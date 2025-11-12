Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Circolo: canal TV

La transmisión oficial del encuentro entre Alianza Lima y Circolo estará a cargo de Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley. El partido podrá disfrutarse en señal abierta por el canal 2, además de estar disponible en la web de Latina.pe y en su aplicación móvil, para seguir cada punto en vivo desde cualquier lugar. Asimismo, en Infobae Perú haremos una cobertura especial del compromiso, con el minuto a minuto, incidencias en tiempo real, tabla de posiciones actualizada, resultados y análisis de la jornada, todo disponible a través de su portal digital.