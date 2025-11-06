Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El condimento especial de este duelo será la celebración del tricampeonato de los ‘cremas’, quienes serán condecorados luego del encuentro ante los cusqueños. Conoce los horarios del cotejo

Universitario vs Deportivo Garcilaso: horarios
Universitario vs Deportivo Garcilaso: horarios del partido por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Este viernes 7 de noviembre, Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El local se despedirá por todo lo alto de sus hinchas, ya que la última fecha jugará de visita ante Los Chankas en Andahuaylas.

Este duelo tendrá un factor especial: la celebración del tricampeonato nacional. Los ‘cremas’ se coronaron en la jornada 16 al vencer 2-1 a ADT en Tarma, pero tuvieron que descansar en la siguiente. Algo que no permitió que se realice la ceremonia lo más pronto posible.

Los dirigidos por Jorge Fossati podrán levantar el trofeo del Clausura -el quinto torneo corto conseguido de manera consecutiva- y de la Liga 1. Además, de dar la vuelta olímpica en su casa con la presencia de todos sus hinchas (cerca de 80 mil asistentes).

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Antes de los festejos, la ‘U’ tendrá que medirse con Deportivo Garcilaso, el cual viene luchando por conseguir un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Actualmente, marcha en la séptima casilla con 51 puntos, pero Los Chankas le sigue los pasos con 47 unidades.

En su última presentación, el ‘pedacito de cielo’ venció 1-0 a ADT en condición de local. El defensor Gustavo Dulanto, en su propia valla, marcó el único gol a los 50 minutos del cotejo. Este resultado le permitió romper la mala racha de dos derrotas consecutivas.

El ‘rico garci’ intentará arruinar la fiesta de los ‘merengues’ en el estadio Monumental. Para ello, deberá ponerle fin a la racha de su rival en casa y también registrar su primera victoria en dicha cancha. Antes, solo perdió en el 2024 y empató en el 2023.

Deportivo Garcilaso busca asegurar su cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

El árbitro dará el pitazo inicial en este encuentro a las 21:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 20:00 horas de México; a las 21:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 22:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 23:00 horas de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.

Qué canal transmite Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

GOLPERU se encargará de la transmisión del Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso de manera exclusiva, es decir, pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV. Además, los hinchas podrán seguir por el aplicativo Movistar Play.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total en su página web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones, celebraciones y más. No te lo puedes perder.

Universitario celebrará su tricampeonato durante el partido ante Deportivo Garcilaso.

Las bajas de Universitario para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Hasta el momento, la única baja confirmada de Universitario de Deportes para medirse con Deportivo Garcilaso es Sebastián Britos. El arquero uruguayo fue expulsado en la victoria ante ADT luego de hacerle un polémico gesto al árbitro.

El ‘1′ extranjero no podrá estar en su último partido de local y será reemplazado por Miguel Vargas. Este será el tercer encuentro de titular del chileno-peruano. Previamente, fue parte de la victoria 2-0 ante Alianza Universidad y la derrota 2-0 ante Juan Pablo II.

