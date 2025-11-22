Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1.

Diego Rebagliati reveló los dos futbolistas que llegarán a La Victoria en el 2026. (Los R3BA)

Diego Rebagliati mencionó a los 7 jugadores que formarán parte de la pequeña ‘purga’ de Alianza Lima de cara al 2026. A la par, el comentarista deportivo reveló los tres nuevos refuerzos que llegarán a La Victoria: un extranjero y dos peruanos.

En la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Los R3BA’, el exjugador nacional dio a conocer que Ricardo Lagos no continuará en Matute la próxima temporada y los ‘íntimos’ traerán a un elemento para que compita por la banda izquierda con Miguel Trauco.

Rebagliati señaló que Alianza comprará el pase de Cristian Carbajal a Sport Boys. “El lateral es peruano, lo van a ir a comprar, no es el chico de ADT, es de Lima, es Carbajal, se lo van a ir a comprar a Boys”, expresó.

El futbolista de la ‘misilera’ hizo una buena campaña este 2025, ganándose el titularato con 32 partidos disputados, 1 gol y una asistencia. Estos números le valieron para ser convocado y debutar en la selección peruana bajo la dirección de Manuel Barreto.

Cristian Carbajal será comprado por Alianza Lima para el 2026.

Asimismo, el exdirectivo manifestó que Angelo Campos tampoco se mantendrá en la institución luego de un bicampeonato y cinco temporadas. El ‘equipo del pueblo’ le apuntó el número a Alejandro Duarte, quien no tiene muchos minutos en Sporting Cristal.

“El arquero va a ser Viscarra, el segundo también está en un equipo de Lima, Duarte, me dijeron ‘si deja de jugar pádel y le da prioridad al fútbol, es un buen arquero’, que te deje de jugar pádel y que vaya a pelearle el puesto a Viscarra”, añadió.

El presente de Duarte no es el mejor. Paulo Autuori lo tiene en consideración por detrás de Diego Enríquez y Renato Solís. Su último partido bajo los tres palos se remonta al 10 de mayo cuando Cristal goleó 4-1 a Ayacucho FC en condición de visitante.

Alejandro Duarte se mudaría a La Victoria tras no tener minutos en Sporting Cristal.

Darwin Machís jugará en Alianza Lima en el 2026

El tercer fichaje y el primer extranjero en sumarse a la plantilla de Alianza Lima es Darwin Machís. De acuerdo a Diego Rebagliati, el extremo venezolano tiene todo arreglado para vestirse de ‘blanquiazul’ en la siguiente temporada y lo calificó como un buen refuerzo para el club peruano.

“Alianza tiene tres delanteros, un extremo que ya lo tiene, venezolano, Darwin Machis, jugaba en Valladolid hace nada, tuvo un tema personal y regresó a Venezuela, ya lo tiene, los cuatro extremos de Alianza son: Quevedo, Castillo, Gentile y Machis. Machis va a jugar en Alianza en el 2026. Buen jale”, apuntó.

Los tres nuevos fichajes de Alianza Lima para el 2026: Darwin Machís y dos figuras de la Liga 1.

Machís tuvo que irse de Valladolid por la falta de minutos y porque no quería jugar Segunda División, un factor que lo alejaba de la selección de Venezuela. Por ese motivo, rescindió su contrato y volvió a su país.

UCV le abrió las puertas al extremo y recuperó un poco de protagonismo. Disputó un total de ocho encuentros, en los cuales marcó tres goles y dio una asistencia. Con estos números llegaría a Alianza.

Dos delanteros llegarán a Alianza Lima

Aparte de Machís, Carbajal y Duarte, Alianza Lima saldrá al mercado para fichar a dos futbolistas específicamente a dos delanteros. Según Rebagliati, uno será con características similares a las de Adrián Balboa -movedizo y que pueda jugar fuera del área- y otro ‘nueve’ posicional.