Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cuestionó la gestión de su sucesor, de quien no tiene un buen concepto como directivo: “No está pensando qué hacer por nuestra selección”

Edwin Oviedo y Agustín Lozano
Edwin Oviedo y Agustín Lozano formaron parte del antiguo directorio oficial. - Crédito: Difusión

Edwin Oviedo ve con demasiada preocupación el futuro del balompié peruano. El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cree que el actual presidente del organismo nacional no tiene mayores intenciones en beneficiar el deporte rey y que solo elucubra ideas que le permitan asentarse en el poder de manera indefinida.

Así lo ha hecho saber en una comunicación con radio Exitosa a propósito de un año más del aniversario de la épica clasificación al Mundial 2018, donde el otrora directivo formó parte crucial de la gesta al ser el mandamás que gestionó la llegada del entrenador Ricardo Gareca.

Edwin Oviedo acompañado de Agustín
Edwin Oviedo acompañado de Agustín Lozano. - Crédito: Andina

“Cuando no hay un trabajo serio, planificado y los hechos lo demuestra. Los resultados de la sub 20, sub 15, últimos, últimos, eso demuestra que no hay un trabajo a futuro. Lo único que se está pensando es en como perpetuarse en el cargo, como conseguir los votos para adelantar las elecciones y ser reelegido y no está pensando qué hacer por nuestra selección”, externó.

Manteniendo la línea crítica, Edwin Oviedo lamentó que el proyecto de crecimiento que impulsó en su etapa como líder de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) haya quedado en escombros a partir de las prioridades personales de Agustín Lozano.

El exdirectivo confesó que el presidente de la FPF se reunía con juez que pidió años de cárcel en su contra. (Ovación)

“Acá va el tema de que los intereses personales están por encima del bien común, por encima del bien institucional. Es lamentable, doloroso. Lo que estaba encaminado se ha desarmado todo lo que se había construido con gente profesional en cada área”, indicó.

Agustín Lozano, cuestionado directivo nacional, llegó a la presidencia de la FPF en diciembre de 2018, después de que Edwin Oviedo fuera detenido por un caso de corrupción y presunto nexo criminal con la denominada banda los Wachiturros de Tumán. La junta directiva lo nombró según los estatutos, en un momento crítico para la institucionalidad del fútbol peruano.

