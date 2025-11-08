A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Luis Advíncula disputando un Superclásico en La Bombonera. - Crédito: AFP

Un nuevo capítulo del Superclásico de Argentina se aproxima. Boca Juniors recibe, en La Bombonera, a River Plate por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos clubes están luchando por un objetivo en común: el boleto a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

El partido, que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, está pactado para este domingo 9 de noviembre a partir de las 14:30 horas de Perú (16:30 horas locales) y se podrá ver a través de ESPN, TNT Sports Premium y ESPN Premium.

Facundo Colidio escapándose de la marca de Ignacio Miramon. - Crédito: AFP

Boca Juniors transita por un buen camino en el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda ha conseguido dos victorias consecutivas frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, lo que ha permitido que se establezca en la segunda posición de la tabla de posiciones anual con 55 unidades.

El ‘xeneize’ sabe a consciencia que debe ganar, a cómo dé lugar, no solo para seguir afianzado en los primeros lugares del campeonato local, también para asegurar su clasificación a la Fase de Grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que no sucede desde hace dos periodos.

Además, sacando adelante el Super Clásico sellaría su clasificación a los octavos de final de los play-offs por definición al título toda vez que tendría la oportunidad de depender de sí mismo para acabar en la primera plaza de la tabla de la Zona A, lo que le conferiría la potestad de elección de localía hasta las semifinales.

Por su lado, River Plate atraviesa una de sus peores crisis deportivas desde el retorno de Marcelo Gallardo a la parcela técnica. La reciente caída por cuota mínima a manos de Gimnasia y Esgrima, en el Monumental de Buenos Aires, ocasionó la ira generalizada de todos los fanáticos.

Marcos Acuña frente a dos rivales de Boca Juniors. - Crédito: Difusión

A pesar de ese duro revés, el nuevo presidente Stefano Di Carlo cerró filas con el ‘Muñeco’ renovando su vínculo contractual, algo que ha sido observado con cierta reticencia entre los simpatizantes. En cualquier caso, esperan que esta clase de voto de confianza ayude al grupo a ganar moral y ánimos.

Los ‘millonarios’ cuentan con chances reales de acceder a la Copa Libertadores 2026, aunque mucho dependerá de cómo resuelvan el enfrentamiento contra los ‘xeneizes’, en La Bombonera. De asaltar el recinto visitante, calmarían las aguas al tiempo que se revitalizarían para afrontar el camino final de la Zona B.

A qué hora juega Boca vs River por Superclásico del Torneo Clausura 2025

El duelo entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15° del Torneo Clausura de la Superliga Argentina 2025, está previsto para disputarse este domingo 9 de noviembre desde las 14:30 horas de Perú, al igual que en Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile y Venezuela el encuentro comenzará una hora después. En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el inicio está pactado para las 16:30 horas, mientras que en México está programado para las 13:30 horas.

Qué canal transmite Boca vs River por Superclásico del Torneo Clausura 2025

La transmisión del partido entre el ’xeneize’ y el ’millonario’ estará a cargo de la señal internacional de ESPN / ESPN Premium para Sudamérica. Asimismo, en Infobae realizaremos una cobertura detalla del encuentro con el minuto a minuto, incidencias, goles y resumen. ¡No te lo pierdas!