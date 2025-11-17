Perú Deportes

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

La competencia no se detiene en el Coliseo Miguel Grau del Callao: seis duelos animarán la quinta jornada del torneo. Revisa la programación completa

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley avanza a ritmo acelerado y ya se disputa la quinta jornada del campeonato. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 sigue avanzando y este fin de semana traerá una nueva jornada que comienza a perfilar el rumbo de los 12 equipos en esta primera fase del campeonato. El Coliseo Miguel Grau del Callao volverá a ser el centro de la acción, albergando seis duelos que prometen intensidad y buen nivel. A continuación, todos los detalles de la quinta fecha.

Alianza Lima es, hasta ahora, el equipo más dominante de la temporada. El vigente bicampeón inició la defensa del título con cinco victorias consecutivas que lo mantienen en la cima de la tabla y refuerzan el sólido presente del equipo de Facundo Morando. Su reciente triunfo ante Géminis volvió a evidenciar el nivel colectivo y la madurez competitiva que atraviesa el plantel.

Ahora, las ‘íntimas’ afrontarán otra semana exigente. Este miércoles se enfrentarán a Deportivo Soan en un duelo adelantado de la fecha 8, programado así debido a su próxima participación en el Mundial de Clubes 2025. Luego, el sábado 22, chocarán contra Rebaza Acosta, que viene de caer por un ajustado 3-2 ante Olva Latino. Con dos partidos en pocos días, el club victoriano buscará extender su invicto y seguir firme en la lucha por mantenerse en lo más alto del campeonato.

El punto de Diana de la Peña que sentenció la victoria de las 'blanquiazules' en sets corridos. (Video: Latina)

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Serán seis partidos emocionantes, con el Regatas Lima vs San Martín como principal atractivo, y todos serán transmitidos por la señal de Latina. A continuación, te dejamos la programación completa de la jornada:

Sábado 22 de noviembre

  • Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas vía Latina TV, web y appp
  • Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas vía Latina TV, web y appp
  • Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas vía Latina TV, web y appp

Domingo 23 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas vía Latina TV, web y appp
  • Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas vía Latina TV, web y appp
  • Regatas vs San Martín | 17:00 horas vía Latina TV, web y appp
Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

El duelo más atractivo de la fecha 5

Otro equipo que mantiene un rendimiento sobresaliente es la Universidad San Martín. El cuadro ‘albo’ tampoco conoce la derrota en lo que va del certamen y llega motivado tras conseguir un triunfo crucial: superó 3-2 a Universitario en un partidazo que comenzó cuesta arriba y que terminó remontando con carácter. Ahora, las dirigidas por Guilherme Schmitz buscarán sostener su invicto, aunque tendrán por delante otra prueba complicada: enfrentar a Regatas Lima.

Ese duelo promete ser el más atractivo de la quinta jornada. Los dos clubes más laureados del vóley peruano protagonizarán un clásico de alto voltaje que podría marcar el rumbo de la tabla. Para el cuadro de Santa Anita será una oportunidad para afianzarse entre los líderes; para el conjunto chorrillano, en cambio, representa un choque decisivo luego de haber sufrido dos derrotas inesperadas en el camino.

Cabe señalar que Universitario se mantiene dentro del podio en esta primera fase pese a la derrota sufrida en la fecha anterior. El conjunto de las ‘pumas’ buscará volver a la senda triunfal cuando enfrente este fin de semana a Kazoku No Perú, elenco recién ascendido que aún no gana ningún partido en la máxima categoría y que llega urgido de puntos.

