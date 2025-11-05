Perú Deportes

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’

Mauro Cantoro dio detalles de la información que recibió sobre la posibilidad de que el arquero de la selección peruana deje la MLS para fichar por la ‘U’

El 'Toro' habló de la chance de que el arquero peruano llegue a la 'U' tras su salida de Orlando City de la MLS. (Video: Desmarcados)

Con el tricampeonato nacional en el bolsillo, la directiva de Universitario de Deportes ya viene planificando lo que será la próxima temporada apunta a seguir manteniendo su hegemonía a nivel local y dar un paso adelante en el plano internacional. A partir de ahí, un nombre que ha sonado con fuerza es el de Pedro Gallese tras su salida de Orlando City. En ese sentido, Mauro Cantoro reveló que maneja la información que el ‘Pulpo’ irá a la ‘U’ en 2026 y que Sebastián Britos no renovará.

En el programa de YouTube, ‘Desmarcados’, se realizaba un debate sobre las posibles incorporaciones del club ‘crema’ para la siguiente campaña. En eso, el ‘Toro’ dio a conocer que el portero de la selección peruana tiene todo encaminado para vestirse la camiseta del actual monarca del fútbol peruano. “Me dijeron algo del arquero. A Gallese le van a decir que vaya a la ‘U’ el próximo año. Digo lo que me cuentan. Me dijeron, ‘Mauro, atento que va Gallese’“, fueron sus primeras palabras.

En eso, el exdelantero preguntó a su fuente qué ocurrirá con Sebastián Britos, titular en la valla ‘estudiantil’, a lo que le dejaron entrever que no continuará. Bajo esa misma premisa, manifestó que la vuelta de Diego Romero, sin continuidad en Banfield de Argentina, tampoco se concretará.

Ahí dije ‘pero ¿Britos?’, y me dijeron ‘no, pero va Gallese’. Ah bueno... ¿La ‘U’ quiere a Diego Romero? Pero viene Gallese y chau, acabamos todo. Si realmente se da lo de Gallese que sería espectacular, acaba con todo", contó.

Pedro Gallese no renovó contrato
Pedro Gallese no renovó contrato con Orlando City de la MLS, al que llegó en 2020. - créditos: AFP

Mauro Cantoro quedó desconcertado con la información que recibía hasta que le consultó si es que la identificación de Pedro Gallese con Alianza Lima no sería un impedimento para fichar por Universitario, a lo que descartó: “¿Saben lo que pregunté. Pero, ¿él no está identificado con Alianza? Y me dijo que no“.

Eso sí, para el exfutbolista argentino, la presencia del ‘Pulpo’ al conjunto ‘merengue’ significaría un golpe de autoridad para pelear por alcanzar las fases finales de la Copa Libertadores 2026. “Siendo peruano, esta sería la contratación con la que la ‘U’ demostraría que puede hacer algo importante en la Copa Libertadores”, sostuvo.

Por lo pronto, a partir de la polémica salida de Gallese de Orlando City, de la que inclusive acabó en shock pese a que su intención era renovar su contrato, el guardameta de 35 años ha tenido que ver otras opciones para seguir con su carrera deportiva.

Una de las que ha aparecido en el horizonte y que se ha comentado con intensidad en la última semana fue la de Inter Miami, donde juega Lionel Messi y Luis Suárez. De hecho, el técnico Javier Mascherano no descartó esta opción tajantemente y dejó en claro que el equipo está enfocado en disputar los ‘playoffs’ del campeonato estadounidense.

Javier Mascherano fue consultado por el portero peruano, quien dejó Orlando City. (Jax Latin Media)

Álvaro Barco sobre posibles fichajes de Pedro Gallese y Christian Cueva a Universitario

Evidentemente, el interés de Universitario por Pedro Gallese afectaría la permanencia de Sebastián Britos, quien ha sido artífice en el arco de los últimos dos títulos nacionales. El arquero uruguayo ha admitido que el rumor del seleccionado peruano le ha tomado por sorpresa, aunque quiere extender su vínculo.

En tanto, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, se ha pronunciado por la eventual contratación del ‘Pulpo’, así como de la posibilidad de incorporar a Christian Cueva. "Hay que analizar bien las cosas, no se puede hablar así tan ligeramente. Son dos jugadores que han aportado mucho a la selección y que en su momento han tenido un nivel importante en sus clubes. Pero no quiero darte esa definición en este momento", contó para ‘Tiempo Crema’.

