Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 4 dejó verdaderos partidazos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, pero la jornada 5 promete ser mucho mejor. Uno de los enfrentamientos más esperados por los ‘voleilovers’ es el Regatas Lima vs Universidad San Martín, un clásico que medirá a los clubes más ganadores del campeonato.

Las dos escuadras vienen de ganar el último fin de semana, pero la USMP se perfila como favorito por su regularidad en este arranque del certamen. Las dirigidas por el brasileño Guilherme Schmitz se mantienen invictas con cuatro victorias, inclusive han sabido remontar un cotejo en el cual iban dos sets abajo.

En su última performance, las ‘santas’ le dieron vuelta 3-2 a Universitario de Deportes luego de ir perdiendo en los primeros parciales. La magia de Paola Rivera en el armado y la eficacia de Gina López por el centro fueron las claves para derrotar a otro equipo que venía invicto en el torneo como lo era las ‘pumas’.

Este resultado puso a la San Martín en el segundo lugar, solo por detrás de Alianza Lima, a raíz de su diferencia de sets. Además, la ratificó como candidato a pelear por el título nacional en esta temporada. Ahora, deberá demostrarlo una vez más ante un duro rival como Regatas Lima.

Las chorrillanas, por su parte, recuperaron su camino después de dos derrotas consecutivas. El elenco de Horacio Bastit se vio sorprendido por dos contrincantes como Deportivo Géminis y Atlético Atenea en la fecha 3 y 4, correspondientemente. Ambos encuentros terminaron con un 3-1 en contra.

En la quinta jornada, las ‘celestes’ pudieron romper esta mala racha y superaron 3-0 a Deportivo Soan, otro equipo que no comenzó de la mejor forma esta campaña. La punta peruana Shanaiya Aymé y la opuesta chilena Petra Schwartzman fueron importantes para la victoria en el Miguel Grau del Callao.

Pese al triunfo del último fin de semana, Regatas todavía no ha podido meterse entre los tres primeros de la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. Tiene 6 puntos y está lejos del podio, debido a que Universitario tiene 10 unidades.

Programación del Regatas Lima vs San Martín por fecha 5

El Regatas Lima vs San Martín está programado para este domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao después del Universitario vs Kazoku No Perú, es decir, aproximadamente a las 17:00 horas de Perú. Este horario podría variar dependiendo de la duración del compromiso previo.

Latina TV -dueño de los derechos- pasará este clásico por señal abierta (canal 2). Asimismo, lo emitirá por sus diferentes plataformas: página web y aplicación. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura de este duelo en su sitio web con el punto a punto y todas las incidencias.

Otros partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 22 de noviembre

Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas | Latina TV, web y app

Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas | Latina TV, web y app

Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas | Latina TV, web y app