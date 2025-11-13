Perú Deportes

Daniel ‘Soncora’ Marcos apunta alto en la UFC tras volver a la victoria: desafió a Rob Font, ex Top 5 en la categoría

El peleador peruano ve en un hipotético combate ante su similar estadounidense la oportunidad para entrar al Top 15 en las 135 libras de la promotora más importante del planeta

Daniel Marcos pide a Rob
Daniel Marcos pide a Rob Font en su próximo combate. Crédito: UFC.

Soncora prometió combate y sangre en Nevada y así fue. Tras solo diez días desde que fue comunicado de la pelea ante Miles Johns, Daniel Marcos derrotó con autoridad al estadounidense y desató todo lo que tenía guardado desde que perdió su invicto de 17 triunfos en la UFC.

Marcos, de 32 años, esperó hasta el segundo asalto para someter al Chapo con una notable mataleón. El artista marcial mixto peruano declaró que el lapso entre la caída ante Montel Jackson y su preparación para un nuevo duelo atravesó un momento complicado.

Pero Soncora siempre ha dejado en claro su objetivo en la promotora más importante del mundo en esta disciplina. Él quiere ser campeón mundial, aunque eso implique destronar al compacto Merab Dvalishvili, monarca de la división de peso gallo. Por lo pronto, el peruano espera escalar posiciones e instalarse en el Top 15.

Por lo tanto, ha retado al número 12 de la categoría de las 135 libras. “Quisiera pelear contra Rob Font”, recogió el portal oficial de la UFC en español. El contendiente estadounidense de 38 años llegó a ser el tercero de la división en 2021.

Un potencial combate entre ambos representa una oportunidad única para Marcos. En su primera chance, no consiguió vencer a Montel Jackson y no accedió al puesto 15. De momento, la disciplina no se negocia y estará al tanto de su revancha. “Cree en ti cuando nadie más lo hace”, sentenció.

Rob Font, veterano de la UFC

Rob Font llegó a la UFC en 2014, irrumpiendo en la división de peso gallo con un impresionante nocaut en su debut que le valió un bono por Actuación de la Noche. Su estilo de pelea se centra en el striking, particularmente en el boxeo, donde es reconocido por uno de los jabs más precisos y efectivos de toda la división.

A pesar de la alta exigencia de sus rivales, una característica que define su carrera es su impresionante resistencia, pues nunca ha sido noqueado. Su récord (20 Victorias - 10 Derrotas) refleja una trayectoria de enfrentar consistentemente a los nombres más grandes, lo que le ha permitido mantenerse relevante por más de una década.

En su última pelea, Rob
En su última pelea, Rob Font cayó ante el mexicano David Martínez por decisión unánime. Crédito: UFC

El cenit de su trayectoria llegó entre 2020 y 2021, cuando encadenó una racha de cuatro victorias consecutivas: destaca un fulminante nocaut sobre el excampeón Marlon Moraes y una dominante victoria por decisión unánime sobre el excampeón Cody Garbrandt. Este periodo de éxito lo catapultó a su posición más alta en el ranking, el Puesto #3, colocándolo a las puertas de una oportunidad por el título.

Sin embargo, en un tramo desafiante de su carrera, Font demostró su espíritu de guerrero al encabezar eventos contra la élite absoluta, aunque perdió consecutivamente ante leyendas y contendientes como el brasileño José Aldo, el ecuatoriano Marlon Chito Vera y el norteamericano Cory Sandhagen, todas ellas por decisión.

Ranking peso gallo de la UFC

Campeón: Merab Dvalishvili (17 victorias - 4 derrotas)

1: Umar Nurmagomedov (18 victorias - 1 derrota)

2: Sean O’Malley (19 victorias - 3 derrotas)

3: Petr Yan (17 victorias - 5 derrotas)

4: Cory Sandhagen (17 victorias - 4 derrotas)

5: Song Yadong (21 victorias - 7 derrotas, 1 NC)

6: Deiveson Figueiredo (25 victorias - d Derrotas, 1 empate)

7: Aiemann Zahabi (12 victorias - 2 derrotas)

8: Marlon “Chito” Vera (23 victorias - 9 derrotas, 1 empate)

9: Mario Bautista (16 victorias - 2 derrotas)

10: Henry Cejudo (16 victorias - 4 derrotas)

11: David Martinez (13 victorias - 1 derrota)

12: Rob Font (20 victorias - 10 derrotas)

13: Vinicius Oliveira (12 victorias - 3 derrotas)

14: Kyler Phillips (12 victorias - 2 derrotas)

15: Marcus McGhee (10 victorias - 2 derrotas)

