Perú Deportes

Alexi Gómez sorprende y confiesa que es hincha de Sporting Cristal: “Es el club de mis amores y sé que va a darse”

Fue campeón con Universitario en 2013 y descendió con Alianza Lima en 2020, pero su anhelo siempre estuvo en otro lado: vestir la camiseta ‘celeste’. Incluso reveló que su máximo ídolo es Yoshimar Yotún

El lateral-extremo surdo aseguró que su sueño es vestir de 'celeste'. (Video: Fusión Deportiva)

El futuro de Sporting Cristal comienza a tomar forma de cara a la próxima temporada y, mientras la dirigencia evalúa posibles refuerzos, un nombre inesperado volvió a ponerse sobre la mesa: Alexi Gómez. El lateral-extremo zurdo, con pasado en Universitario de Deportes y Alianza Lima, dejó en claro que su objetivo profesional es jugar por el cuadro rimense, lugar donde se formó y al que considera especial en su vida futbolística.

En diálogo con ‘Fusión Deportiva’, el jugador no solo confirmó su interés, sino que lo reafirmó con una declaración que rápidamente generó eco entre los hinchas ‘cerveceros’. Me formé en Cristal y le agradezco mucho porque es el club de mis amores. Todos los que me conocen saben que es uno de mis sueños que faltan por cumplir”, expresó con total convicción.

Alexi Gómez, quien este año pasó por Cienciano y posteriormente por Alianza Universidad de Huánuco, aseguró que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado al cuadro del Rímac. Incluso reveló que existieron acercamientos en distintas etapas de su carrera, aunque ninguno llegó a concretarse, dejando pendiente ese anhelo personal de vestir la camiseta celeste.

“Se rumoreó bastante desde antes de mi llegada a Cienciano. Mientras estuve en Cienciano y después que salí también. Se habló bastante y se tanteó en su momento y, si no es el tiempo adecuado, toca esperar. Yo sé que en cualquier momento se va a dar”, señaló con confianza.

Alexi Gómez confesó su hinchaje
Alexi Gómez confesó su hinchaje por Sporting Cristal. Crédito: Alianza UDH

Pese a la inestabilidad que vivió recientemente —incluido su abrupto final de temporada por un caso de indisciplina—, la ‘Hiena’ Gómez aseguró que mantiene la calma ante la posibilidad de vestirse de celeste. “Lo manejo con tranquilidad. Siendo hincha del club y si no voy, lo seguiré siendo. Estuvo bastante cerca mi fichaje y si no se dio por algo es. Mi hijo está en las divisiones menores y si no me toca a mí, va a ser para él”, comentó, dejando ver que el vínculo familiar con la institución es vigente.

Su mayor referente: Yoshimar Yotún

Uno de los momentos que más llamó la atención en la entrevista fue la revelación sobre su principal referente futbolístico. Lejos de mencionar figuras internacionales del presente o del pasado, Alexi Gómez apuntó directamente a un símbolo de Sporting Cristal, dejando claro que su afinidad con el club va más allá de una simple declaración.

“Siempre he visto mucho a Rivaldo, me gustaba mucho, pero después cuando ya empecé a crecer, empecé a ver a Yoshi, siempre he dicho que Yoshi es mi ídolo. Siempre he tratado de hacer lo que él hace, cuando jugaba de lateral y cuando empezó a jugar más adelante también. Siempre he querido seguirlo hasta el día de hoy”, afirmó.

El reconocimiento hacia Yoshimar Yotún, referente histórico de Sporting Cristal y pieza clave del plantel actual, refuerza el vínculo emocional que Gómez mantiene con el club donde inició su formación. Hoy, el lateral zurdo aguarda la oportunidad de recibir un llamado desde el Rímac, aunque admite que concretar ese sueño no será sencillo.

Alexi Gómez fue campeón con
Alexi Gómez fue campeón con Universitario de Deportes en el 2013. (RPP)

Su presente y el panorama a futuro

Este 2025 no terminó de la mejor manera para Alexi Gómez. Tras su paso inicial por Cienciano, firmó por Alianza Universidad con la intención de tener más protagonismo; sin embargo, un acto de indisciplina lo dejó fuera antes de tiempo y el club terminó descendiendo a la Liga 2 tras una temporada irregular.

Pese a ello, el zurdo mantiene viva su aspiración de volver a competir en la máxima categoría y, si es posible, hacerlo vistiendo la camiseta que siempre soñó. Sporting Cristal evaluará sus cupos y necesidades en las próximas semanas, y aunque no hay una negociación vigente, las declaraciones del futbolista vuelven a instalar el debate entre los hinchas.

