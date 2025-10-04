Perú Deportes

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están luchando por su clasificación al torneo internacional. Conoce los criterios para determinar las etapas en el nuevo formato del campeonato nacional

El Torneo Clausura 2025 está en la recta final y la lucha por el título nacional no es lo único que está en juego. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están peleando por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

La Liga 1 2025 cambió de formato y hay una nueva medida para definir las llaves al torneo internacional del próximo año. Todo se basará de la tabla de posiciones del Acumulado, donde los ‘cremas’ están en el primer lugar con 66 puntos, los ‘dorados’ se ubican en el segundo lugar con 56 unidades, los ‘blanquiazules’ marchan terceros con 55 y los ‘cerveceros’ con 51.

Como se sabe, hay cuatro boletos determinados para el campeonato Conmebol; donde el primer y el segundo equipo pasará a la fase de grupos, el tercero clasifica a la fase 2 y el cuarto a la fase 1. Solo faltan siete jornadas de la competición y los mejores ubicados se enfrentarán en un reepechaje para definir las etapas de la Copa.

Programación de la fecha 12
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV.

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores 2026?

El formato de la Liga 1 2025 cambió y ahora los cuatro equipos mejores ubicados en la tabla de acumulada, no obtendrán su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Ahora se definirá la etapa en la que irá cada club mediante un tipo de repechaje.

Es decir; si Universitario de Deportes se corona campeón del torneo peruano, obtendrá su cupo a la competición Conmebol como Perú 1 directamente. No tendrá que jugar ningún ‘play off’ para definir su etapa porque se llevó el título del Apertura y Clausura.

La lucha se resumirá en definir a Perú 2, Perú 3 y Perú 4; quienes irán a fase de grupos, fase 2 y fase 1, respectivamente. Poniendo en el contexto actual: Cusco FC, Alianza Lima y Cristal se enfrentarán para determinar la etapa copera.

" ¿Cómo se define la clasificación de Perú 2? Bueno, el segundo del acumulado, que en este momento es Cusco FC. Si el torneo acabara hoy, Cusco FC como segundo del acumulado, esperaríana una definición, primero entre el tercero y el cuatro, Alianza y Cristal, en partidos de ida y vuelta, en los cuales cerraría la llave el tercero. En este caso, Alianza cerraría la llave con Cristal, en partidos de ida y vuelta. El ganador jugaría con Cusco FC y el ganador de esa llave, de esa segunda llave, sería Perú 2. El que pierde Perú 3 y el que perdió la primera llave, Perú 4. Así se clasificaría a la Copa Libertadores de América en el escenario actual", explicó el ‘Tanke’ Arias en el programa ‘Vamos al VAR’.

Tabla Acumulada de la Liga
Tabla Acumulada de la Liga 1 2025.

Programación de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC en el Torneo Clausura 2025

Se está jugando la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y le tocará a Sporting Cristal, Alianza Lima y Cusco FC jugar en su condición de visita, mientras que Universitario de Deportes lo hará como local.

Sábado 4 de octubre

- ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Sporting Cristal enfrentará a ADT
Sporting Cristal enfrentará a ADT en Tarma por el Torneo Clausura 2025

