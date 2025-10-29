Hernán Barcos descarta la posibilidad de integrar el cuerpo técnico de Néstor Gorosito en Alianza Lima para Liga 1 2026

Hernán Barcos disputando un partido con Alianza Lima en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. - Crédito: Juan Carlos Tumes

No hay descanso en Alianza Lima. Aunque la Liga 1 2025 ha quedado definida, los ‘íntimos’ siguen metidos de lleno en los entrenamientos con la mira ubicada en el cierre final del ciclo regular, al que le quedan tan solo dos fechas, y posterior resolución con los play-offs por la Copa Libertadores 2026.

En las oficinas del estadio Alejandro Villanueva, donde se ubica la dupla directiva conformada por los Navarro, tampoco hay tiempo para recesos. Allí se comienza a estudiar la conformación del próximo plantel, implicando llegadas, salidas y retenciones. Todo ello, conviene subrayar, con aprobación previa del entrenador Néstor Gorosito.

Hernán Barcos ingresando al estadio Monumental. - Crédito: Ricardo Castillo

En ese sentido, se cae de madura una pregunta relacionada con el futuro de un referente: ¿Qué sucederá con Hernán Barcos? Aunque ha cumplido con las expectativas goleadoras, una vez más, totalizando 14 dianas, su continuidad está en discusión, sobre todo para las autoridades por temas relacionados a la edad.

Entrando a la siguiente temporada, el ‘Pirata’ cumplirá 42 años, una cifra que suena demasiado pesada para un delantero en activo, que, además, tendrá competencia con otro veterano como Paolo Guerrero y algunos jóvenes. Aun así, las posibilidades de que se mantenga un año más, como suele ser costumbre cada vez que firma un nuevo contrato, son muy concretas.

El delantero puso el 2-0 en Huancayo. (Video: L1MAX)

Y a manera de aclaración, HB9 salió al frente para manifestar su voluntad de mantenerse como futbolista en Alianza Lima ante los rumores que lo vinculan como parte del equipo de trabajo de ‘Pipo’ Gorosito en el 2026: “No, no. Quiero seguir jugando. El cuerpo técnico en un años”.

Con esa declaración Hernán Barcos no solo ha dejado muy en claro que su deseo es continuar como líder goleador en La Victoria, también que tiene contemplando continuar alargando su trayectoria, siempre y cuando el cuerpo continúe respondiéndole a los rigores de los partidos.

Hernán Barcos deja en claro que quiere seguir jugando en Alianza Lima. - Crédito: Sergio Vela

Aprobación

En los dos últimos años, Barcos ha comprendido que su rol de titular dentro de Alianza Lima no es exclusivo. La competencia exige un ritmo de rotación durante cada fecha a disputar. A pesar de esa circunstancia, el longevo artillero ha sabido aprovechar sus oportunidades demostrando sus dotes goleadores.

Empezó haciéndose notar en la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2025, donde marcó anotaciones iniciales en contra del Nacional (P). Lo mejor llegó en la siguiente instancia cuando metió un memorable gol de cabeza ante Boca Juniors, en La Bombonera, con el que allanó el camino para la definición de penales, que devino en una clasificación histórica para los ‘íntimos’.

Alianza Lima empató 1-1 con Nacional gracias a gol agónico de Hernán Barcos por primera fase ida de Copa Libertadores 2025 - Crédito: Conmebol.

“Es muy hermoso, porque venimos trabajando mucho, nadie creía en nosotros y mucho menos contra un gigante como Boca. Pero Alianza Lima también es un gigante e hicimos respetar al Perú y lo digo porque Alianza Lima es el Perú y se respeta”, reconoció.

Seguidamente, HB9 apareció en su función goleadora contra Deportes Iquique y guardó pólvora hasta la Copa Sudamericana 2025, en cuyo escenario elevó su récord histórico de anotaciones a 20 tras endosarle una diana de enorme factura a Gremio, en condición de visitante.

El delantero puso el empate en La Bombonera con potente cabezazo. (Video: ESPN)

Hernán Barcos se ha convertido en una figura trascendental en la historia reciente de Alianza Lima. Llegó en un momento crítico, cuando el club atravesaba una de sus etapas más difíciles, y con liderazgo, experiencia y compromiso guió al equipo hacia la recuperación.

Su influencia va más allá de los goles: es un referente dentro y fuera del campo, ejemplo de profesionalismo y entrega. Gracias a su carácter y jerarquía, Alianza Lima logró títulos importantes y recuperó su identidad competitiva. El ‘Pirata’ encarna el espíritu de lucha y la grandeza del club, dejando una huella imborrable en la hinchada ‘blanquiazul’.