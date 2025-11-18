Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 18 de noviembre, la actividad deportiva no descansa. Menos en una jornada FIFA que presentará partidos amistosos y eliminatorios para la Copa del Mundo 2026.
Dentro de los lances de preparación aparecerá Perú para medirse contra Chile, en una nueva edición del Clásico del Pacífico, en la localidad de Sochi, en Rusia.
Es lo que tiene la ‘bicolor’ como asignatura de cierre oficial dentro del marco de lances FIFA. Un resultado positivo no solo alegraría a un grupo nuevo, también revitalizaría parte de la gestión del interinato de Manuel Barreto.
Entretanto, en el otro lado del globo, España sale a escena tan solo para cumplir el calendario de las Clasificatorias UEFA al enfrentarse a una Turquía que le permitirá emplear algunas rotaciones.
Amistosos internacionales
- Japón vs Bolivia (05:15 horas / Unitel, Fútbol Canal, Astro GO).
- Corea del Sur vs Ghana (06:00 horas / GTV Sports+, Coupang Play).
- Burkina Faso vs Benin (08:00 horas / RTB).
- Guinea vs Níger (08:00 horas / RTG, Télé Sahel).
- Omán vs Costa de Marfil (08:00 horas / RTI, NCI).
- Senegal vs Kenia (10:00 horas / RTS 1, KBC Channel 1).
- Uzbekistán vs Irán (11:00 horas / Shabake 3, Zoʻr TV, ZhiBo8).
- Arabia Saudí vs Argelia (11:30 horas / TV 6, STC TV, Al Aoula).
- Chipre vs Estonia (12:00 horas / DAZN DE).
- Islas Feroe vs Kazajistán (12:00 horas / DAZN DE).
- Chile vs Perú (12:00 horas / Movistar Deportes, América TV, ATV).
- Catalunya vs Palestina (12:30 horas / TV3, Movistar+, 3Cat).
- Jordania vs Mali (13:00 horas / ORTM Mali, beIN Sports, Jordan TV Sport).
- Marruecos vs Uganda (14:00 horas / Arryadia, Tamazight TV, Al Aoula, SNRT Live, FUFA TV).
- Brasil vs Túnez (14:30 horas / SporTV, Globo, Globoplay, Zapping).
- Canadá vs Venezuela (16:00 horas / SimpleTV, Televen, Sport TV3, Fox Sports 1).
- Estados Unidos vs Uruguay (19:00 horas / DIRECTV Sports Uruguay, NS Eventos 1).
- Colombia vs Australia (19:00 horas / DGO, Gol Caracol).
- Ecuador vs Nueva Zelanda (20:30 horas / Canal del Futbol, Sport TV4, Sport TV Multiscreen).
- México vs Paraguay (20:30 horas / Tigo Sports, TUDN).
Partidos por Eliminatorias UEFA
- Bulgaria vs Georgia (14:45 horas / Disney +).
- España vs Turquía (14:45 horas / Disney + , ESPN).
- Escocia vs Dinamarca (14:45 horas / Disney + , ESPN 2).
- Gales vs Macedonia del Norte (14:45 horas / Disney +).
- Bélgica vs Liechtenstein (14:45 horas / Disney +).
- Rumania vs San Marino (14:45 horas / Disney +).
- Austria vs Bosnia y Herzegovina (14:45 horas / Disney +).
- Kosovo vs Suiza (14:45 horas / Disney +).
- Suecia vs Eslovenia (14:45 horas / Disney +).
- Bielorrusia vs Grecia (14:45 horas / Disney +).
Partidos por Eliminatorias CONCACAF
- Panamá vs El Salvador (20:00 horas / Canal 4, RPC).
- Guatemala vs Surinam (20:00 horas / STVS, Tigo Sports).
- Costa Rica vs Honduras (20:00 horas / Teletica, Canal 7).
- Haití vs Nicaragua (20:00 horas / Tigo Sports).
- Jamaica vs Curazao (20:00 horas / ESPN 2).
Partidos de la Copa del Mundo Sub-17
- Uganda vs Burkina Faso (07:30 horas / DSPORTS).
- Italia vs Uzbekistán (07:30 horas / DSPORTS).
- México vs Portugal (08:00 horas / DSPORTS).
- Brasil vs Francia (08:30 horas / DSPORTS).
- Suiza vs República de Irlanda (09:45 horas / DSPORTS).
- Corea del Norte vs Japón (10:15 horas / DSPORTS).
- Austria vs Inglaterra (10:45 horas / DSPORTS).
- Marruecos vs Mali (10:45 horas / DSPORTS).