Accidente aéreo en Nasca: empresa de la aeronave se pronuncia tras la muerte de 13 personas

Restos de una aeronave de Aerodiana se incineran en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Perú, tras un accidente en un vuelo turístico, con el logo de la empresa en la esquina superior derecha.

Guardar

La empresa Aerodiana se pronunció tras el accidente aéreo ocurrido este sábado en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica), donde una de sus aeronaves que realizaba un sobrevuelo turístico por las Líneas de Nasca se precipitó y dejó 13 personas fallecidas. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que viene colaborando con las autoridades encargadas de la investigación.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy durante una operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca”, indicó Aerodiana en su pronunciamiento oficial. La empresa manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, además de asegurar que brindará el apoyo que corresponda ante esta tragedia.

PUBLICIDAD

Un camión de bomberos y personal de emergencia intervienen en el predio agrícola de Nasca, Ica, tras el accidente de una avioneta turística. (Foto: Facebook / Ica en vivo)

Colaborará con las investigaciones

En el comunicado, la compañía informó que desde el primer momento puso a disposición de las autoridades competentes toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente. Aerodiana señaló que mantendrá una actitud de colaboración durante el proceso de indagación.

Asimismo, la empresa destacó que cuenta con 18 años de operación y afirmó que durante ese periodo ha mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. “Este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, señaló.

PUBLICIDAD

Un comunicado oficial de la empresa Aerodiana expresa su pesar por el accidente aéreo en las Líneas de Nasca y detalla su colaboración en la investigación, así como la evaluación de futuros vuelos. (@aerodianape)

Empresa evaluará continuidad de sus vuelos

Aerodiana también comunicó que evaluará la programación de sus vuelos turísticos de acuerdo con las disposiciones que establezcan las autoridades competentes tras el accidente. La compañía indicó que tomará en cuenta las medidas correspondientes mientras continúan las investigaciones sobre el siniestro.

El accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Según información preliminar, la avioneta perdió comunicación luego de declarar una emergencia y terminó estrellándose en el sector Pueblo Viejo. El hecho dejó como saldo 13 fallecidos, entre ellos turistas extranjeros y los dos tripulantes de la aeronave.

Escombros humeantes de una avioneta siniestrada y vehículos de emergencia se observan en un predio agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras un accidente.

¿Quiénes son las víctimas de la tragedia?

El accidente aéreo en Pueblo Viejo, Nasca, dejó un saldo de trece personas fallecidas, en su mayoría turistas extranjeros que realizaban un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. La aeronave pertenecía a la empresa Aerodiana y transportaba a pasajeros de distintas nacionalidades.

PUBLICIDAD

A continuación, la lista de las víctimas identificadas:

Tripulación:

Américo Salazar Cuéllar (Piloto) – Peruano

Irenka del Carpio (Copiloto) – Peruana

Pasajeros:

Elena Sala (58 años) – Italiana

Matteo Gianturco (24 años) – Italiano

Lorenzo Angelucci (24 años) – Italiano

Massimo Angelucci (58 años) – Italiano

Cristina Maria Bianco (57 años) – Italiana

Paolo Gianturco (59 años) – Italiano

Pietro Gianturco (18 años) – Italiano

Hofmann Andreas (78 años) – Alemán

Hofmann Gertrud Maria (77 años) – Alemana

Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52 años) – Español

Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 años) – Española

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca inició diligencias en el lugar del siniestro, dispuso el levantamiento de los cuerpos e inició el proceso de identificación y verificación de las nacionalidades de los fallecidos. Las autoridades coordinan el traslado de los restos a la morgue y el posterior contacto con los familiares de las víctimas extranjeras.

Fiscalía de Nasca realiza diligencias y ordena levantamiento de cuerpos tras tragedia aérea. (Foto: X/@Ministerio Público)