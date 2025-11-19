“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026

El periodista deportivo contó sobre la posibilidad de que Gustavo Álvarez sea el entrenador de la 'bicolor' a partir del próximo año. (Video: A Presión Radio)

La selección peruana finalizó su gira en Rusia con una derrota ante Chile en el estadio Olímpico Fisht de Sochi, donde disputó el último amistoso en territorio ruso y que coincide con las últimas apariciones de Manuel Barreto como entrenador interino. Jean Ferrari ha iniciado la búsqueda de un nuevo técnico para liderar el próximo proyecto de la ‘blanquirroja’, y entre los candidatos destaca Gustavo Álvarez, actualmente en Universidad de Chile. En ese contexto, el periodista deportivo Mr. Peet señaló que el argentino tendría un acuerdo cerrado con la ‘bicolor’.

“Luego del Perú vs Chile, en conversación con colegas de ESPN, me dijeron que, aparentemente, Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú, porque su renovación en la U. de Chile lo ha condicionado a terminar el año”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A Presión Radio’.

Mr Peet sobre la condición que facilitaría la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile

El periodista deportivo profundizó sobre la cláusula clave para la renovación del técnico argentino: “Si queda ‘Chile 2’, directo a fase de grupos de Libertadores, la directiva de la U. de Chile podría renovarle y mejorarle una propuesta que tiene del extranjero. Eso parece imposible porque el ‘Chile 2’ sería de Universidad Católica, mientras que U. de Chile podría ser ‘Chile 3’ o ‘Chile 4’”.

Gustavo Álvarez viene luchando con Universidad de Chile para lograr el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. - créditos: U. de Chile

El mismo Gustavo Álvarez ha decidido posponer cualquier anuncio formal sobre su futuro por la presencia de una opción concreta del extranjero, que vendría desde la FPF. “Él, dentro de las conversaciones, ha postergado el tema porque presume de una oferta en el extranjero importante, y aparentemente sería Perú”, subrayó.

En el análisis también participó la periodista Carolina Salvatore, quien abordó el vínculo institucional entre el entrenador y la directiva de Universidad de Chile. “La relación con el presidente del club para mí está rota. Desde que el presidente se plantó y más o menos le tiró un par de ‘bombitas’ a él, y él también de quedar eliminado con Lanús, explotó todo. Esa relación está en malos términos, a menos que se amisten”, sostuvo.

El contexto se complica aún más con recientes sanciones en la dirigencia universitaria. Tal como explicó Peter Arévalo: “Lo acaban de sancionar o inhabilitar por cinco años a Michael Clark, presidente de U. de Chile. Todo eso apuntaría a que Gustavo Álvarez se vaya de U. de Chile, y dice que tiene una oferta importante que podría ser Perú”.

El entrenador argentino dio tajante respuesta y aseguró que está totalmente enfocado en su presente con la U. de Chile. (Video: Jax Latin Media)

Si bien en un principio Gustavo Álvarez, con pasado en la Liga 1 de Perú en Sport Boys y Atlético Grau, había rechazado hablar sobre algún interés por parte de la FPF, e incluso se incomodó por las versiones que llegaron desde el diario ‘El Mercurio’, luego admitió que podría ser una opción para comandar a la ‘bicolor’.

La versión de la FPF sobre el interés en Gustavo Álvarez

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, se refirió a las versiones que vinculan a Gustavo Álvarez como posible próximo entrenador de la selección peruana, pidiendo responsabilidad y evitando entrar en polémicas innecesarias sobre nombres. “Yo no puedo entrar en decir ‘tal si me gusta, tal no me gusta’ porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas porque después de esto seguramente van a comenzar a especular”, señaló en entrevista para ‘Teledeportes’.

De la misma manera, el directivo de 50 años agregó que respeta a Álvarez, Fabián Bustos, Jorge Fossati y Néstor Gorosito, reconociendo que todos poseen un perfil apropiado, pero recalcó que el proceso requiere análisis y que no puede descartarse a ningún candidato. Eso sí, según RPP, la lista de candidatos para la ‘blanquirroja’ es conformada por tres entrenadores, dos argentinos y un brasileño, por lo que Gustavo podría ser una alternativa que tome fuerza.

El director general de fútbol de la FPF habló de la chance de que el entrenador de Universidad de Chile dirija a la selección peruana. (Video: Teledeportes)