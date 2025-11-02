Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Tarde juego! Universitario enfrenta a Club Atlético Atenea, en el Coliseo Miguel Grau, por el segundo compromiso de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘pumas’ quieren cobrarse la revancha de la sonrojante caída en la Atenea Open.

Así llega Universitario de Deportes a la segunda fecha de la LPV

La ‘U’ dio un pequeño susto en su participación oficial en la Liga Peruana de Vóley tras empezar abajo en el score contra Deportivo Géminis. Parecía que la tendencia era negativa y se saldaría con una inesperada caída. No obstante, el plantel de las ‘pumas’ tiró de fuerza y concentración para remontar ganando 3-1 con parcelas de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23.

Universitario anunció la llegada del técnico español Francisco Hervás como nuevo director del equipo femenino de vóley para la temporada 2025-26. Su incorporación responde a la necesidad de darle un giro al proyecto deportivo tras no lograr los resultados esperados con su anterior técnico. Paco llega con una sólida trayectoria al haber dirigido a la selección nacional y conquistado títulos en clubes en Perú.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Así llega Atenea a la segunda fecha de la LPV

En su primera aparición en la nueva edición de la Liga Peruana de Vóley, Atenea no presentó mayores complicaciones para imponerse en el estreno frente a Circolo Sportivo Italiano. El enfrentamiento quedó 3-1 con marcadores de 26-28, 25-20, 21-25 y 19-25. De tal modo, el bloque que lidera Lorena Góngora ha demostrado que no será una simple comparsa en la competición.

Conviene mencionar que en el certamen amistoso Atenea Open 2025, el Club Atlético Atenea se proclamó campeón tras vencer de forma contundente a Universitario de Deportes por 3-0 con parciales de 25-20, 25-15 y 25-22. Este triunfo frente al favorito marcó un punto alto en la preparación del elenco para la temporada 2025-2026.

Las ‘pumas’ fueron superadas en sets corridos por las ‘diosas’ y se quedaron sin el título del torneo cuadrangular. (Video: Latina)

A qué hora se enfrentan Universitario vs Atenea: duelo por segunda fecha de LPV

El juego iniciará a las 17:00 horas de Perú. En el resto de países, entretanto, el itinerario es el siguiente: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 19:00 horas de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay.

Dónde ver Universitario vs Atenea: choque por segunda fecha de LPV

El partido entre Universitario y Atenea se podrá seguir solo a través de Latina TV, que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y mediante sus plataformas digitales, como su website y aplicativo digital.

Además, la cadena televisora ha dado cuenta que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, con el firme propósito de incentivar el uso de su aplicación, en cuyas señal se dispondrán los encuentros.