Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas.

La suspensión del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos por agresión al árbitro puso en ‘stand by’ el descenso de Alianza Universidad. Sin embargo, el triunfo de Juan Pablo II ante Atlético Grau sentenció a los dirigidos por Roberto Mosquera a la baja.

Los huanuqueños tenían una esperanza de salvarse, pero dependían de otros resultados. Precisamente, dos rivales directos jugarían durante este sábado 8 de noviembre. Ayacucho recibía a Comerciantes, mientras que Juan Pablo hacía lo propio con Grau.

En el primero, los locales iban ganando 1-0 con gol de Franco Caballero, no obstante, el juez principal Diego Haro decidió suspenderlo porque los hinchas lanzaron cosas a su terna arbitral. Previamente, le habían arrojado una piedra a su asistente Coty Carrera.

Con el desenlace de este compromiso, el futuro de Alianza Universidad cayó en manos de Atlético Grau, el cual debía vencer a Juan Pablo II en Chongoyape. Algo que finalmente no ocurrió. El conjunto de Santiago Acasiete superó 3-1 a su rival de turno y dio un paso importante para salvarse del descenso.

La figura de este cotejo fue el uruguayo Cristhian Tizón, quien marcó un doblete. El delantero Mauricio Affonso también destacó porque anotó un gol y dio una asistencia. El atacante Neri Bandeira puso el descuento de visita, que no sirvió de mucho.

Este resultado condenó a AUDH al descenso un año después de haber conseguido regresar a Primera División bajo la dirección de Paul Cominges. Los huanuqueños se suman a Deportivo Binacional, club que había sido descalificado por un fallo judicial, y solo falta un elenco más que bajará a Segunda.

Así quedó la tabla acumulada tras el triunfo de Juan Pablo II

Con el triunfo de Juan Pablo II ante Atlético Grau, los de Chongoyape llegaron a 33 puntos y escalaron hasta la casilla 14 de la tabla acumalada. Alianza Universidad, por su parte, permaneció en el puesto 18 con 25 unidades, a siete de salir de la zona de descenso. Algo imposible de conseguirlo para los huanuqueños, pues solo tienen seis por sumar.

¿Nueva polémica por el descenso?

Alianza Universidad y Deportivo Binacional fueron los primeros dos descendidos en la Liga 1 2025, pero todavía resta definir al tercero que bajará a Segunda División. Este saldrá entre Juan Pablo (33), Comerciantes Unidos (33), UTC (32) y Ayacucho FC (29).

Aquí es donde podría darse la polémica. Y es que el encuentro entre Ayacucho y Comerciantes fue suspendido cuando los ‘zorros’ ganaban 1-0 y solo faltaba de cuatro minutos. Con este triunfo, el elenco de la ciudad de las iglesias llegaría a los 32 puntos.

Sin embargo, el árbitro Diego Haro acabó el cotejo antes de tiempo producto de las acciones de los hinchas en el estadio Ciudad de Cumaná. Esta responsabilidad recaería en el conjunto local, como ocurrió en otros casos.

En ese contexto, Ayacucho FC podría sufrir una sanción. Desde el pago de una multa económica, el cierre de la tribuna o la pérdida de los puntos. Este último escenario lo complicaría en la pugna por salvar la categoría.

Lo más probable es que la Liga 1 se pronuncie en las próximas horas y tome una decisión en los siguientes días sobre este controversial incidente. Todos los clubes comprometidos con la baja estarán atentos a la resolución del caso.