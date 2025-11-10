Perú Deportes

“Me quieren, me odian, pero da igual”: Natalia Málaga dimensiona su regreso triunfal al banquillo con Géminis

Tras tres años fuera de la Liga Nacional, la entrenadora volvió con la misma energía y carácter que la distinguen, reafirmando su compromiso con el crecimiento del vóley peruano. “Estoy para ayudar, no para pelear, señaló

La entrenadora nacional debutó con triunfo al mando de Géminis de Comas en la Liga Peruana de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

El retorno de Natalia Málaga a la Liga Peruana de Vóley no pudo tener mejor comienzo. La entrenadora nacional debutó el último domingo con triunfo al mando de Deportivo Géminis, que superó por 3-0 a Deportivo Wanka en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la tercera fecha del campeonato, en un partido que marcó su esperado regreso a los banquillos después de tres años.

Fiel a su estilo, Málaga combinó autocrítica, humor y ambición al reflexionar sobre esta nueva etapa en su carrera. La exentrenadora de la selección peruana reconoció que, pese al corto tiempo de trabajo con el equipo de Comas, sus dirigidas respondieron con disciplina y rapidez a las nuevas exigencias, lo que permitió concretar un debut sólido y convincente.

“En estos tres a cuatro días que hemos tenido trabajando, hemos mantenido un poco más el ritmo de ellas, obviamente haciendo algunos ajustes y algunas exigencias en las cosas más técnicas, como el saque y la recepción. Si no funciona eso, es un poquito más complicado. Son chicas grandes que están aptas para el ataque en bola alta, pero en la parte de la cintura para abajo, la defensa es complicada. Pero siempre se tiene que trabajar esa parte”, explicó a la prensa local.

Natalia Málaga, una figura que siempre genera opiniones divididas por su fuerte carácter, volvió a mostrarse fiel a sí misma al hablar sobre su regreso al entorno competitivo. La entrenadora dejó en claro que, por encima de las simpatías o críticas, su objetivo principal es aportar al crecimiento del vóley peruano y seguir transmitiendo la pasión y disciplina que la caracterizan.

Natalia Málaga regresó a la
Natalia Málaga regresó a la Liga Nacional con importante triunfo para Géminis. Crédito: LPV

“Es lindo volver, prácticamente es mi ambiente. Que me quieren, me odian. Cuando estoy en un equipo me aman, cuando estoy en otro me detestan, pero da igual. Yo trabajo para cualquier equipo que tenga que apoyar, trabajar, entrenar y ayudar. Estoy para ayudar, no para pelear. Obviamente me gusta competir y me gusta ganar. Así sea hincha de un equipo, yo tengo que trabajar para ganar”, declaró.

Un regreso que renueva ilusiones

Tras la victoria en su estreno, la entrenadora se mostró satisfecha, aunque consciente de que todavía queda mucho por mejorar. “Me quedo contenta, pero hay que seguir trabajando y corrigiendo bastantes cositas para que sea un vóley más bonito y más rápido”, expresó, evidenciando su exigencia habitual y su deseo de elevar el nivel competitivo de Géminis.

Además, Málaga destacó el buen ambiente que ha encontrado en el club y la confianza mutua con la directiva encabezada por Luis Linares, presidente de la institución de Comas, con quien mantiene una relación de años en el ámbito del vóley.

“Me siento bien, conozco mucho a Lucho, tengo una relación muy cercana siempre con él como dirigente y yo como entrenadora en la época de la federación. No me incomoda para nada, el trato con las chicas es bueno, he trabajado con la mayoría. A las extranjeras las he conocido en sus países, o sea que siempre nos hemos enfrentado, ellas me conocen. Entonces prácticamente tenemos que ir afianzándonos más”, comentó.

El equipo de Comas se impuso 3-0 sobre Deportivo Wanka en la tercera fecha del campeonato. (Video: Latina)

El debut victorioso de Natalia Málaga con Géminis marcó el primer paso de un proyecto que busca devolver al club al protagonismo en la Liga Peruana de Vóley. Con su energía habitual y su estilo inconfundible, la estratega nacional dejó claro que ha vuelto no solo para competir, sino para contagiar su pasión y su disciplina a una nueva generación de jugadoras.

Temas Relacionados

Natalia MálagaGéminisLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

