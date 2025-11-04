¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar en el segundo lugar de la Liga 1 2025?

Alianza Lima tiene un solo objetivo en mente: quedar en el segundo lugar de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ se complicaron con el agónico empate con Melgar y ahora necesitan adueñarse de esa ubicación para poder asegurar un mejor lugar en los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Solo le quedan dos encuentros para poder lograrlo: marcha tercero con 62 puntos.

Su lucha por la segunda casilla está entre los ‘íntimos’ y Cusco FC, los ‘dorados’ tienen una gran ventaja: están segundo con 64 unidades, dos puntos más que los victorianos y tienen la primera opción de alcanzar esa meta.

Ambas escuadras tiene dos cotejos por disputar, y la próxima jornada 17 se podría definir sus futuros. Los ‘grones’ visitarán a Los Chankas en Andahuaylas y recibirán a UTC en Matute. Mientras que los cusqueños chocarán con Sport Boys en su condición de local y luego irá a Huancayo para chocar con el ‘rojo matador’.

La pelea está intensa y solo uno podrá asegurar su pase a la fase de grupos del próximo torneo internacional. Mientras que el otro deberá afrontar un repechaje por la fase 2 y fase 1.

Goles y resumen del empate 2-2 ante 'blanquiazules' y 'rojinegros' en Matute. (Video: L1 MAX)

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedar en el segundo lugar de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito están luchando con Cusco FC para quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. La irregularidad de los ‘blanquiazules’ los pone en una situación que no depende de sí mismo, necesita un tropezón de los ‘dorados’ para lograr su objetivo para asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

- Si Alianza Lima le gana a Los Chankas y UTC: este escenario aumenta sus posibilidades de quedar en el segundo lugar rumbo a los ‘play offs’ por un cupo al próximo torneo internacional. Pero su suerte dependerá de que Cusco FC no le gane a Sport Boys y Sport Huancayo o tenga una caída.

- Si Alianza Lima empata uno de sus dos cotejos que le quedan: este resultado pondría en peligro la meta de los ‘íntimos’ y deberá esperar que Cusco FC no gane ninguno de sus dos encuentros.

- La diferencia de goles: esta instancia podría definir el segundo lugar en caso de igualdad de puntos, y los ‘dorados’ tienen ventaja ya que cuentan con 58 goles a favor y los ‘grones’ tienen 48. La diferencia es de 10 goles, por ello los de Néstor Gorosito deberán sacar toda su efectividad frente Los Chankas y UTC para poder marcar un beneficio.

El plantel de Alianza Lima que disputó el partido contra FBC Melgar por Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

Fixture que le resta a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas (miércoles 5 de noviembre / 15:15 horas / Andahuaylas)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fixture que le resta a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys (viernes 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC (programación por confirmar / estadio IPD de Huancayo)