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Accidente aéreo en Nasca: empresa de la aeronave se pronuncia tras la muerte de 13 personas

Aerodiana señaló que evaluará la programación de sus vuelos mientras continúan las investigaciones y destacó sus 18 años de operaciones en el sector turístico

Restos carbonizados de avión con llamas y humo negro en paisaje desértico árido con arbustos secos. En esquina superior derecha, logo de Aerodiana
Restos de una aeronave de Aerodiana se incineran en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Perú, tras un accidente en un vuelo turístico, con el logo de la empresa en la esquina superior derecha.
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La empresa Aerodiana se pronunció tras el accidente aéreo ocurrido este sábado en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica), donde una de sus aeronaves que realizaba un sobrevuelo turístico por las Líneas de Nasca se precipitó y dejó 13 personas fallecidas. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que viene colaborando con las autoridades encargadas de la investigación.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy durante una operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca”, indicó Aerodiana en su pronunciamiento oficial. La empresa manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, además de asegurar que brindará el apoyo que corresponda ante esta tragedia.

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Un camión de bomberos rojo estacionado en un terreno árido, con hombres uniformados al fondo. Hay vegetación seca y un cielo despejado
Un camión de bomberos y personal de emergencia intervienen en el predio agrícola de Nasca, Ica, tras el accidente de una avioneta turística. (Foto: Facebook / Ica en vivo)

Colaborará con las investigaciones

En el comunicado, la compañía informó que desde el primer momento puso a disposición de las autoridades competentes toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente. Aerodiana señaló que mantendrá una actitud de colaboración durante el proceso de indagación.

Asimismo, la empresa destacó que cuenta con 18 años de operación y afirmó que durante ese periodo ha mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. “Este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, señaló.

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Documento con título Comunicado Oficial y logo de Aerodiana. Texto en español que emite condolencias y anuncia colaboración por un accidente
Un comunicado oficial de la empresa Aerodiana expresa su pesar por el accidente aéreo en las Líneas de Nasca y detalla su colaboración en la investigación, así como la evaluación de futuros vuelos. (@aerodianape)

Empresa evaluará continuidad de sus vuelos

Aerodiana también comunicó que evaluará la programación de sus vuelos turísticos de acuerdo con las disposiciones que establezcan las autoridades competentes tras el accidente. La compañía indicó que tomará en cuenta las medidas correspondientes mientras continúan las investigaciones sobre el siniestro.

El accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Según información preliminar, la avioneta perdió comunicación luego de declarar una emergencia y terminó estrellándose en el sector Pueblo Viejo. El hecho dejó como saldo 13 fallecidos, entre ellos turistas extranjeros y los dos tripulantes de la aeronave.

Escombros quemados de una aeronave sobre terreno árido con humo ascendente. A lo lejos se ven arbustos secos y vehículos de emergencia blancos
Escombros humeantes de una avioneta siniestrada y vehículos de emergencia se observan en un predio agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras un accidente.

¿Quiénes son las víctimas de la tragedia?

El accidente aéreo en Pueblo Viejo, Nasca, dejó un saldo de trece personas fallecidas, en su mayoría turistas extranjeros que realizaban un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. La aeronave pertenecía a la empresa Aerodiana y transportaba a pasajeros de distintas nacionalidades.

A continuación, la lista de las víctimas identificadas:

Tripulación:

  • Américo Salazar Cuéllar (Piloto) – Peruano
  • Irenka del Carpio (Copiloto) – Peruana

Pasajeros:

  • Elena Sala (58 años) – Italiana
  • Matteo Gianturco (24 años) – Italiano
  • Lorenzo Angelucci (24 años) – Italiano
  • Massimo Angelucci (58 años) – Italiano
  • Cristina Maria Bianco (57 años) – Italiana
  • Paolo Gianturco (59 años) – Italiano
  • Pietro Gianturco (18 años) – Italiano
  • Hofmann Andreas (78 años) – Alemán
  • Hofmann Gertrud Maria (77 años) – Alemana
  • Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52 años) – Español
  • Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 años) – Española

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca inició diligencias en el lugar del siniestro, dispuso el levantamiento de los cuerpos e inició el proceso de identificación y verificación de las nacionalidades de los fallecidos. Las autoridades coordinan el traslado de los restos a la morgue y el posterior contacto con los familiares de las víctimas extranjeras.

Fiscalía de Nasca realiza diligencias y ordena levantamiento de cuerpos tras tragedia aérea. (Foto: X/@Ministerio Público)
Fiscalía de Nasca realiza diligencias y ordena levantamiento de cuerpos tras tragedia aérea. (Foto: X/@Ministerio Público)

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