Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día contará con varios encuentros en el marco de las Eliminatorias 2026 de la UEFA, así como de otros torneos de gran relevancia

Guardar
Partidos de hoy, domingo 16
Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y es que las Eliminatorias 2026 continúan con su desarrollo, tanto en Europa como en África, además de otros torneos de relevancia en Sudamérica. Dos jugadores peruanos en el extranjero podrían tener actividad.

En la Liga 1, Sport Boys recibirá a un Alianza Atlético que viene de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y que buscará dar un golpe en el estadio Miguel Grau del Callao. Es el inicio de la última fecha del Torneo Clausura.

Ahora, en la Liga 2 habrá un choque electrizante en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua con el CD Moquegua vs César Vallejo por la vuelta del repechaje final. La ‘fuerza del sur’ cuenta con la ventaja con el gol en la ida de Diego Sánchez, de ahí que los ‘poetas’ intentarán voltear el marcador para llevarle una alegría a sus hinchas en Trujillo y marcar el regreso a la Primera División.

Por otro lado, en las Eliminatorias Europeas, Portugal (líder del grupo F) jugará de local contra Armenia (colero del grupo) con la consigna de obtener la victoria y sellar la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica. Eso sí, no lo hará con la presencia de su gran figura, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el duelo anterior con Irlanda.

En tanto, Francia visitará a Azerbaiyán sin Kylian Mbappé por un problema en el tobillo derecho, aunque tiene otros jugadores que pueden sacar adelante a ‘les bleus’ como Michael Olise, Rayan Cherki, Christopher Nkunku, N’Golo Kanté, entre otros.

Asimismo, Inglaterra se enfrentará a Albania ya habiendo clasificado al Mundial 2026, pero con la intención de recuperar futbolistas y enrumbar un equipo que pretende dar un paso adelante de la mano del DT Thomas Tuchel con miras a la cita mundialista.

Por último, los jugadores peruanos que tendrían presencia en el exterior son Luis Advíncula y Luis Ramos. El lateral derecho estaría a la expectativa de tener minutos en el partido de Boca Juniors ante Tigre en La Bombonera, mientras que el delantero nacional sería titular en América de Cali frente a Atlético Nacional por la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia.

Partido de Liga 1

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:00 horas / GOLPERU)

Partido de Liga 2

- CD Moquegua vs César Vallejo (13:00 horas / ATV, YouTube ATV Deportes, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

Partidos de fútbol uruguayo

- Liverpool vs Peñarol (16:00 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de Eliminatorias 2026 de la UEFA

- Portugal vs Armenia (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Hungría vs República de Irlanda (09:00 horas / Disney+)

- Ucrania vs Islandia (12:00 horas / Disney+)

- Serbia vs. Letonia (12:00 horas / Disney+)

- Azerbaiyán vs Francia (12:00 horas / Disney+)

- Albania vs Inglaterra (12:00 horas / Disney+)

- Italia vs Noruega (14:45 horas / ESPN, Disney+)

- Israel vs Moldavia (14:45 horas / Disney+)

Partido de Eliminatorias 2026 de la CAF

- Nigeria vs República Democrática del Congo (14:00 horas / FIFA+)

Partidos de fútbol argentino

- Vélez Sarsfield vs River Plate (15:00 horas / Disney+, TNT Sports, Max)

- Instituto de Córdoba vs Talleres de Córdoba (15:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Estudiantes La Plata vs Argentinos Juniors (18:15 horas / TNT Sports, Max)

- Boca Juniors vs Tigre (18:15 horas / ESPN, Disney+, ESPN Premium)

- Newell’s Old Boys vs Racing Club (18:15 horas / TNT Sports, Max)

- Central Córdoba vs Banfield (18:15 horas / Disney+, ESPN 2 Argentina)

Partido de fútbol brasileño

- Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro (17:00 horas / L1 MAX, Premiere)

Partido de Copa Colombia

- América de Cali vs Atlético Nacional (17:00 horas / Win Sports)

Partido de Copa Paraguay

- 2 de Mayo vs General Caballero JLM (16:00 horas / Tigo Sports)

Temas Relacionados

Partidos de hoyLiga 1Liga 2Eliminatorias 2026Selección de InglaterraSelección de FranciaErling HaalandLuis Ramosperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Facundo Morando saldrá a defender su racha frente el equipo de Natalia Málaga, que llegará motivado por el buen momento. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Géminis EN

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cuestionó la gestión de su sucesor, de quien no tiene un buen concepto como directivo: “No está pensando qué hacer por nuestra selección”

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ ofrecieron el duelo más disputado del sábado 15 de noviembre. San Martín remontó ante Universitario y obtuvo un triunfo clave que la consolida como protagonista en la Liga Peruana de vóley

Universitario vs San Martín 2-3:

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Aunque el bloque vasco goleó 3-0 hubo un absoluto ambiente de fiesta en el recinto del Athletic Club. El futbolista del Sport Boys formó parte del conmovedor partido que reunió 50 mil espectadores

Emilio Saba protagoniza emotivo debut

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

El futbolista de la selección nacional, de 18 años, ha formado parte de un reportaje del Campus del FC Bayern por su condición de promesa en Säbener Straße

Bayern Múnich exalta el talento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma:

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a ellos su historia de amor

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis EN

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”