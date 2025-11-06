Perú Deportes

Alex Valera cumplió promesa y se hizo corte de cabello de Ronaldo Nazário tras tricampeonato con Universitario

El delantero ‘crema’ sorprendió a todos al imitar el look de la estrella brasileña en la Copa del Mundo 2002, y quedó listo para levantar el trofeo del ‘tri’

El delantero se había comprometido a imitar el look del brasileño en caso lograba el tricampeonato con Universitario.

Un hombre de palabra. Alex Valera cumplió con su promesa y se hizo el corte de cabello de Ronaldo Nazário, con el que brasileño brilló en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. El delantero había prometido a sus compañeros en caso lograba el tricampeonato con Universitario de Deportes. Algo que finalmente ocurrió y con varias fechas de antelación.

El club ‘crema’ se sumó a este divertido reto e instauró la intriga mediantes redes sociales, colocando una bandera de Brasil. Muchos hinchas pensaron que se trataba de algún refuerzo, pero no se imaginaron de que se llevarían una gran sorpresa.

La ‘U’ subió el video donde recuerdan el momento en el que el capitán Aldo Corzo revela lo que Valera había propuesto si se concretaba el ‘tri’ en la Liga 1. “¿Sabes quén ha prometido algo? Ojalá lo cumpla. El ‘Cholo’ dice que se va a hacer el corto de Ronaldo Nazário“, expresó el defensor aquella vez.

Instantes después, ‘Valegol’ aparece con su barbero y el corte realizado. El atacante de 29 años se rapó toda la cabeza y se dejó un cerquillo pequeño, tal cual se lo hizo el ‘9′ brasilero en el Mundial para que no hablen de su lesión muscular que tenía en la ingle antes de la semifinal.

El exDeportivo Llacuabamba no dejó pasar la oportunidad y mandó un mensaje, a la par, de que mostraba cómo había quedado su radical cambio de look. “Porque las promesas se cumplen, Y dale U toda la vida”, exclamó, desatando múltiples comentarios aprobatorios de la hinchada.

La promesa del jugador peruano se dio como parte de los apodos que existen en la interna de Universitario. Muchos de sus compañeros lo molestaban con el campeón del mundo, diciéndole “Nazário Valera”. Ahora, llevará su llamativo corte de cabello, al menos por unos días.

Listo para celebrar el tricampeonato

Este nuevo corte de cabello coincide con la celebración del tricampeonato de Universitario de Deportes. Se podría decir que Alex Valera estará elegante para levantar su tercer trofeo de la Liga 1 y el quinto de un torneo corto de manera consecutiva con la camiseta ‘crema’.

Los festejos de la ‘U’ se desatarán después del compromiso ante Deportivo Garcilaso, pactado para el viernes 7 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Monumental. Estos no se pudieron dar antes, debido a que los ‘merengues’ descansaron durante la fecha 17.

El recinto de Ate lucirá repleto luego de que se agoten casi todas las entradas. Cerca de 80 mil personas formarán parte de esta gran fiesta y este hito histórico, debido a que es el primer club en lograr dos tricampeonatos en el balompié nacional.

Alex Valera, el goleador del tricampeonato

El aporte de Alex Valera fue fundamental para que Universitario se consagre tricampeón en la Liga 1 2025. La escuadra de Ate, una vez más, se reforzó con un delantero extranjero, pero el peruano volvió a demostrar su nivel y terminó siendo el goleador de la temporada.

Con sus 16 tantos -sin contar el hecho a Barcelona SC por la Copa Libertadores- el chiclayano ayudó a los ‘merengues’ a liderar la tabla de posiciones del Torneo Apertura, Clausura y Acumulada, provocando así la coronación nacional, sin necesidad de playoffs.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

Ahora, la directiva de la ‘U’ busca asegurar a su atacante estrella para la próxima temporada, donde intentará concretar el primer tetracampeonato en el balompié peruano y avanzar más allá de los octavos de final del certamen de Conmebol. Propuestas no le faltan, pero el ‘nueve’ quiere quedarse en Ate.

