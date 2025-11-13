Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”

Paolo Guerrero destaca el rol goleador de Alex Valera con la selección peruana. - Crédito: FPF

Aunque Paolo Guerrero, de 41 años, se haya alejado de la selección peruana por cuestiones de edad, aún mantiene un vínculo muy fuerte con la camiseta que representó por más de dos décadas en distintos escenarios. No se pierde ninguna participación de la ‘bicolor’, así sea de carácter amistoso, como la acontecida ante Rusia, en Gazprom Arena.

En ese lance, con resultado a uno, surgió como inesperada figura el atacante Alex Valera, quien apeló a su ingenio y pundonor para establecer la igualada definitiva con un golazo desde afuera del área cuando parecía que la derrota era más que un hecho.

Paolo Guerrero y Alex Valera coincidieron en el último tramo de las Eliminatorias CONMEBOL 2026. - Crédito: EFE

El ‘Depredador’ no pasó por alto ese protagonismo goleador del referente en ataque de Universitario de Deportes. “Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”, indicó en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación.

Su reacción positiva, como leyenda de Perú, puso en relieve el compañerismo que aún manifiesta con todos aquellos nuevos seleccionados, en contraste con los rumores que durante mucho tiempo alimentaron la idea de una supuesta enemistad entre ambos surgida en los últimos dos años que coincidieron en la Villa Deportiva Nacional.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

Paolo Guerrero espera, de ahora en adelante, que los futbolistas más jóvenes y prometedores con números alentadores en sus respectivos clubes puedan llegar a establecerse en la ‘blanquirroja’ para contribuir con la elevación de un rendimiento cuestionado y mermado luego de una esperpéntica Clasificatoria saldada entre los últimos lugares de la región.

“Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro”, sentenció el artillero histórico de Perú que vive sus últimos años como futbolista en activo.

El disparo de Alex Valera complicó al portero ruso, Matvey Safonov, y provocó el gol del empate de Perú en amistoso FIFA. - Crédito: Difusión

Realidades opuestas

La experiencia de Paolo Guerrero se ha hecho evidente en sus actuaciones con Alianza Lima durante la presente temporada, destacándose por una estadística goleadora relevante que confirma su vigencia en el fútbol profesional.

El ‘Depredador’ acumula 16 goles en la temporada actual, posicionándose como el máximo goleador de su equipo. De esa cifra, tres anotaciones fueron conseguidas en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025.

El delantero habló luego del empate de Perú. (FPF)

A pesar de su productividad ofensiva, la contribución de Guerrero no fue suficiente para revertir la situación del club de La Victoria. Alianza Lima se encuentra actualmente relegado en la clasificación de la Liga 1 2025 y centra sus esfuerzos en asegurar un cupo directo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

En otro panorama, Alex Valera atraviesa el ciclo más exitoso de su carrera, convirtiéndose en el goleador principal de Universitario de Deportes. El nacido en Pomalca suma 17 goles en la temporada y ha logrado ingresar al Top-10 de goleadores históricos de la institución crema.

Paolo Guerrero y Alex Valera, goleadores nacionales. - Crédito: Liga 1

Su desempeño ha sido fundamental para que Universitario logre el tricampeonato nacional, hecho que no ocurría desde hace 25 años. En campañas anteriores, el jugador conocido como el ‘Cholo’ también se había consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo.

El impacto de Valera comienza a notarse también en la selección peruana, donde su momento futbolístico lo proyecta como el principal candidato para ocupar la posición de delantero titular. Actualmente, supera en consideración a Luis Ramos y Adrián Ugarriza, aunque persiste el debate respecto a si logrará desplazar como favorito en el puesto a Gianluca Lapadula en la ‘bicolor’.