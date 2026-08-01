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Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

La salsera negó que no haya querido bajarse del escenario en el concierto de Barcelona; aseguró que tiene “todos los mensajes” con la producción donde le indican su horario.

Youtuber español Mario Colomina cuenta con detalles todo lo que ocurrió en el Festival Perú Salsa All Stars II y que Daniela Darcourt no se quiso bajar del escenario en Barcelona. IG
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Daniela Darcourt decidó pronunciarse en los comentarios de una publicación del youtuber español Mario Colomina y negó que se haya tratado de una negativa caprichosa a bajar del escenario.

También dejó un mensaje directo: aseguró que tiene “todos los mensajes” con los horarios y deslizó que la empresa estaría buscando dejarla mal. “Quiero pensar que no es la misma empresa quien quiere dejarme mal”, escribió.

Youtuber Mario Colomina contó lo sucedido en Barcelona

La versión que reencendió el debate llegó desde las redes de Mario Colomina, quien aseguró que estuvo en todo el festival Perú Salsa All Stars II porque fue invitado para registrar la experiencia.

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En su publicación, explicó que en Barcelona, en el Olympic Arena de Badalona, las puertas se habrían abierto más tarde de lo previsto y que eso habría movido el orden del evento.

Según su relato, el recinto abrió una hora después de lo programado y todos los artistas habrían tenido que presentarse más tarde de lo que figuraba en el lineup. Aun así, Colomina sostuvo que cada artista tenía 40 minutos de show y que el festival debía terminar a una hora establecida.

En su recuento, señaló que todos cumplieron ese tiempo “desde DJ Peligro hasta Massiel Málaga”, y que el conflicto se produjo cuando llegó el turno de Daniela Darcourt.

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El lineup del 28 de julio en Barcelona del Perú Salsa All Stars II
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La versión de Colomina sobre Daniela: “No quiere salir” y el volumen que baja

Colomina afirmó que a Darcourt le avisaron que le quedaban pocas canciones: “Tres canciones más, una canción más”. Sin embargo, según él, cuando se cumplió el tiempo, la cantante no habría querido retirarse.

En su testimonio, sostuvo que Daniela cantó más temas de los que le correspondían “hasta el punto” de que el mánager de otro artista habría presionado para que la bajen del escenario o le apaguen el micrófono, con el argumento de que se estaba consumiendo el tiempo de otro show.

Y obviamente es normal, él tiene que velar por su artista porque se están comiendo el tiempo que le pertoca a otro artista”, dijo Colomina en su narración.

El punto más delicado de su versión es el que se conectó con lo que se vio en clips previos: el volumen de la música que baja y una despedida forzada. Según Colomina, ya se estaban dando señales de corte cuando la situación se puso tensa y algunas personas se acercaron al lateral del escenario para presionar el cierre.

Daniela Darcourt rompe su silencio y apunta a la producción tras lo de Barcelona: “Se nota que no sabes lo que pasó”
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Giovanna Valcárcel aviso antes de que apaguen el micro

En el relato del youtuber, la locutora Giovanna Valcárcel habría intervenido para evitar que la cantante quede peor ante el público. Colomina aseguró que Valcárcel se acercó con el celular y le habría advertido que le apagarían el micrófono si no se bajaba.

Flaca, bájate, que te van a… bájate porque te van a apagar el micro”, narró Colomina como parte del momento. Y añadió que, tras ese aviso, se vio la incomodidad de Darcourt, quien finalmente se despidió, bajó del escenario y se retiró.

Luego, según la misma versión, continuaron las presentaciones de Josimar y su Yambú y Wilmer Cartagena.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman. IG

Daniela Darcourt responde: “Se nota que no sabes lo que pasó”

La reacción más contundente llegó en los comentarios de la publicación de Colomina. Darcourt no lo acusó directamente a él de mentir, pero sí marcó distancia con su reconstrucción del hecho.

“Marito querido…Yo, honestamente, no voy a desmentirte A TI porque se nota, que no sabes lo que pasó”, escribió.

Luego sostuvo que cuenta con pruebas de sus comunicaciones con la organización desde el inicio:

Tengo TODOS LOS MENSAJES QUE YO MANDÉ y me mandó la producción donde desde el momento CERO, pregunté por el horario de mi presentación”,detalló.

En su respuesta, también incluyó a su equipo musical como testigo: “Hasta los músicos que me acompañaron y no tienen nada que ver conmigo, saben la verdad de todo”, añadió.

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“Jamás me puse de acuerdo con nadie”: acerca del concierto en Roma

Con respecto al show de Roma, donde Daniela Darcourt decidió no acudir a su presentación negó una versión que, según ella, podría instalarse: que hubo un acuerdo entre artistas para no subir al escenario o alterar el orden.

JAMÁS me puse de acuerdo CON NADIE para no subir al escenario”, afirmó. Y dio una versión opuesta sobre quiénes habrían tenido resistencia desde el inicio: “Al contrario, fueron TODOS LOS QUE MENCIONAS los que quisieron desde que llegaron al aeropuerto, no hacerlo”.

Con esas frases, la cantante cambió el eje: no se trató de que ella no quisiera bajar, sino de un problema mayor de organización y de decisiones de producción previas al show.

Daniela Darcourt: “La empresa quiere dejarme mal”

En un segundo mensaje, la salsera deslizó que podría haber un intento de la empresa por exponerla.

Quiero pensar que no es la misma empresa quien quiere dejarme mal al ver que están completamente expuestos, querido”, escribió.

Y cerró con un tono de respeto hacia Colomina, pese al desacuerdo: “Ya lo dije en otro comentario, me quedo con el respeto que ambos nos dimos en escena y en los días en la gira. Un abrazo, Mario”.

Además, anunció que dará su versión completa: “Yo daré mi versión pronto”.

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