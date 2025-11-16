CD Moquegua conquista el último boleto a la Liga 1 2026 y frustra el ascenso de César Vallejo de ‘Chemo’ del Solar

CD Moquegua es de primera: luego del descenso de San Simón de Moquegua, la región del sur del país regresa a la categoría máxima del fútbol profesional tras 12 años. Crédito: Facebook CD Moquegua

El renovado formato de la Liga 2 premiaba a los perdedores de la final y las semifinales. Y es precisamente esta última serie de la que se ha adueñado el CD Moquegua, quien perdió la final en la categoría de plata. El cuadro conducido por Jaime Serna derrotó por 3-2 a los de Chemo del Solar y selló su boleto a la máxima división del fútbol peruano.

El poeta engrano un plantel de renombres con figuras que destacaron en la Liga 1. Bajo la dirección técnica del ex seleccionado nacional, buscaron regresar a la máxima categoría tras un año de su descenso. Se hicieron con la última carta tras dejar en el camino a Unión Comercio en la repesca.

En el encuentro de vuelta disputado en el estadio César Acuña de Trujillo, el elenco moqueguano marcó distancias. El resultado por la mínima diferencia les permitió definir la llave en casa gracias a un tanto de Diego Sánchez. Cabe destacar la intervención del portero Figueroa para frenar un penal de Joao Villamarín en el último suspiro del compromiso.

En la vuelta, las coloridas butacas del estadio 25 de Noviembre se abarrotaron para presenciar la vuelta del fútbol profesional a la ciudad luego de 12 largos años. El primer capítulo no escatimó en goles. El conjunto de Serna amplió su ventaja gracias a las dianas de Jefferson Collazos y Eros Montenegro.

El 3-0 parcial en el global ponía contra las cuerdas a los trujillanos, que reaccionaron de la mano y los pies de Joel Quispe y Miguel Cornejo. A las duchas se fueron con la igualdad en la vuelta. En el complemento, José López sentenció la historia y desató el júbilo en el recinto.

Las graderías explotaron. ”Somos una familia, en el terreno de juego se notó la entrega del equipo, por ahí se nos fue en Cajamarca una posibilidad. Aprendimos de ella”, apreció a pie de pista el colombiano Collazos, en referencia a la final perdida con FC Cajamarca, a quien acompañarán en la Liga 1 2026.

Más adelante, José López destacó su anotación, pero explicó que el gol valía igual así lo haga hasta el guardameta. ”Esto es del comando técnico y de nosotros. El gol se lo dedico a mi familia. Moquegua es de primera”, cerró.

El CD Moquegua logró gran parte de su clasificación cuando derrotó en casa a Unión Comercio por 2-1.

Proyecto fallido

Tras su descenso en la temporada 2024, la Universidad César Vallejo decidió apostar por una inversión importante para recuperar la categoría en el presente curso. El club trujillano repatrió a Chemo del Solar y conformó un plantel con nombres propios importantes.

Danilo Carando, Miguel Cornejo y Joao Villamarín son algunas de las figuras principales del conjunto norteño para liderar el proyecto de ascenso. Sin embargo, el club no engranó como lo había previsto la dirigencia.

De esta manera, la Universidad César Vallejo permanecerá una temporada más en la división del plata del balompié profesional nacional.

El equipo de Chemo del Solar dejó en el camino a Unión Comercio para avanzar al duelo ante CD Moquegua.

Universitario de Deportes se beneficia

La permanencia de la Universidad César Vallejo concierne directamente a Universitario de Deportes. El cuadro capitalino está en busca de contratar permanentemente a Jairo Vélez, jugador que llegó a préstamo para la temporada 2025.

El futbolista ecuatoriano brilló como una de las piezas más destacadas en el exitoso año 2025 de Universitario. Ante la disminución en el rendimiento de Edison Flores, el ecuatoriano de 30 años respondió con creces cada vez que fue requerido. Incluso, terminó consolidándose como titular y formando dupla en el ataque junto a Álex Valera.

En este contexto, las oportunidades de llegar a un acuerdo por parte de los dirigentes cremas crecen en esta tesitura. Según información del periodista Gustavo Peralta, el cuadro poeta tenía entre ceja y ceja no ceder a Vélez para contar con él en la primera división, pero el objetivo no se consiguió.

