Alan Diez explotó contra hinchas de Alianza Lima por minimizar golazo de Alex Valera en Perú vs Rusia: “¡Sáquense la camiseta!”

El comentarista deportivo también criticó a los fanáticos de Universitario porque apuntaron contra Erick Noriega y lo compararon con Rodrigo Ureña

Alex Valera se convirtió en la figura del Perú vs Rusia tras el golazo que anotó en el empate 1-1 que se vivió en el Gazprom Arena de San Petersburgo por la fecha FIFA de 2025. El delantero de Universitario de Deportes se lució con potente remate de larga distancia para cerrar la igualdad gracias al tremendo pase de Kevin Quevedo a los 82 minutos.

El jugador de 29 años reafirmó el buen momento que está viviendo y se llevó todos los aplausos por su desempeño. Su ingreso le dio ofensiva a la ‘blanquirroja’, y fue el único que se animó a pegarle desde afuera del área.

Sin embargo, Valera no solo recibió buenos comentarios, los hinchas de Alianza Lima trataron de minimizar su anotación. Alan Diez explotó contra los fanáticos ‘blanquiazules’ y fue enfático al resaltar que juegó Perú, no el cuadro victoriano. También apuntó contra los seguidores de la ‘U’ porque criticaron a Erick Noriega y hasta lo compararon con Rodrigo Ureña.

“Muchachitos, los que están en el programa, jugó la selección; no jugó la ‘U’ ni Alianza Lima. Me tienen harto, hasta acá. Acaban de poner que Noriega no tiene el pase de Ureña. ¡Déjense de joder! ¡Sáquense la camiseta! ¡Hoy jugó la selección, hermano! ¡Ya estoy harto! ¡Valera se encontró el gol! ¡Valera pateó de champú! ¿Quién lo dice? Uno de Alianza. ¿Y si el gol lo hacía Kevin Quevedo? ¿Qué decía el de la U? ¡Basta ya, muchachos! ¡Me tienen harto! Me tienen harto, en serio. Hoy jugó la selección, hermano. De verdad, me enerva cuando critica el hincha de Alianza o de la U o de Cristal. ‘Me parece que Jesús Castillo juega mejor que Erick Noriega’, los dos son tremendos jugadores de fútbol, por algo están en la selección, basta ya. Cuando juegue Alianza vs U, ahora que van a jugar en Estados Unidos el clásico, vayan con su visa y puteen allá“, disparó el comentarista en el programa ‘Vamos al VAR’.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

La felicidad de Alex Valera tras golazo en Perú vs Rusia

Alex Valera anotó con la selección peruana después de tres años y su cara de felicidad lo decía todo tras celebración que realizó en Perú vs Rusia. El delantero de Universitario de Deportes no fue titular, pero entró a la cancha por Adrián Ugarriza. Su ingreso fue vital para igualar el marcador frente los rusos en el amistoso.

“Hola gente, le mandamos desde acá un saludo enorme,ha sido un partido muy duro, pero bueno dimos el 100, hemos corrido hasta el último, un abrazo, bendiciones”, declaró el ‘9′ tras el choque.

El delantero habló luego del empate de Perú. (FPF)

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana por la fecha FIFA?

La ‘blanquirroja’ se alista para enfrentar a Chile el próximo martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi. El horario pactado es a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

El ‘Clásico del Pacífico’ será transmitido por América Televisión, Movistar Deportes y ATV. Los hinchas podrán seguir el choque por señal abierta y por cable. Además, Infobae Perú informará todos los detalles con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA.

