Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y es que las Eliminatorias 2026 continúan con su desarrollo, tanto en Europa como en África, además de otros torneos de relevancia en Sudamérica. Dos jugadores peruanos en el extranjero podrían tener actividad.

En la Liga 1, Sport Boys recibirá a un Alianza Atlético que viene de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y que buscará dar un golpe en el estadio Miguel Grau del Callao. Es el inicio de la última fecha del Torneo Clausura.

Ahora, en la Liga 2 habrá un choque electrizante en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua con el CD Moquegua vs César Vallejo por la vuelta del repechaje final. La ‘fuerza del sur’ cuenta con la ventaja con el gol en la ida de Diego Sánchez, de ahí que los ‘poetas’ intentarán voltear el marcador para llevarle una alegría a sus hinchas en Trujillo y marcar el regreso a la Primera División.

Por otro lado, en las Eliminatorias Europeas, Portugal (líder del grupo F) jugará de local contra Armenia (colero del grupo) con la consigna de obtener la victoria y sellar la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica. Eso sí, no lo hará con la presencia de su gran figura, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el duelo anterior con Irlanda.

En tanto, Francia visitará a Azerbaiyán sin Kylian Mbappé por un problema en el tobillo derecho, aunque tiene otros jugadores que pueden sacar adelante a ‘les bleus’ como Michael Olise, Rayan Cherki, Christopher Nkunku, N’Golo Kanté, entre otros.

Asimismo, Inglaterra se enfrentará a Albania ya habiendo clasificado al Mundial 2026, pero con la intención de recuperar futbolistas y enrumbar un equipo que pretende dar un paso adelante de la mano del DT Thomas Tuchel con miras a la cita mundialista.

Por último, los jugadores peruanos que tendrían presencia en el exterior son Luis Advíncula y Luis Ramos. El lateral derecho estaría a la expectativa de tener minutos en el partido de Boca Juniors ante Tigre en La Bombonera, mientras que el delantero nacional sería titular en América de Cali frente a Atlético Nacional por la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia.

Partido de Liga 1

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:00 horas / GOLPERU)

Partido de Liga 2

- CD Moquegua vs César Vallejo (13:00 horas / ATV, YouTube ATV Deportes, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

Partidos de fútbol uruguayo

- Liverpool vs Peñarol (16:00 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de Eliminatorias 2026 de la UEFA

- Portugal vs Armenia (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Hungría vs República de Irlanda (09:00 horas / Disney+)

- Ucrania vs Islandia (12:00 horas / Disney+)

- Serbia vs. Letonia (12:00 horas / Disney+)

- Azerbaiyán vs Francia (12:00 horas / Disney+)

- Albania vs Inglaterra (12:00 horas / Disney+)

- Italia vs Noruega (14:45 horas / ESPN, Disney+)

- Israel vs Moldavia (14:45 horas / Disney+)

Partido de Eliminatorias 2026 de la CAF

- Nigeria vs República Democrática del Congo (14:00 horas / FIFA+)

Partidos de fútbol argentino

- Vélez Sarsfield vs River Plate (15:00 horas / Disney+, TNT Sports, Max)

- Instituto de Córdoba vs Talleres de Córdoba (15:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Estudiantes La Plata vs Argentinos Juniors (18:15 horas / TNT Sports, Max)

- Boca Juniors vs Tigre (18:15 horas / ESPN, Disney+, ESPN Premium)

- Newell’s Old Boys vs Racing Club (18:15 horas / TNT Sports, Max)

- Central Córdoba vs Banfield (18:15 horas / Disney+, ESPN 2 Argentina)

Partido de fútbol brasileño

- Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro (17:00 horas / L1 MAX, Premiere)

Partido de Copa Colombia

- América de Cali vs Atlético Nacional (17:00 horas / Win Sports)

Partido de Copa Paraguay

- 2 de Mayo vs General Caballero JLM (16:00 horas / Tigo Sports)