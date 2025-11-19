Paolo Fuentes se despide del descendido Alianza Universidad y da el salto a Racing de Córdoba de la Segunda División de Argentina

Paolo Fuentes alistó las maletas para viajar a Córdoba y sumarse a las filas de Racing de la segunda división de Argentina.

Tras el consumado descenso de Alianza Universidad de Huánuco en la Liga 1, uno de sus elementos más importantes dejará la institución. Paolo Fuentes exhibirá su solvencia defensiva en la segunda división del fútbol argentino. El zaguero nacional tendría todo listo para estampar su firma con Racing de Córdoba.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, la llegada del futbolista nacido en Mollendo hace 29 años a la Primera Nacional de la liga argentina es un hecho. Por lo tanto, luego de defender con gallardía los colores de cinco escuadras nacionales, el central desplegará su aspereza por primera vez en otras latitudes.

La academia cordobesa apunta a mejorar su participación de la última temporada. En el curso 2025, cerró el año deportivo en la 11° casilla, a 19 puntos del primero de su zona, Deportivo Madryn. De momento, reportes periodísticos en el país gaucho apuntan a que Pablo Fornasari asumirá como DT del cuadro cordobés tras desvincularse de Central Norte.

Por otro lado, Fuentes asumirá este importante reto en su carrera luego de su experiencia en equipos nacionales como Melgar, Sport Boys, Cienciano, ADT y Alianza Universidad. En primera división, disputó un total de 153 encuentros: se despachó con 10 dianas y asistió en dos oportunidades.

La información del periodista Gustavo Peralta indica que Paolo Fuente tiene todo arreglado con Racing de Córdoba. Crédito: X

Peruanos en el fútbol argentino

El jugador valorizado en 350 mil euros, según el portal Transfermarkt, se unirá al grupo de deportistas peruanos que militan en el fútbol argentino. Sin embargo, Fuentes será el único en sumar minutos en la división de plata.

Luis Advíncula (Boca Juniors) : El lateral derecho se erigió como una pieza capital en las dos cursos pasados en el cuadro bonaerense. Sin embargo, esta temporada ha perdido rodaje y ha sido relegado por jugadores más jóvenes en su posición. Todo indicaría que tendría las horas contadas en Casa Amarilla y su próximo destino sería la Liga 1 de Perú.

Bryan Reyna (Belgrano) : El extremo ha tenido una campaña 2025 marcada por la inconsistencia. La falta de continuidad y las constantes especulaciones sobre su futuro, incluyendo el interés por volver a Perú o ser transferido al extranjero, mantienen su situación en el club cordobés bajo análisis por parte de la directiva.

Juan Pablo Goicochea (Platense): El joven delantero de 20 años vivió una primera mitad de 2025 con un logro importante al ser parte del plantel de Platense que se coronó campeón del Torneo Apertura, aunque su participación se limitó al equipo de reserva. Pese a haber sido convocado a la selección peruana mayor para amistosos en octubre, su falta de continuidad en la primera división ha generado rumores de una posible cesión a préstamo.

Juan Pablo Goicochea y Anderson Villacorta representaron a Perú en la sub 20 y fueron convocados a la mayor por Manuel Barreto. - créditos: FPF

Diego Romero (Banfield) : El portero llegó a Banfield a inicios de 2025 en busca de minutos y su presente representa una tesitura negativa al no lograr adueñarse de la titularidad, siendo el suplente del arquero principal. Su única participación en el año fue en un partido de Copa Argentina en abril, donde tuvo una destacada actuación manteniendo el arco en cero. Su futuro también apunta a la Liga 1.

Juan Yangali (Gimnasia y Esgrima La Plata) : El mediocampista, que se incorporó al club a mediados de 2025 procedente de la Primera Nacional, debutó con el primer equipo del lobo en octubre de este año, dejando buenas sensaciones en la prensa y el comando técnico por su orden y capacidad de distribución. En las últimas citas ha perdido regularidad y el club del Bosque evalúa la compra del 80% de su pase.

Marco Rivas (Tigre): El novel ariete de 17 años es una de las grandes promesas del matador, siendo ascendido recientemente para entrenar con el primer equipo de Victoria. No haber firmado aún su primer contrato profesional, ha despertado el interés de los tres grandes de Perú y varios clubes europeos (Portugal, Bélgica y España).