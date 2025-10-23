Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

'Pipo' fue consultado por la permanencia de los dos delanteros que cumplirán 42 años la próxima temporada. (Alianza Lima TV)

El jueves 23 de octubre, Alianza Lima oficializó la renovación de Néstor Gorosito como técnico del club en una conferencia de prensa. El argentino, además, contestó las preguntas de los medios de comunicación, entre ellas sobre la permanencia de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en La Victoria, quienes cumplirán 42 años en la siguiente temporada.

En primer instancia, el popular ‘Pipo’ destacó a sus dos delanteros por su profesionalismo y condiciones futbolísticas, pero dejó en claro que siempre toma en cuenta la actualidad de ambos para colocarlos dentro la cancha. Este mismo factor lo podría tener en consideración al momento de solicitar la ampliación de su vínculo en el 2026.

“Son dos jugadores de jerarquía, excelentes profesionales, extraordinarios, luego veremos como hasta ahora, el que nosotros vemos mejor, juega, ellos saben que nosotros somos respetuosos, exigentes, respetuosos de lo que han logrado, pero el fútbol es actualidad permanente, no se puede jugar con lo hecho, sino con lo que hay que hacer de forma permanente”, expresó.

Asimismo, Gorosito dio a conocer que Franco Navarro y su hijo -encargados del área deportiva- y el administrador Fernando Cabada son las personas que tomarán la decisión si Hernán Barcos y Paolo Guerrero renuevan su contrato con la institución ‘victoriana’.

“Es una cosa en la que estamos trabajando con el club, nosotros le manifestamos a Franco (Navarro) y al club nuestra idea, somos muy respetuosos de la situación de ellos porque son ídolos nacionales, somos muy respetuosos de la carrera de los jugadores, es una cosa que tanto Franco como ‘Franquito’ y Fernando (Cabada) deben evaluar lo que es mejor para la institución y dos jugadores que son emblemas nuestro y ejemplo para todos los chicos”, añadió.

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima la próxima temporada.

¿Se queda Guerrero o Barcos?

Minutos después, Néstro Gorosito volvió a recibir una consulta sobre este tema. En esta ocasión, le preguntaron si se está contemplando la renovación de Paolo Guerrero o de Hernán Barcos, u en todo caso de ambos delanteros de 41 años. Su respuesta fue contundente.

“El club está avocado a tratar de que sigan los dos, está avocado, es un tema que está manejando Franco con Fernando y ‘Franquito’, están viendo la posibilidad de ver cómo arreglan la situación de ellos", contestó.

Después, Gorosito recordó lo complicado que ha sido tener a dos delanteros de esa magnitud. “Con la máxima expectativa, para nosotros ha sido difícil, no es normal tener dos jugadores, si juega Hernán, hay un 50% inconforme porque tiene que jugar Guerrero, si juega Guerrero, por qué no juega Hernán. Nosotros tratamos de sacar el máximo beneficio para la institución, nos podemos equivocar en alguna ocasión”.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos finalizan su contrato durante este 2025.

Finalmente, el técnico argentino dio pistas de cuándo se podría resolver la renovación de ‘HB9′ y ‘PG9′. “Son dos muchachos grandes de mucha jerarquía, que tienen un instinto de competitividad muy grande, exigen a los compañeros, son espejo para los compañeros dentro y fuera de la cancha, así que es un tema que el club tratará de esclarecer en estos días o un poquito más adelante”.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima descansará en la fecha 16 del Torneo Clausura y volverá a disputar un encuentro durante la jornada 17 cuando reciba a Melgar el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, situado en el distrito de La Victoria.

El conjunto ‘blanquiazul’ necesita un triunfo para seguir con chances reales de clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2. Actualmente, se ubica en la segunda casilla de la tabla acumulada con 61 puntos, seguido muy de cerca por Cusco FC (60).