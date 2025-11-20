Perú Deportes

Pedro García fulminó al ‘Chorri’ Palacios por crítica a Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña: “Qué me importa quién se pone la ’10′"

El exseleccionado aseguró que ninguno merece usar el histórico dorsal y desató reacciones en el mundo deportivo: “mejor que busquen otro número”

El ‘Chorri’ Palacios remeció el mundo deportivo tras sus polémicas declaraciones sobre que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no deberían usar el número ‘10′ de la selección peruana. Esas palabras se dio en el contexto del mal momento que vive la ‘blanquirroja’, quien sufrió una derrota más frente Chile por 2-1 por la fecha FIFA 2025.

Las reacciones no se hicieron esperar, muchos le dieron la razón al exseleccionado y otros mostraron su desacuerdo. Pedro García mostró su posición al respecto y fulminó al exjugador de Sporting Cristal por asegurar que ninguno merece llevar el dorsal histórico.

“El ‘Chorri’ tiene un tema de nostalgia que yo acepto y abrazo. Ahora, punto y aparte, vayamos a las verdades. ¿Qué interesa quién se pone o se deja de poner la ’10′? Si la tiene Concha, la tiene Kenyi Cabrera; igual el equipo no anda y funciona mal porque todos son nuevos y no tienen la pericia que les daría tener el hecho de accionar cuando, si se respeta una base. En otras palabras, Kenyi Cabrera, Concha, Quispe, Quevedo serían mejores si como base de equipo aparecen los expertos, los experimentados, creo yo. El recambio absoluto no va. El recambio orientado con gente que viene jugando de antes sí va, para mí, por lo menos. Entonces, en ese contexto, quién se pone la ‘10′ o quién se la deja de poner es irrelevante, porque te voy a decir, es una cosa emblemática, figurativa, icónica. A mí qué me importa quién se pone la ’10′. Lo que quiero decir es que usar la ’10′ no significa la gloria", comentó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′.

¿Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios sobre Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña?

Roberto Palacios lanzó dura crítica contra Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña porque consideró que ninguno ha demostrado que merece tener la histórica camiseta número ‘10′ en la selección peruana. El exfutbolista pidió que ya no usen ese dorsal porque no están en el nivel futbolístico ideal.

Ahorita ninguno de los tres, no son ’10′ con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso. En algún momento no quise utilizar la ’10′ de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Ese número... yo dije ‘no voy a poder estar a ese nivel’. Es un número complicadísimo y si es que no hay un ’10′, mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar”, apuntó el ‘Chorri’ en coonversación ‘Fútbol como cancha’.

El exfutbolista consideró que ninguno de los tres jugadores están capacitados para ser los conductores de la 'bicolor'. (Video: Fútbol Como Cancha / RPP)

Además, aseguró que no hay un jugador distinto en la actual ‘blanquirroja’. “Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego pero que todavía no llegan a ser un ’10′ en algún equipo y menos en la selección, porque sino siempre van a ser criticados. Si usas la ’10′, te van a exigir y te van a pedir lo que es realmente un ’10′ dentro de la cancha, que es el cerebro, el jugador inteligente, el diferente. Mientras que no lo haces así, mejor buscar otro número, usarlo para que no tengas este tipo de comentarios al final”, añadió.

