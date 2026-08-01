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Motorizado pierde la vida en accidente en la Vía de Evitamiento: llevaba un pedido cuando ocurrió el fatal siniestro

El conductor de la motocicleta falleció tras el accidente registrado en el Rímac. La Policía y personal de emergencia acudieron al lugar para atender la emergencia

Un motorizado perdió la vida tras sufrir un accidente en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, en el Rímac. La Policía cercó la zona para iniciar las investigaciones, mientras el tránsito presentó restricciones durante las diligencias. Fuente: Exitosa
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Un accidente de tránsito registrado en la Vía de Evitamiento dejó como saldo un motorizado fallecido durante la mañana de este viernes. El hecho ocurrió a la altura del puente Trujillo, en el sentido norte a sur, donde la Policía Nacional del Perú llegó para cercar la zona e iniciar las primeras diligencias.

Según el reporte de Exitosa Noticias, la víctima era un ciudadano extranjero que se trasladaba a bordo de una motocicleta de color rojo con negro y llevaba productos como pan árabe. Presuntamente, se dirigía a entregar un pedido.

El siniestro generó congestión vehicular en la zona debido a la presencia de unidades de emergencia y las diligencias para el levantamiento del cuerpo. Lima Expresa informó que su ambulancia y agentes de la PNP acudieron al punto para atender la emergencia.

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Agente de policía con uniforme, motocicleta en el suelo, cinta de seguridad amarilla, conos de tráfico naranjas, autos, señal de tráfico y edificios
Un agente de la Policía Nacional del Perú acordonó la Vía de Evitamiento en el puente Trujillo tras un accidente de tránsito con un motorizado fallecido. (Foto: Captura Exitosa)

Accidente en la Vía de Evitamiento generó congestión vehicular

El accidente ocurrió en uno de los principales corredores viales de la capital. De acuerdo con información difundida por Lima Expresa, el siniestro se produjo en el carril derecho de la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Rayito de Sol, referencia que coincide con el sector conocido como puente Trujillo.

La presencia del vehículo involucrado y las labores de las autoridades ocasionaron una restricción temporal en la circulación. Conductores que transitaban por la zona reportaron demoras, mientras efectivos policiales controlaban el área para permitir el desarrollo de las diligencias.

Durante los primeros reportes, se indicó que no se contaba con cámaras de seguridad en el punto exacto del accidente. Por ello, la Policía deberá recopilar información para determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Una motocicleta en el suelo junto a una caja grande, conos de tráfico anaranjados y blancos, cinta policial amarilla y un zapato deportivo blanco
La policía acordonó la Vía de Evitamiento en Lima tras un accidente de tránsito que involucró a un motorizado y dejó un fallecido. (Foto: Captura Exitosa)

Policía cercó la zona mientras se esperaba la llegada del fiscal

Agentes de la comisaría del Rímac acudieron al lugar del accidente y procedieron a acordonar el área. La medida permitió preservar la escena mientras se realizaban las primeras verificaciones sobre lo ocurrido.

El levantamiento del cuerpo quedó pendiente de la intervención del representante del Ministerio Público, quien debía autorizar el procedimiento correspondiente. Durante ese periodo, el tránsito continuó con restricciones debido a la presencia de las autoridades y personal de emergencia.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Nacional, que deberá determinar la dinámica del accidente. Hasta el momento, no se informaron detalles sobre la participación de otros vehículos ni sobre las causas que provocaron la muerte del motorizado.

Autopista con tráfico de vehículos, autobuses y camiones. Un puente vehicular elevado. En la calzada hay una motocicleta y una persona tendida. Muro con grafitis y cartel publicitario
La Vía de Evitamiento a la altura del puente Trujillo, en Lima, registra un accidente de tránsito con un motorizado fallecido y la intervención de la Policía Nacional del Perú. (Foto: X / Lima Expresa)

Vía de Evitamiento quedó libre tras diligencias por accidente fatal

Horas después del accidente, Lima Expresa informó que el fiscal se aproximó a la zona para continuar con las diligencias respectivas. Luego de culminar los procedimientos, se realizaron las acciones necesarias para liberar la vía.

La concesionaria comunicó que a las 13:42 horas la Vía de Evitamiento, en sentido sur, quedó nuevamente habilitada para los conductores. La circulación comenzó a recuperar su normalidad tras la atención de la emergencia.

El caso continúa en investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del conductor de la motocicleta. Las autoridades recopilan información para determinar las causas del siniestro registrado en una de las vías más transitadas de Lima.

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