A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ sostendrá un nuevo enfrentamiento contra la ‘roja’. La localidad de Sochi albergará una edición distinta del ‘Clásico del Pacífico’. Conoce los horarios del encuentro

Perú y Chile se enfrentaron
Perú y Chile se enfrentaron hace un mes en La Florida, Santiago. - Crédito: AFP

Este martes 18 de noviembre, Perú se medirá con Chile en amistoso por fecha FIFA 2025. El choque tendrá sabor a revancha luego de lo ocurrido en octubre pasado, cuando el equipo de Manuel Barreto cayó 2-1 ante la ‘roja’ en los minutos finales. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo internacional.

Una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ se aproxima. En esta oportunidad se desarrollará a miles de kilómetros de nuestra región. La localidad de Sochi, en Rusia, se hará cargo de albergar un vibrante encuentro que servirá para probar más nuevos puntuales en ambas escuadras.

La selección peruana continúa con un proceso de recambio generacional impulsado en el marco de un interinato. Firme a esa idea ha mantenido un contingente inédito que, de hecho, se hizo presente en San Petersburgo para enfrentar a Rusia. El resultado, contra todo pronóstico, fue favorable al cerrarse con una igualada a uno que tuvo como héroe a Alex Valera. La función seguirá pronto con un lance ante Chile.

Será la segunda vez, dentro del proceso de duelos preparatorios anuales, que la ‘bicolor’ se mida contra su oponente por excelencia. Hace poco más de un mes chocaron en la ciudad de Santiago. César Inga se hizo cargo de la apertura del score con un golazo, pero Ben Brereton empató y, a escasos segundos del silbatazo final, un autogol de Matías Lazo dio la victoria a los sureños. El técnico interino Manuel Barreto lamentó el resultado, aunque destacó el compromiso de su novedoso equipo.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

En la actualidad, la selección chilena ha empezado a mostrar un rostro distinto. Atrás ha quedado el último proceso clasificatorio. Ahora todos los esfuerzos están centrados en acabar decorosamente el año con nombres inhabituales, aunque prometedores, en el plantel. Fue entonces alentador que este grupo, recientemente, ajusticiara a Rusia (2-0) en el penúltimo cruce de amistosos FIFA. El cambio obligatorio, al parecer, está tomando forma.

Chile sufrió un desastre histórico en las Eliminatorias 2026: quedó último, fue eliminado tras caer 2-0 ante Bolivia y cerró un ciclo marcado por duras críticas a Ricardo Gareca. En respuesta, la ANFP planteó un plan de regeneración con Nicolás Córdova como entrenador interino, quien permita dar inicio a una reestructuración institucional con la presencia de jóvenes talentos.

A qué hora juega Perú vs Chile en amistoso de noviembre por fecha FIFA 2025

La nueva versión del ‘Clásico del Pacífico’ se jugará este martes 18 de noviembre, en el estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi, por la última fecha FIFA del año. El silbatazo inicial se dará a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Qué canal transmite Perú vs Chile en amistoso de noviembre por fecha FIFA 2025

El partido será transmitido por la señal abierta de América Televisión mediante de sus canales 4 y 704 en HD y también por ATV por medio de sus señales 9 y 709 en alta definición. Del mismo modo, Movistar Deportes televisará por cable al igual que por su aplicativo Movistar Play

Además, la website Infobae Perú informará todos los pormenores que acontecerán mediante un minuto a minuto que contará con las mejores jugadas del compromiso, declaraciones de los protagonistas, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

