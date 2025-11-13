Perú Deportes

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

Las ‘blanquiazules’ volvieron a demostrar su superioridad venciendo 3-0 a Circolo luego de su opaca presentación ante Olva Latino el último fin de semana

La armadora colombiana brindó declaraciones luego de la victoria ante Circolo. (La Cátedra Deportes)

Alianza Lima ratificó su papel de favorito para esta Liga Peruana de Vóley al aplastar 3-0 a Circolo Sportivo Italiano el pasado miércoles 12 de noviembre. Las ‘blanquiazules’ no tuvieron problemas para superar a su rival de turno en el Coliseo Miguel Grau del Callao como parte de su partido adelantado por la fecha 7.

Las dirigidas por Facundo Morando tuvieron una presentación opaca el último fin de semana cuando superaron 3-1 a Olva Latino. Más allá de que cedieron su primer set en este arranque del campeonato, fueron expuestas en gran parte del compromiso y estuvieron cerca de irse hasta el quinto y definitivo parcial.

Esto desató múltiples críticas hacia el comando técnico y las jugadoras, debido a que las ‘íntimas’ se encuentran a puertas de participar en el Mundial de Clubes, a realizarse en Sao Paulo, Brasil. Bajo ese contexto, Maria Alejandra Marin -armadora colombiana- se defendió de los comentarios negativos luego de la victoria ante Circolo.

“Muy contenta, sé que el partido pasado no fue uno de los mejores, pero como lo dije anteriormente el atleta no es una máquina, tiene días buenos y no tan buenos, hay que saber salir de eso, hoy es prueba de eso, estuve más concentrada, sabía que venía de un partido que se me hizo difícil, hoy lo disfruté”, declaró para La Cátedra Deportes.

La levantadora extranjera, además, puntualizó lo que mejoraron para este compromiso. “Al igual que el domingo era un partido difícil, salimos adelante, hoy lo hicimos más concentradas con mayor comunicación en la cancha y se notó. (...) Fue más la actitud, comunicándonos todo el tiempo, de principio a fin, eso hizo la diferencia”.

Eso sí, Marin no escatimó en los elogios para la escuadra de Pueblo Libre, pese al resultado abultado. “Circolo es un gran rival, ya habíamos jugados con ellas previamente en un partido amistoso, sabíamos que teníamos que entrar concentradas, Marcos (Blanco) es un entrenador que estudia muy bien al otro equipo, entonces hicimos el plan de juego como estaba planeado”.

Su opinión sobre el partido ante Géminis

Por otro lado, Maria Alejandra Marin se refirió a su próximo desafío, en el que tendrá un duro contrincante como Deportivo Géminis, que viene de vencer a Regatas Lima y cuenta con Natalia Málaga como entrenadora.

Géminis sabemos que tiene grandes extranjeras, las dominicanas, tenemos que entrar concentradas y hacer lo que nosotros sabemos hacer, depende más de nosotros que los rivales”, apuntó.

La armadora, asimismo, señaló las fortalezas de su elenco o lo que deberán mejorar para quedarse con la victoria ante el sexteto de Comas. “Nosotros hemos venido trabajando nuestro saque, es una arma fundamental que tenemos, y seguir mejorando nuestro bloqueo-defensa”.

Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Géminis el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Este compromiso pasará exclusivamente por la señal de Latina TV (canal 2); así como también, por su página web y aplicación.

Puesto de Alianza Lima en la tabla de Liga Peruana de vóley

Con la victoria ante Circolo, Alianza Lima es el único líder de la primera etapa de la Liga Peruana de vóley con 12 puntos, superando a Universitario de Deportes (9 puntos). Eso sí, cuenta con un partido más, al adelantar este enfrentamiento con las de Pueblo Libre por su participación en el Mundial de Clubes.

