Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

El capitán se emocionó hasta las lágrimas al decirle adiós a los tarmeños. | VIDEO: Mundo Deportivo Junín

La Asociación Deportiva Tarma (ADT) ha asegurado su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 después de sacar adelante un partido rocoso contra Los Chankas. Sin embargo, esa gesta inolvidable ha quedado en un segundo plano al confirmarse que Gu-Rum Choi, emblemático futbolista sobreviviente del ascenso de Copa Perú, se aleja de la institución buscando otros horizontes.

Como capitán del club insignia de la ciudad de Tarma, el defensor central, que en su momento estuvo voceado para integrar la selección peruana, se estableció como más que un referente. Por ello, muchos simpatizantes quedaron conmocionados por su inminente adiós. Conociendo que era su despedida jugando de local, muchos simpatizantes le dedicaron cánticos y pancartas.

Gu-Rum Choi luchando por una pelota con Hernán Barcos, uno de los delanteros más difíciles que ha enfrentado. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol.

Finalizado el encuentro contra los ‘guerreros’, el futbolista de ADT respondió al cariño de la gente acercándose a las graderías con la finalidad de regalar autógrafos y fotografiarse tanto con menores como padres de familia. De más está decir que algunas lágrimas se le escaparon por la emoción del momento.

“Siempre le voy a desear lo mejor a ADT. Soy un hincha más, como siempre le dije, soy un tarmeño más, gracias a todo lo que he podido vivir aquí. La verdad que estos han sido siete años maravillosos”, declaró Gu-Rum Choi.

El 'Chino', de 25 años, está cerca de cumplir el lustro con Asociación Deportiva Tarma | VIDEO: Infobae PER

“Y bueno, como en la vida, se cierra un ciclo, una etapa muy linda aquí en ADT. Y bueno, ahora me toca velar por el futuro mío, por nuevas ambiciones, nuevos retos y dar lo mejor de mí siempre, pero deseándole lo mejor al equipo”, continuó.

Antes de marcharse del estadio Unión Tarma, el jugador de ascendencia surcoreana agradeció “a todos los hinchas, a toda la gente que siempre apoyó al equipo, que me apoyó durante mucho tiempo” y recordó que “pasé la pandemia acá, creo que toda la gente lo sabe, y siempre los hinchas se me acercaban a darme un mensaje de aliento”.

Gu Rum Choi defendió la camiseta de ADT por más de un lustro. - Crédito: Difusión