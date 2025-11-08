Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fecha tendrá encuentros emocionantes: Atlético de Madrid se medirá con Levante, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario defenderá el invicto en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Guardar
Partidos de hoy, sábado 8
Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 8 de noviembre, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles: Ayacucho FC y Juan Pablo II buscarán salvarse de la baja, arrancará la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley, Atlético de Madrid tendrá acción en LaLiga, Manchester United enfrentará a Tottenham por la Premier League, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más.

Universitario de Deportes buscará su tercer triunfo consecutivo ante Deportivo Soan, por la fecha 3 del torneo nacional de voleibol. Las ‘pumas’ quieren mantenerse arriba de la tabla de posiciones para manterse firmes en su camino hacia el título.

Por su lado, San Martín saldrá a defender su invicto con Circolo Sportivo Italiano en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Las ‘santas’ han tenido un buen arranque de temporada y buscarán mantener la tendencia.

Universitario se medirá con Deportivo
Universitario se medirá con Deportivo Soan por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Partidos de Liga 1

- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (115:15 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Latina web y aplicativo)

- Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Latina Televisión, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Latina Televisión, web, aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Girona vs Alavés (08:00 horas / DSports 2, DGO)

- Sevilla vs Osasuna (10:15 horas / ESPN 2, Disney+)

- Atlético de Madrid vs Levante (12:30 horas / Dsports, DGO)

- Espanyol vs Villarreal (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Premier League

- Tottenham vs Manchester United (07:30 horas / ESPN, Disney+)

- West Ham vs Burnley (10:00 horas / Disney+)

- Everton vs Fulham (10:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Sunderland vs Arsenal (12:30 horas / ESPN, Disney+)

- Chelsea vs Wolverhampton (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Como vs Cagliari (09:00 horas / Disney+)

- Lecce vs Hellas Verona (09:00 horas / Disney+)

- Juventus vs Torino (12:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Parma vs Milan (14:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Heidenheim (09:30 horas / Disney+)

- Hoffenheim vs RB Leipzig (09:30 horas / Disney+)

- Hamburgo vs Borussia (09:30 horas / Disney+)

- Unión Berlín vs Bayern Múnich (09:30 horas / Disney+)

- Borussia Mönchengladbach vs Colonia (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Marsella vs Stade Brestois (11:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Le Havre vs Nante (13:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Monaco vs Lens (15:05 horas / Disney+)

Partidos de A-League

- Sydney FC vs MacArthur (23:00 horas / A-League YouTube)

- Wellington Phoenix vs Auckland City (01:00 horas / A-League YouTube)

- Melbourne Victory vs Melbourne City (03:35 horas / A-League YouTube)

Partidos de Championship

- Blackburn Rovers vs Derby County (07:30 horas / Disney+)

- Stoke City vs Coventry City (10:00 horas / Disney+)

Partidos del Mundial Sub 17 Femenino

- Brasil vs México (10:30 horas / FIFA+)

- Corea del Norte vs Países Bajos (14:00 horas / América tvGO, DSports, DGO, FIFA+)

Partidos del Mundial Sub 17

- República Checa vs Burkina Faso (07:30 horas / DGO)

- Uganda vs Chile (07:30 horas / DSports, DGO)

- Mali vs Austria (08:00 horas / DGO)

- Francia vs Canadá (08:30 horas / DSports, DGO)

- Estados Unidos vs Tayikistán (09:45 horas / DGO)

- Paraguay vs Panamá (10:15 horas / DGO)

- Irlanda vs Uzbekistán (10:45 horas / DGO)

- Arabia Saudita vs Nueva Zelanda (10:45 horas / DGO)

Partidos de fútbol uruguayo

- Danubio vs Plaza Colonia (14:30 horas / Disney+)

- Montevideo Wanderers vs River Plate (17:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Fortaleza vs Junior (16:10 horas / RCN)

- Atlético vs Águilas Doradas (18:20 horas / RCN)

- Bucaramanga vs La Equidad (20:30 horas / RCN)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Manta vs Mushuc Runa (14:00 horas / ECDF)

- Independiente del Valle vs Universidad Católica (16:30 horas / ECDF)

- LDU Quito vs Libertad (20:00 horas / ECDF)

Partidos de fútbol argentino

- Racing vs Defensa y Justicia (15:00 horas / Disney+)

- Huracán vs Newells (15:00 horas / TyC Sports)

- Talleres vs Platense (17:15 horas / Disney+)

- San Martín vs Lanús (19:30 horas / Disney+)

- Unión vs Barracas Central (19:30 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Sport Recife vs Atlético Mineiro (14:00 horas / L1 Play)

- Vasco da Gama vs Juventude (16:00 horas / L1 Play)

- Internacional vs Bahía (16:30 horas / L1 Play)

- Sao Paulo vs RB Bragantino (19:00 horas / L1 Play)

Partidos de MLS

- Minnesota vs Seatlle Sounders (16:00 horas / Apple TV)

- Cincinnati vs Columbus Crew (18:00 horas / Apple TV)

- Inter Miami vs Nasville (20:00 horas / Apple TV)

Temas Relacionados

Partidos de hoyLiga Peruana de VóleyUniversitario vóleySan MartínAtlético de MadridManchester UnitedLaLigaBundesligaPremier LeagueLionel MessiInter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima y Universitario buscarán su tercer triunfo consecutivo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen nacional

Resultados de la fecha 3

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Los ‘dorados’ recuperaron el segundo lugar tras triunfo frente Sport Boys, y los ‘íntimos’ son terceros. Entérate cómo se va armando las llaves para el repechaje por el boleto al torneo internacional

Fechas confirmadas de los ‘play

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ van por su tercer triunfo al hilo, mientras que la escuadra de Puente Piedra no ha ganado hasta el momento. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Alianza Lima, Universitario y San Martín son los tres equipos que están invictos y buscarán mantener la tendencia en la tercera fecha de la competición. Entérate cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas

La ‘U’ apagó las luces del recinto deportivo de Ate para dar la vuelta olímpica con los tres trofeos conseguidos en las últimas temporadas

El apagón del Monumental al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué es y por qué lo necesita para salir del Perú?

Betssy Chávez podría quedarse indefinidamente en la embajada de México si Perú le niega el salvoconducto, advierte excanciller

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez rechaza que su

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas