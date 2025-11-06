Perú Deportes

Fabio Gruber y las principales novedades de Perú para amistosos ante Rusia y Chile: Manuel Barreto convocó hasta 5 debutantes

La ‘Muñeca’ quiere ampliar el universo de jugadores de la selección nacional y pondrá a prueba a nuevos elementos en la gira por Europa

La selección peruana anunció su lista de convocados para los amistosos ante Rusia y Chile, que se realizarán durante la fecha FIFA de noviembre en territorio ruso. El técnico interino Manuel Barreto, una vez más, sorprendió con el llamado de nuevos elementos.

Entre las principales novedades de Perú para estos dos encuentros de preparación figuran el defensor Fabio Gruber -nacido en Alemania pero con raíces peruanas- y los delanteros Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza, quienes atraviesan un gran momento en sus respectivos clubes.

También, causó asombro la inclusión de los laterales Cristian Carbajal de Sport Boys y Carlos Cabello de ADT. El primero había sido considerado en la primera nómina de Barreto, pero el segundo ha recibido su primer llamado en este nuevo proceso. Antes formó parte de la Sub 23 y Sub 20.

Con esta lista, Manuel Barreto mantiene vigente su objetivo de ampliar el universo de jugadores en la selección peruana, debido a que citó hasta a cinco debutantes: Diego Romero, Fabio Gruber, Cristian Carbajal, Carlos Cabello y Adrián Ugarriza.

Por otro lado, los jugadores que regresaron a la ‘bicolor’ después de tiempo fueron Piero Quispe, que viene destacando en Australia, y Yordy Reyna, quien ha mostrado un gran nivel en el Rodina Moscú de la Segunda División de Rusia.

Los ‘eurocausas’ presentes

Gianluca Lapadula abrió la puerta de jugadores nacidos en Europa pero con raíces peruanas en la selección. Después, Oliver Sonne le siguió los pasos. Ahora último, se sumó Felipe Chávez del Bayern Múnich.

Manuel Barreto quiere a más futbolistas con formación europea en la ‘blanquirroja’. Por ese motivo, incorporó a Fabio Gruber, alemán con madre peruana quien inclusive había recibido la ayuda del presidente José Jerí para tramitar su DNI.

La ‘Muñeca’, además, aprovechó la oportunidad que los partidos ante Rusia y Chile se jugarán en el ‘Viejo Continente’ para citar a otros jóvenes elementos como sparrings. Philipp Eisele de Eintracht Frankfurt y Francesco Andrealli de Como 1907 entrenarán con la selección absoluta durante esta gira.

De acuerdo a Phillip Butters, el directivo de la FPF le pidió al mandatario acelerar el trámite para que el defensor juegue los amistosos con Perú. (PBO)

Lista de convocados de Perú completa

- Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).

- Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

- Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

- Sparrings: César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).

Programación de los partidos de Perú ante Rusia y Chile

La selección peruana se medirá ante Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el Gazprom Arena, situado en la ciudad San Petesburgo. Después, se volverá a enfrentar a Chile el martes 18 del presente mes a las 12:00 horas en el estadio Fisht de Sochi.

