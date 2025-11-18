Perú Deportes

Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los clubes más ganadores del campeonato nacional se enfrentan en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Ambas escuadras vienen de ganar en la jornada anterior. Conoce todos los detalles de este compromiso

Guardar
Regatas Lima vs San Martín:
Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 4 dejó verdaderos partidazos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, pero la jornada 5 promete ser mucho mejor. Uno de los enfrentamientos más esperados por los ‘voleilovers’ es el Regatas Lima vs Universidad San Martín, un clásico que medirá a los clubes más ganadores del campeonato.

Las dos escuadras vienen de ganar el último fin de semana, pero la USMP se perfila como favorito por su regularidad en este arranque del certamen. Las dirigidas por el brasileño Guilherme Schmitz se mantienen invictas con cuatro victorias, inclusive han sabido remontar un cotejo en el cual iban dos sets abajo.

En su última performance, las ‘santas’ le dieron vuelta 3-2 a Universitario de Deportes luego de ir perdiendo en los primeros parciales. La magia de Paola Rivera en el armado y la eficacia de Gina López por el centro fueron las claves para derrotar a otro equipo que venía invicto en el torneo como lo era las ‘pumas’.

Este resultado puso a la San Martín en el segundo lugar, solo por detrás de Alianza Lima, a raíz de su diferencia de sets. Además, la ratificó como candidato a pelear por el título nacional en esta temporada. Ahora, deberá demostrarlo una vez más ante un duro rival como Regatas Lima.

San Martín ganó el quinto set. | Latina

Las chorrillanas, por su parte, recuperaron su camino después de dos derrotas consecutivas. El elenco de Horacio Bastit se vio sorprendido por dos contrincantes como Deportivo Géminis y Atlético Atenea en la fecha 3 y 4, correspondientemente. Ambos encuentros terminaron con un 3-1 en contra.

En la quinta jornada, las ‘celestes’ pudieron romper esta mala racha y superaron 3-0 a Deportivo Soan, otro equipo que no comenzó de la mejor forma esta campaña. La punta peruana Shanaiya Aymé y la opuesta chilena Petra Schwartzman fueron importantes para la victoria en el Miguel Grau del Callao.

Pese al triunfo del último fin de semana, Regatas todavía no ha podido meterse entre los tres primeros de la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. Tiene 6 puntos y está lejos del podio, debido a que Universitario tiene 10 unidades.

Petra Schwartzman es una de
Petra Schwartzman es una de los refuerzos de Regatas Lima para la presente temporada.

Programación del Regatas Lima vs San Martín por fecha 5

El Regatas Lima vs San Martín está programado para este domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao después del Universitario vs Kazoku No Perú, es decir, aproximadamente a las 17:00 horas de Perú. Este horario podría variar dependiendo de la duración del compromiso previo.

Latina TV -dueño de los derechos- pasará este clásico por señal abierta (canal 2). Asimismo, lo emitirá por sus diferentes plataformas: página web y aplicación. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura de este duelo en su sitio web con el punto a punto y todas las incidencias.

Programación del Regatas Lima vs
Programación del Regatas Lima vs San Martín, partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Otros partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 22 de noviembre

  • Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas | Latina TV, web y app
  • Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app
  • Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 23 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas | Latina TV, web y app
  • Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas | Latina TV, web y app

Temas Relacionados

Regatas LimaSan MartínLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Un mes después de su último duelo, la ‘bicolor’ y la ‘roja’ vuelven a verse las caras, ahora en Sochi, en el cierre del año futbolístico. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias

Perú vs Chile EN VIVO

Universitario vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras su última derrota, las ‘pumas’ intentarán reaccionar ante el recién ascendido y reencontrarse con la victoria. Aquí te contamos todos los detalles del encuentro

Universitario vs Kazoku No Perú:

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ llega motivada luego de rescatar un empate ante Rusia. Además, hay un factor revancha ante su derrota ante la ‘roja’ en octubre. Conoce los onces de las dos escuadras

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto y compañía disputarán su último duelo de preparación de este año y se enfrentarán a la ‘roja’, con la que perdieron el mes pasado en Santiago. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Perú

Japón goleó a Bolivia en amistoso por fecha FIFA 2025

Los ‘samuráis azules’ no tuvieron problemas para superar a la ‘verde’, que viene preparándose para el repechaje al Mundial 2026

Japón goleó a Bolivia en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Preliminar del Miss Universo 2025:

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Pamela López arremete contra Pamela Franco por jurar por su hija para negar a Christian Cueva: “No tiene cerebro ni corazón”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Chile

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Universitario vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025