Facundo Morando se enfoca en el reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Queremos dejar al Perú bien representado”

El entrenador argentino reconoce que el sexteto ‘íntimo’ no llega en su mejor versión por haber iniciado la LPV 2025/26, pero se esforzará demasiado para estar a la altura en Sao Paulo

Facundo Morando confía en el esfuerzo de Alianza Lima para realizar un papel importante en el Mundial de Clubes FIVB 2025. - Crédito: Kristina Padilla

Alianza Lima está en el plano mediático no solo por su ritmo arrollador en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde se ha consolidado como el líder tras deshacerse del Circolo Sportivo Italiano en un partido adelantado, también por su próxima aparición histórico en el Mundial de Clubes de Vóley 2025.

El entrenador Facundo Morando es consciente que no debe descuidar ninguno de los dos frentes, aunque ahora todo su foco está ubicado en la participación que se realizará en la ciudad de Sao Paulo (BRA). Con respecto a ello, el argentino ha hecho una observación en la que revela el verdadero nivel de las ‘íntimas’.

Facundo Morando haciendo su ingreso en la Noche Blanquiazul 2025. - Crédito: Alianza Lima

No se si llegaremos al Mundial en la mejor versión porque el campeonato recién ha empezado, pero sin duda queremos llegar para competir y dejar al Perú bien representado”, evaluó Morando en declaraciones ofrecidas a Latina Deportes después del aplastante triunfo en LPV 2025/26.

En esa misma línea, el estratega del club de La Victoria ha dedicado un espacio importante a la compañía de la afición para disputar este memorable evento que marcará un precedente en el vóley nacional: “Esperemos que haya mucha gente de Perú y Alianza Lima apoyando”.

El técnico argentino disputará un histórico campeonato al mando de Alianza Lima. | VIDEO: Renzo Galiano

Acerca de los aspectos a mejorar de cara al debut en el certamen planetario, Facundo Morando señaló que “nos tenemos que afianzar en lo que es bloqueo, porque no le hemos dado volumen por cuestiones de cargas. Ahí tenemos un punto a trabajar de acá al Mundial”.

Estas chicas hacen un esfuerzo muy grande, porque tienen que jugar muchos partidos seguidos por el Mundial de Clubes y se nota el trabajo físico que tienen. Somos seres humanos y como todos pueden tener un día malo, conviven con eso y sacan los partidos adelante", subrayó.

Facundo Morando se ha rendido al nivel del plantel de Alianza Lima en la temporada 2025/26. - Crédito: Andrés Pérez

Aunque hay muchas ganas por hacer bien las cosas en Sao Paulo y marcar historia, el líder argentino ha exhortado al grupo a mantener la calma sin importar las condiciones. La meta trazada en Alianza Lima, tal y como ha expresado el técnico a Infobae Perú a mediados de año, es participar sin exigencias para ganar aprendizaje.

En el Mundial de Clubes presión cero. Nosotros tratamos de transmitirle a las chicas que vamos más allá del resultado, vamos por el rendimiento. Para nosotros un equipo que se enfoca en su rendimiento y entra al campo de juego sabiendo que las posibilidades son 50-50, no tiene miedo a ganar o perder”, sostuvo Facundo Morando.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)

Desafío histórico

Alianza Lima se prepara para su debut en el Mundial de Clubes FIVB 2025, evento al que accedió tras consagrarse subcampeón en el Campeonato Sudamericano, logro que representa un hecho sin precedentes para la institución. La participación del club peruano en este torneo internacional implica no solo su ingreso a la élite del voleibol mundial, sino también un reconocimiento a su desempeño en el ámbito regional.

Con el objetivo de afrontar este nuevo desafío, el área deportiva de Alianza Lima decidió mantener la conducción técnica de Facundo Morando, ratificándole la confianza como entrenador principal. Además, el club optó por renovar su plantilla de extranjeras, decidiendo conservar solo a la francesa Maeva Orlé dentro del equipo que competirá en la cita mundialista.

Los equipos confirmados para la próxima edición del Mundial de Clubes FIVB son Dentil Praia, San Cristóvão Saúde Osasco, Imoco Volley Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Zhetysu, Zamalek y Orlando Valkyries, junto a Alianza Lima, conformando el grupo de clubes que disputarán el torneo de élite en el globo.

