¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026

Tras el empate con Melgar, los ‘blanquiazules’ tienen dos encuentros para definir su posición en la tabla acumulada pensando en la fase de grupos del próximo torneo internacional

Alianza Lima tiene un solo objetivo en mente: quedar en el segundo lugar de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ se complicaron con el agónico empate con Melgar y ahora necesitan adueñarse de esa ubicación para poder asegurar un mejor lugar en los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Solo le quedan dos encuentros para poder lograrlo: marcha tercero con 62 puntos.

Su lucha por la segunda casilla está entre los ‘íntimos’ y Cusco FC, los ‘dorados’ tienen una gran ventaja: están segundo con 64 unidades, dos puntos más que los victorianos y tienen la primera opción de alcanzar esa meta.

Ambas escuadras tiene dos cotejos por disputar, y la próxima jornada 17 se podría definir sus futuros. Los ‘grones’ visitarán a Los Chankas en Andahuaylas y recibirán a UTC en Matute. Mientras que los cusqueños chocarán con Sport Boys en su condición de local y luego irá a Huancayo para chocar con el ‘rojo matador’.

La pelea está intensa y solo uno podrá asegurar su pase a la fase de grupos del próximo torneo internacional. Mientras que el otro deberá afrontar un repechaje por la fase 2 y fase 1.

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedar en el segundo lugar de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito están luchando con Cusco FC para quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. La irregularidad de los ‘blanquiazules’ los pone en una situación que no depende de sí mismo, necesita un tropezón de los ‘dorados’ para lograr su objetivo para asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

- Si Alianza Lima le gana a Los Chankas y UTC: este escenario aumenta sus posibilidades de quedar en el segundo lugar rumbo a los ‘play offs’ por un cupo al próximo torneo internacional. Pero su suerte dependerá de que Cusco FC no le gane a Sport Boys y Sport Huancayo o tenga una caída.

- Si Alianza Lima empata uno de sus dos cotejos que le quedan: este resultado pondría en peligro la meta de los ‘íntimos’ y deberá esperar que Cusco FC no gane ninguno de sus dos encuentros.

- La diferencia de goles: esta instancia podría definir el segundo lugar en caso de igualdad de puntos, y los ‘dorados’ tienen ventaja ya que cuentan con 58 goles a favor y los ‘grones’ tienen 48. La diferencia es de 10 goles, por ello los de Néstor Gorosito deberán sacar toda su efectividad frente Los Chankas y UTC para poder marcar un beneficio.

Fixture que le resta a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas (miércoles 5 de noviembre / 15:15 horas / Andahuaylas)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fixture que le resta a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys (viernes 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC (programación por confirmar / estadio IPD de Huancayo)

