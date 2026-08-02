Accidente aéreo en Nasca: empresa de la aeronave se pronuncia tras la muerte de 13 personas

La empresa Aerodiana se pronunció tras el accidente aéreo ocurrido este sábado en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica), donde una de sus aeronaves que realizaba un sobrevuelo turístico por las Líneas de Nasca se precipitó y dejó 13 personas fallecidas. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que viene colaborando con las autoridades encargadas de la investigación.
“Expresamos nuestro más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy durante una operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca”, indicó Aerodiana en su pronunciamiento oficial. La empresa manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, además de asegurar que brindará el apoyo que corresponda ante esta tragedia.
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Colaborará con las investigaciones
En el comunicado, la compañía informó que desde el primer momento puso a disposición de las autoridades competentes toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente. Aerodiana señaló que mantendrá una actitud de colaboración durante el proceso de indagación.
Asimismo, la empresa destacó que cuenta con 18 años de operación y afirmó que durante ese periodo ha mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. “Este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, señaló.
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Empresa evaluará continuidad de sus vuelos
Aerodiana también comunicó que evaluará la programación de sus vuelos turísticos de acuerdo con las disposiciones que establezcan las autoridades competentes tras el accidente. La compañía indicó que tomará en cuenta las medidas correspondientes mientras continúan las investigaciones sobre el siniestro.
El accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Según información preliminar, la avioneta perdió comunicación luego de declarar una emergencia y terminó estrellándose en el sector Pueblo Viejo. El hecho dejó como saldo 13 fallecidos, entre ellos turistas extranjeros y los dos tripulantes de la aeronave.
¿Quiénes son las víctimas de la tragedia?
El accidente aéreo en Pueblo Viejo, Nasca, dejó un saldo de trece personas fallecidas, en su mayoría turistas extranjeros que realizaban un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. La aeronave pertenecía a la empresa Aerodiana y transportaba a pasajeros de distintas nacionalidades.
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A continuación, la lista de las víctimas identificadas:
Tripulación:
- Américo Salazar Cuéllar (Piloto) – Peruano
- Irenka del Carpio (Copiloto) – Peruana
Pasajeros:
- Elena Sala (58 años) – Italiana
- Matteo Gianturco (24 años) – Italiano
- Lorenzo Angelucci (24 años) – Italiano
- Massimo Angelucci (58 años) – Italiano
- Cristina Maria Bianco (57 años) – Italiana
- Paolo Gianturco (59 años) – Italiano
- Pietro Gianturco (18 años) – Italiano
- Hofmann Andreas (78 años) – Alemán
- Hofmann Gertrud Maria (77 años) – Alemana
- Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52 años) – Español
- Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 años) – Española
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca inició diligencias en el lugar del siniestro, dispuso el levantamiento de los cuerpos e inició el proceso de identificación y verificación de las nacionalidades de los fallecidos. Las autoridades coordinan el traslado de los restos a la morgue y el posterior contacto con los familiares de las víctimas extranjeras.
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