Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El club ‘blanquiazul’ se enfrentará al conjunto de Pueblo Libre en un duelo adelantado del torneo. Conoce aquí todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en vivo y minuto a minuto

07:15 hsHoy

Alianza Lima continúa con su defensa del título en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y hoy, miércoles 12 de noviembre, afrontará un nuevo y exigente desafío frente a Circolo Sportivo Italiano. El conjunto ‘íntimo’ buscará su cuarta victoria consecutiva para mantenerse firme en la cima del campeonato, mientras que su rival intentará recuperarse de un inicio irregular y dar la sorpresa ante el vigente bicampeón nacional.

07:15 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido

Alianza Lima llega entonado, tras superar con éxito sus tres primeros partidos del campeonato, lo que le permitió colocarse rápidamente en lo más alto de la tabla. El conjunto ‘blanquiazul’ debutó con una sólida victoria frente al recién ascendido Kazoku Perú y luego repitió el resultado ante Deportivo Wanka. No obstante, en su más reciente presentación, el equipo dejó algunas dudas: Olva Latino lo exigió al límite y estuvo cerca de forzar un quinto set. Finalmente, las dirigidas por Facundo Morando lograron imponerse 3-1, aunque son conscientes de que deben corregir ciertos errores para mantener su regularidad y consolidarse como el gran favorito al título.

Alianza Lima venció 3-1 a
Alianza Lima venció 3-1 a Olva Latino en un exigente partidazo. Crédito: LPV
07:15 hsHoy

Así llega Circolo al partido

Circolo Sportivo Italiano no ha tenido el inicio de temporada que esperaba. El conjunto de Pueblo Libre suma solo una victoria en tres fechas, conseguida ante Deportivo Soan, mientras que en sus otras presentaciones cayó frente a Atlético Atenea y Universidad San Martín. Justamente su último choque fue ante el cuadro ‘santo’, sufriendo una dura derrota en sets corridos, resultado que buscará dejar atrás cuando enfrente al vigente bicampeón, Alianza Lima, con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y volver a la senda del triunfo.

Circolo Sportivo Italiano solo ha
Circolo Sportivo Italiano solo ha obtenido una victoria en tres partidos. Crédito: LPV
07:15 hsHoy

Alianza Lima vs Circolo: posibles sextetos titulares

Alianza Lima: Eliana Rodríguez, Maeva Orlé, Maricarmen Guerrero, Diana de la Peña, María Alejandra Marín, Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez (L)

Circolo: Candela Díaz, Julieta Holzmaisters, Antuanett Arteaga, Mabel Olemar, Astrid Ruiz, Camila Pérez y Andrea Villegas (L)

07:15 hsHoy

Alianza Lima vs Circolo: canal TV

La transmisión oficial del encuentro entre Alianza Lima y Circolo estará a cargo de Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley. El partido podrá disfrutarse en señal abierta por el canal 2, además de estar disponible en la web de Latina.pe y en su aplicación móvil, para seguir cada punto en vivo desde cualquier lugar. Asimismo, en Infobae Perú haremos una cobertura especial del compromiso, con el minuto a minuto, incidencias en tiempo real, tabla de posiciones actualizada, resultados y análisis de la jornada, todo disponible a través de su portal digital.

07:14 hsHoy

Alianza Lima vs Circolo: horario del partido

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Circolo se disputará este miércoles 12 de noviembre desde las 17:00 horas locales, según la programación oficial del torneo. El encuentro tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao, donde las ‘íntimas’ y las ‘circolenses’ buscarán sumar tres puntos clave. Las entradas para este compromiso están disponibles a través del portal oficial de Joinnus.

Alianza Lima y Circolo Sportivo
Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por fecha adelantada. - Crédito: Liga Peruana de Vóley
07:14 hsHoy

Un duelo adelantado

Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano regresan a la competencia con escaso margen de descanso. Debido a la próxima participación del club ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes 2026, la organización de la Liga Peruana de Vóley decidió adelantar su enfrentamiento correspondiente a la fecha 7 de la primera fase, con el fin de ajustar el calendario y evitar complicaciones en la programación. De esta manera, las ‘blanquiazules’ afrontarán un exigente cronograma de partidos en las próximas semanas, antes de emprender su viaje internacional.

