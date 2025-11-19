Perú Deportes

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol está en el última etapa para definir al nuevo técnico de la ‘blanquirroja’, tendría hasta diciembre para tomar una decisión. Conoce los detalles de las negociaciones

Perú cerró la última fecha FIFA 2025 con una dura derrota por 2-1 con Chile en Sochi, el pasado martes 18 de noviembre. La ‘blanquirroja’ no ha ganado desde que se inició el plan de reestructuración con Manuel Barreto al mando de manera interina.

A pesar que se especuló que la ‘Muñeca’ seguiría dirigiendo al combinado nacional, Jean Ferrari fue tajante al mencionar que se está en la búsqueda del nuevo DT pensando en las Eliminatorias 2030. Incluso, precisó que en diciembre se tendría al elegido y empezará a trabajar en enero del 2026.

Se filtró que el tema del próximo estratega está a cargo de Agustín Lozano y el director general de fútbol de la FPF. Y tendrían a sus elegidos que serían tres y también se pudo conocer sus nacionalidades.

“Manuel Barreto no sigue como entrenador de la Selección Mayor para el próximo año. Es algo que directamente ya sabemos. A partir de la primera semana de diciembre, se subirá una fase bastante alta de reuniones con entrenadores. He logrado conocer que hay directamente ya una terna preestablecida. En algún momento se habló con un entrenador español; eso no se ha profundizado y en la terna están dos entrenadores argentinos y un brasileño. Es por lo menos la información que tengo. Y a partir de la primera semana de diciembre se reunirán, viajarán Jean Ferrari y Agustín Lozano para tener la entrevista desde el proyecto decisiva, final para decir al técnico”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Además, el periodista deportivo dio detalles de quiénes serán los encargados de manejar el tema contractual considerando las negociaciones económicas.

“Y luego de que se define el nombre, se pasa al tema económico. Quienes se reunirán con el representante o entrenador serán él o la secretaria general, un representante del Nuevo Directorio, que ingresa el 19 de diciembre, y además, Jean Ferrari. Por la información que tengo, el presidente de la FPF no va a negociar directamente lo que sea del dinero o contratación, por lo menos”, añadió.

Agustín Lozano elogió a Manuel Barreto y Jean Ferrari

Tras la derrota de la selección peruana con Chile, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol se pronunció a través de sus redes sociales y mostró tu total respaldo a Manuel Barreto y Jean Ferrari por la gira en Rusia.

Elogió sus trabajos al mando de la ‘blanquirroja’ y resaltó la presencia de los nuevos talentos que se dieron durante la fecha FIFA 2025, como por ejemplo: Fabio Gruber, Cristian Carbajal, Matías Lazo, Diego Enríquez, Maxloren Castro, Felipe Chávez, entre otros.

“Hay mucho trabajo por delante en este nuevo proceso de la querida Bicolor. La gira en Rusia representó el esfuerzo de nuestros jóvenes futbolistas porque no es sencillo llevar el escudo de la FPF y deben continuar con las metas muy claras y saber que en cada balón siempre hay que dejar la vida. Es notable el esfuerzo y dedicación del Director de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, y del comando técnico que formó Manuel Barreto para estos amistosos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y con el objetivo claro de continuar con la reestructuración y modernización de la Federación”, publicó en su Instagram.

La publicación de Agustín Lozano
La publicación de Agustín Lozano luego de los amistosos de Perú ante Rusia y Chile. - captura: Instagram Agustín Lozano

