Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Alianza Universidad ha tenido una temporada para el olvido, ya que no solo mostró un bajo rendimiento que lo llevó a estar ubicado en el penúltimo lugar (solo arriba del inhabilitado Deportivo Binacional), sino también con problemas de indisciplina con la exclusión de Alexi Gómez, Jesús Barco y Carlos Ascues. En ese contexto, Roberto Mosquera habló de la separación de los tres jugadores y de la charla con sus compañeros que buscaron su perdón.

“Si se quedaban (Barco, Ascues y Gómez), no sé lo que hubiera pasado, no tengo capacidad de leer el futuro. Yo hago lo que tengo que hacer y, si porque se van pierdo la categoría, bueno, me estoy haciendo cargo. Pero yo no puedo convivir con irresponsabilidades”, dijo en primera instancia en ‘Exitosa Deportes’.

De la misma manera, aseguró que los inconvenientes extradeportivos se trasladaron a la cancha al ver el bajo rendimiento de dichos futbolistas. “¿Cuántos partidos hemos jugado con nueve? Ustedes saben de quién hablo. O sea, había un primer tiempo brillante y después no habían piernas y decíamos ‘¿qué pasa?’... Y bueno, al final reventó la ‘bomba’. Me pude hacer el distraído y, de repente, no estaría en esta situación incómoda, pero yo estoy para proteger al que trabaja, al que es ético y al que ama el fútbol, que significa dejar un montón de cosas que no te llevan a ser el mejor deportista”, comentó.

Roberto Mosquera hizo una reflexión por el accionar de sus exdirigidos por no aprovechar la oportunidad de dedicarle su tiempo al fútbol: “Esto (el fútbol) termina a los 35, 37 o 38 años, después tienes hasta los 70 para hacer lo que te dé la gana. Pero no lastimes a los que sí están trabajando bien y a un equipo que te está pagando puntual, porque pasa a ser algo desagradable”.

Ahí fue cuando el entrenador peruano contó que algunos jugadores de Alianza Universidad solicitaron el retorno de Barco, Gómez y Ascues; pero les dejó un firme mensaje. “Acá hay normas de convivencia, todos aceptaron y firmaron un documento. Entonces, cuando alguien comete eso y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros y salen en su defensa... Pero les dije ‘si ustedes son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos. ‘Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y ustedes lo quieren proteger’... Entonces que no vengan a decirme nada a mí, porque se han comprometido a algo”, sostuvo.

“Es un momento duro. El grupo lo ha sentido porque hemos sido digitados, nos da verguenza y pena. Si nosotros no hubiéramos tenido la carencia, los triunfos, le ganamos Alianza Lima, eso no es de casualidad", añadió.

El comunicado del club de Huánuco que confirma la separación de los deportistas involucrados en escándalo extradeportivo. - Crédito: Alianza Universidad

Roberto Mosquera sobre su futuro

Por otro lado, el DT de 69 años admitió que la dirigencia de Alianza Universidad buscó su renovación hace meses, antes del descenso, empero, respondió lo siguiente: “‘Queremos cumplir el objetivo primero, y no es porque tenga duda de que vamos a cumplir con objetivo de no descender, si en el camino no hay piedras y hay cosas raras’. Yo no puedo dirigir y a la vez estar pensando ‘este se queda, este se va, voy a necesitar otro arquero’, porque me embotaría y quiero tener toda mi lucidez puesta en este equipo. Sería también injusto para los jugadores, para el club y para mí mismo”.

Eso no fue todo, ya que Mosquera Vera reveló que dos clubes de la Liga 1 lo han llamado de cara al 2026. No obstante, tampoco descartó volver a Alianza Universidad. “Les quedé agradecido, pero creo que hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido porque me han llamado de dos equipos, pero me imagino que cuando termine esto me puedo sentar otra vez a conversar con la gente de UDH”, precisó.