Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Agenda intensa en el plano internacional. Desarrollo amplio de encuentros amistosos al igual que clasificatorios. Revisa el extenso itinerario

Guardar
Partidos de hoy, martes 18
Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 18 de noviembre, la actividad deportiva no descansa. Menos en una jornada FIFA que presentará partidos amistosos y eliminatorios para la Copa del Mundo 2026.

Dentro de los lances de preparación aparecerá Perú para medirse contra Chile, en una nueva edición del Clásico del Pacífico, en la localidad de Sochi, en Rusia.

Perú y Chile se enfrentaron
Perú y Chile se enfrentaron hace un mes en La Florida, Santiago. - Crédito: AFP

Es lo que tiene la ‘bicolor’ como asignatura de cierre oficial dentro del marco de lances FIFA. Un resultado positivo no solo alegraría a un grupo nuevo, también revitalizaría parte de la gestión del interinato de Manuel Barreto.

Entretanto, en el otro lado del globo, España sale a escena tan solo para cumplir el calendario de las Clasificatorias UEFA al enfrentarse a una Turquía que le permitirá emplear algunas rotaciones.

Amistosos internacionales

- Japón vs Bolivia (05:15 horas / Unitel, Fútbol Canal, Astro GO).

- Corea del Sur vs Ghana (06:00 horas / GTV Sports+, Coupang Play).

- Burkina Faso vs Benin (08:00 horas / RTB).

- Guinea vs Níger (08:00 horas / RTG, Télé Sahel).

- Omán vs Costa de Marfil (08:00 horas / RTI, NCI).

- Senegal vs Kenia (10:00 horas / RTS 1, KBC Channel 1).

- Uzbekistán vs Irán (11:00 horas / Shabake 3, Zoʻr TV, ZhiBo8).

- Arabia Saudí vs Argelia (11:30 horas / TV 6, STC TV, Al Aoula).

- Chipre vs Estonia (12:00 horas / DAZN DE).

- Islas Feroe vs Kazajistán (12:00 horas / DAZN DE).

- Chile vs Perú (12:00 horas / Movistar Deportes, América TV, ATV).

- Catalunya vs Palestina (12:30 horas / TV3, Movistar+, 3Cat).

- Jordania vs Mali (13:00 horas / ORTM Mali, beIN Sports, Jordan TV Sport).

- Marruecos vs Uganda (14:00 horas / Arryadia, Tamazight TV, Al Aoula, SNRT Live, FUFA TV).

- Brasil vs Túnez (14:30 horas / SporTV, Globo, Globoplay, Zapping).

- Canadá vs Venezuela (16:00 horas / SimpleTV, Televen, Sport TV3, Fox Sports 1).

- Estados Unidos vs Uruguay (19:00 horas / DIRECTV Sports Uruguay, NS Eventos 1).

- Colombia vs Australia (19:00 horas / DGO, Gol Caracol).

- Ecuador vs Nueva Zelanda (20:30 horas / Canal del Futbol, Sport TV4, Sport TV Multiscreen).

- México vs Paraguay (20:30 horas / Tigo Sports, TUDN).

Partidos por Eliminatorias UEFA

- Bulgaria vs Georgia (14:45 horas / Disney +).

- España vs Turquía (14:45 horas / Disney + , ESPN).

- Escocia vs Dinamarca (14:45 horas / Disney + , ESPN 2).

- Gales vs Macedonia del Norte (14:45 horas / Disney +).

- Bélgica vs Liechtenstein (14:45 horas / Disney +).

- Rumania vs San Marino (14:45 horas / Disney +).

- Austria vs Bosnia y Herzegovina (14:45 horas / Disney +).

- Kosovo vs Suiza (14:45 horas / Disney +).

- Suecia vs Eslovenia (14:45 horas / Disney +).

- Bielorrusia vs Grecia (14:45 horas / Disney +).

Partidos por Eliminatorias CONCACAF

- Panamá vs El Salvador (20:00 horas / Canal 4, RPC).

- Guatemala vs Surinam (20:00 horas / STVS, Tigo Sports).

- Costa Rica vs Honduras (20:00 horas / Teletica, Canal 7).

- Haití vs Nicaragua (20:00 horas / Tigo Sports).

- Jamaica vs Curazao (20:00 horas / ESPN 2).

Partidos de la Copa del Mundo Sub-17

- Uganda vs Burkina Faso (07:30 horas / DSPORTS).

- Italia vs Uzbekistán (07:30 horas / DSPORTS).

- México vs Portugal (08:00 horas / DSPORTS).

- Brasil vs Francia (08:30 horas / DSPORTS).

- Suiza vs República de Irlanda (09:45 horas / DSPORTS).

- Corea del Norte vs Japón (10:15 horas / DSPORTS).

- Austria vs Inglaterra (10:45 horas / DSPORTS).

- Marruecos vs Mali (10:45 horas / DSPORTS).

Temas Relacionados

Partidos de hoySelección peruanaSelección de ChileSelección de EcuadorSelección de Boliviaperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Ambos combinados atraviesan etapas decisivas en su planificación deportiva: uno inicia un nuevo ciclo competitivo y el otro ajusta su estrategia pensando en la próxima Copa del Mundo. Revisa el horario del choque

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Los norteños buscarán cerrar el 2025 con un triunfo tras el empate con Canadá el amistoso anterior. Conoce los horarios del emocionante duelo internacional

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

El elenco ‘charrúa’, sin dos de sus figuras, afrontará un duelo importante ante un cuadro estadounidense que viene de vencer a Paraguay. Conoce los horarios del partido

A qué hora juega Uruguay

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ pretende irse invicto de su gira en Rusia cuando se vea las caras con un cuadro ‘sureño’ que venció a los anfitriones. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025

El equipo de Carlo Ancelotti buscará nuevo triunfo, ahora en tierras francesas, que le permita seguir firme de cara al Mundial de fútbol. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Brasil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen permanece hospitalizada de

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Pamela López arremete contra Pamela Franco por jurar por su hija para negar a Christian Cueva: “No tiene cerebro ni corazón”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

DEPORTES

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025