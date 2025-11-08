Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 8 de noviembre, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles: Ayacucho FC y Juan Pablo II buscarán salvarse de la baja, arrancará la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley, Atlético de Madrid tendrá acción en LaLiga, Manchester United enfrentará a Tottenham por la Premier League, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más.
Universitario de Deportes buscará su tercer triunfo consecutivo ante Deportivo Soan, por la fecha 3 del torneo nacional de voleibol. Las ‘pumas’ quieren mantenerse arriba de la tabla de posiciones para manterse firmes en su camino hacia el título.
Por su lado, San Martín saldrá a defender su invicto con Circolo Sportivo Italiano en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Las ‘santas’ han tenido un buen arranque de temporada y buscarán mantener la tendencia.
Partidos de Liga 1
- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)
- Juan Pablo II vs Atlético Grau (115:15 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de Liga Peruana de Vóley
- Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Latina web y aplicativo)
- Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Latina Televisión, web, aplicativo)
Partidos de LaLiga
- Girona vs Alavés (08:00 horas / DSports 2, DGO)
- Sevilla vs Osasuna (10:15 horas / ESPN 2, Disney+)
- Atlético de Madrid vs Levante (12:30 horas / Dsports, DGO)
- Espanyol vs Villarreal (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Premier League
- Tottenham vs Manchester United (07:30 horas / ESPN, Disney+)
- West Ham vs Burnley (10:00 horas / Disney+)
- Everton vs Fulham (10:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Sunderland vs Arsenal (12:30 horas / ESPN, Disney+)
- Chelsea vs Wolverhampton (15:00 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Como vs Cagliari (09:00 horas / Disney+)
- Lecce vs Hellas Verona (09:00 horas / Disney+)
- Juventus vs Torino (12:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Parma vs Milan (14:45 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Bayer Leverkusen vs Heidenheim (09:30 horas / Disney+)
- Hoffenheim vs RB Leipzig (09:30 horas / Disney+)
- Hamburgo vs Borussia (09:30 horas / Disney+)
- Unión Berlín vs Bayern Múnich (09:30 horas / Disney+)
- Borussia Mönchengladbach vs Colonia (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Marsella vs Stade Brestois (11:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Le Havre vs Nante (13:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Monaco vs Lens (15:05 horas / Disney+)
Partidos de A-League
- Sydney FC vs MacArthur (23:00 horas / A-League YouTube)
- Wellington Phoenix vs Auckland City (01:00 horas / A-League YouTube)
- Melbourne Victory vs Melbourne City (03:35 horas / A-League YouTube)
Partidos de Championship
- Blackburn Rovers vs Derby County (07:30 horas / Disney+)
- Stoke City vs Coventry City (10:00 horas / Disney+)
Partidos del Mundial Sub 17 Femenino
- Brasil vs México (10:30 horas / FIFA+)
- Corea del Norte vs Países Bajos (14:00 horas / América tvGO, DSports, DGO, FIFA+)
Partidos del Mundial Sub 17
- República Checa vs Burkina Faso (07:30 horas / DGO)
- Uganda vs Chile (07:30 horas / DSports, DGO)
- Mali vs Austria (08:00 horas / DGO)
- Francia vs Canadá (08:30 horas / DSports, DGO)
- Estados Unidos vs Tayikistán (09:45 horas / DGO)
- Paraguay vs Panamá (10:15 horas / DGO)
- Irlanda vs Uzbekistán (10:45 horas / DGO)
- Arabia Saudita vs Nueva Zelanda (10:45 horas / DGO)
Partidos de fútbol uruguayo
- Danubio vs Plaza Colonia (14:30 horas / Disney+)
- Montevideo Wanderers vs River Plate (17:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Fortaleza vs Junior (16:10 horas / RCN)
- Atlético vs Águilas Doradas (18:20 horas / RCN)
- Bucaramanga vs La Equidad (20:30 horas / RCN)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Manta vs Mushuc Runa (14:00 horas / ECDF)
- Independiente del Valle vs Universidad Católica (16:30 horas / ECDF)
- LDU Quito vs Libertad (20:00 horas / ECDF)
Partidos de fútbol argentino
- Racing vs Defensa y Justicia (15:00 horas / Disney+)
- Huracán vs Newells (15:00 horas / TyC Sports)
- Talleres vs Platense (17:15 horas / Disney+)
- San Martín vs Lanús (19:30 horas / Disney+)
- Unión vs Barracas Central (19:30 horas / TyC Sports)
Partidos de fútbol brasileño
- Sport Recife vs Atlético Mineiro (14:00 horas / L1 Play)
- Vasco da Gama vs Juventude (16:00 horas / L1 Play)
- Internacional vs Bahía (16:30 horas / L1 Play)
- Sao Paulo vs RB Bragantino (19:00 horas / L1 Play)
Partidos de MLS
- Minnesota vs Seatlle Sounders (16:00 horas / Apple TV)
- Cincinnati vs Columbus Crew (18:00 horas / Apple TV)
- Inter Miami vs Nasville (20:00 horas / Apple TV)