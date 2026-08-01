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Alerta roja por calor extremo en Lima: Senamhi advierte temperaturas sin precedentes en la capital y otras 16 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió una advertencia por un inusual aumento de la temperatura desde el 2 de agosto. La costa y la sierra afrontarán índices de radiación ultravioleta elevados y ráfagas de viento, con recomendaciones estrictas para la población

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)
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La llegada de agosto marca un hito climático en Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró una alerta roja por temperaturas extremas en Lima y otras 16 regiones.

Desde el domingo 2 hasta el martes 4, se prevé un incremento inusual de la temperatura diurna, intensificado por la escasa nubosidad y la mayor incidencia de radiación solar. Según el aviso difundido por el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), la radiación ultravioleta alcanzará niveles elevados, lo que podría afectar la salud de la población expuesta.

Además, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”.

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La advertencia abarca las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Callao, Lambayeque, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. El mapa divulgado muestra que varias zonas del litoral y del interior se encuentran bajo vigilancia por el ascenso de las temperaturas, con algunas áreas consideradas de peligro mayor.

Frente a este escenario, el Senamhi recomendó a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., hidratarse adecuadamente, usar protector solar, ropa ligera de colores claros, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV. Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados a la fuerte radiación.

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Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.
Lima afronta nueva ola de calor en agosto.

Vientos y polvo agravan el panorama climático

Antes de este fenómeno, la capital ya experimenta condiciones meteorológicas poco habituales para la estación. Según el Senamhi, el incremento de los vientos del sur está transformando el ambiente urbano, con impactos en la humedad, la presencia de niebla y lloviznas dispersas, especialmente por las noches y al amanecer.

El meteorólogo David Garay explicó que “el viento recorre el litoral y el mar, por eso los distritos costeros sienten más la intensificación de los vientos”.

Las ráfagas alcanzaron los 31,5 km/h en sectores como Barranco y Chorrillos, mientras que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez reportó valores cercanos a los 31 km/h y en Pisco se superaron los 42 km/h, generando densas nubes de polvo que podrían desplazarse hacia Lima.

La ingeniera Raquel Loayza, vocera del Senamhi, precisó que “los vientos se han incrementado principalmente en Lima, Ica y también Arequipa, debido a condiciones favorables en mediana y alta atmósfera que conllevan a niveles bajos en superficie a incrementar la velocidad del viento”.

El meteorólogo Abraham Levy advirtió: “Ese polvo vendrá a Lima. Puede hacerlo en forma de llovizna durante la noche”. El fenómeno de los vientos Paracas se manifestó con fuerza en el sur, afectando el tránsito y limitando la visibilidad en rutas principales como la Panamericana Sur. La Asociación de Meteorología del Perú informó que la situación derivó en la suspensión de actividades turísticas y operaciones aéreas en Ica y Paracas.

Según el Senamhi, los fuertes vientos en Lima y Callao persistirán hasta el domingo 2 de agosto, con una ligera disminución a partir del sábado. El meteorólogo Garay indicó que el fenómeno se explica por el fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS), sistema de alta presión que regula el clima costero y propicia vientos de intensidad variable. “Este evento favorece el levantamiento de polvo o arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, sostuvo Garay.

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