yarita Lizeth tendría un romance con el hijo de Dina Páucar?: Cantante revelará detalles en el programa de ‘La Chola Chabuca’

Giacomo Benavides de Zaca TV reacciona a los supuestos bots en sus trasmisiones en vivo por YouTube

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

DEPORTES

Diego Rebagliati reveló los 7

Diego Rebagliati reveló los 7 jugadores que se van de Alianza Lima a final de temporada: habrá pequeña ‘purga’ en La Victoria

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”