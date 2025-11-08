Perú Deportes

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Los clubes más importantes de la Superliga Argentina disputan una nueva edición del partido más importante del año. Ambos están inmersos en los frentes principales que buscan el boleto a la Copa Libertadores del año próximo

Guardar
Luis Advíncula disputando un Superclásico
Luis Advíncula disputando un Superclásico en La Bombonera. - Crédito: AFP

Un nuevo capítulo del Superclásico de Argentina se aproxima. Boca Juniors recibe, en La Bombonera, a River Plate por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos clubes están luchando por un objetivo en común: el boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

El partido, que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, está pactado para este domingo 9 de noviembre a partir de las 14:30 horas de Perú (16:30 horas locales) y se podrá ver a través de ESPN, TNT Sports Premium y ESPN Premium.

Facundo Colidio escapándose de la
Facundo Colidio escapándose de la marca de Ignacio Miramon. - Crédito: AFP

Boca Juniors transita por un buen camino en el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda ha conseguido dos victorias consecutivas frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, lo que ha permitido que se establezca en la segunda posición de la tabla de posiciones anual con 55 unidades.

El ‘xeneize’ sabe a consciencia que debe ganar, a cómo dé lugar, no solo para seguir afianzado en los primeros lugares del campeonato local, también para asegurar su clasificación a la Fase de Grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que no sucede desde hace dos periodos.

Además, sacando adelante el Super Clásico sellaría su clasificación a los octavos de final de los play-offs por definición al título toda vez que tendría la oportunidad de depender de sí mismo para acabar en la primera plaza de la tabla de la Zona A, lo que le conferiría la potestad de elección de localía hasta las semifinales.

Por su lado, River Plate atraviesa una de sus peores crisis deportivas desde el retorno de Marcelo Gallardo a la parcela técnica. La reciente caída por cuota mínima a manos de Gimnasia y Esgrima, en el Monumental de Buenos Aires, ocasionó la ira generalizada de todos los fanáticos.

Marcos Acuña frente a dos
Marcos Acuña frente a dos rivales de Boca Juniors. - Crédito: Difusión

A pesar de ese duro revés, el nuevo presidente Stefano Di Carlo cerró filas con el ‘Muñeco’ renovando su vínculo contractual, algo que ha sido observado con cierta reticencia entre los simpatizantes. En cualquier caso, esperan que esta clase de voto de confianza ayude al grupo a ganar moral y ánimos.

Los ‘millonarios’ cuentan con chances reales de acceder a la Copa Libertadores 2026, aunque mucho dependerá de cómo resuelvan el enfrentamiento contra los ‘xeneizes’, en La Bombonera. De asaltar el recinto visitante, calmarían las aguas al tiempo que se revitalizarían para afrontar el camino final de la Zona B.

A qué hora juega Boca vs River por Superclásico del Torneo Clausura 2025

El duelo entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15° del Torneo Clausura de la Superliga Argentina 2025, está previsto para disputarse este domingo 9 de noviembre desde las 14:30 horas de Perú, al igual que en Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile y Venezuela el encuentro comenzará una hora después. En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el inicio está pactado para las 16:30 horas, mientras que en México está programado para las 13:30 horas.

Qué canal transmite Boca vs River por Superclásico del Torneo Clausura 2025

La transmisión del partido entre el ’xeneize’ y el ’millonario’ estará a cargo de la señal internacional de ESPN / ESPN Premium para Sudamérica. Asimismo, en Infobae realizaremos una cobertura detalla del encuentro con el minuto a minuto, incidencias, goles y resumen. ¡No te lo pierdas!

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver Plateperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el primer set. Las ‘cremas’ quieren su tercer triunfo consecutivo, mientras que las de Puente Piedra buscan su primera victoria. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Deportivo Soan EN

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Los huanuqueños deberán competir en la Liga 2 la próxima temporada luego de la victoria de la escuadra de Chongoyape ante Atlético Grau

Alianza Universidad descendió de la

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fecha tendrá encuentros emocionantes: Atlético de Madrid se medirá con Levante, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario defenderá el invicto en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 8

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

Los ‘zorros’ ganaban 1-0 a las ‘águilas cutervinas’ y este resultado provocaba la pérdida de categoría de la escuadra de Huánuco. Ahora, todo quedó en ‘stand by’

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Daniel ’Soncora’ Marcos explicó cómo manejó perder el invicto en la UFC: ”Pasan estas cosas y hay personas que se van”

El peleador peruano cayó en su última enfrentamiento ante Montel Jackson en la promotora más importante de las artes marciales en el globo

Daniel ’Soncora’ Marcos explicó cómo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Ramón García reaparece con un

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

Los conductores de LAM destruyen el look de Magaly Medina: “Se viste de niña de 15”

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

‘Soncora’ Marcos regresó a la senda del triunfo en la UFC con autoridad: sometió a su rival con un impecable mataleón