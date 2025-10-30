Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ tiene como objetivo clasificar al ‘playoff’ para llegar de forma directa a la Copa Libertadores 2026, aunque el ‘dominó’ será un adversario de temer. Conoce los horarios del duelo

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima jugará en condición de local contra Melgar el viernes 31 de octubre en un duelo correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de una contienda entre dos equipos que luchan por asentarse en el ‘playoff’ por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El cuadro ‘blanquiazul’ tuvo descanso el pasado fin de semana, aunque sigue vivo el valioso triunfo en su visita a Sport Huancayo por 2-1. Este resultado lo ubicó en el tercer lugar del segundo certamen doméstico del año, así como en la tabla acumulada.

Ante este panorama, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen que ganar los dos partidos que le quedan por jugar para asegurar su acceso directo al principal torneo de clubes de Conmebol la siguiente temporada. Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Guillermo Viscarra son los nombres apuntados a destacar en Matute.

El cuadro de Néstor Gorosito se impuso 2-1 en Huancayo. (Video: L1MAX)

Por otro lado, Melgar viene de imponerse por 2-0 a Sport Huancayo, curiosamente, último rival de Alianza Lima. Alec Deneumostier y Bernardo Cuesta le dieron el triunfo al ‘dominó’, que se aferra a la posibilidad de alcanzar un boleto a la Copa Libertadores 2026. Actualmente se encuentra en el cuarto puesto e intentará dar el golpe en el recinto de La Victoria para llegar a los ‘playoffs’.

Entre las figuras del conjunto dirigido por Juan Reynoso están Jhonny Vidales, máximo goleador peruano de la Liga 1 2025 (segundo en la tabla general) con 19 dianas, detrás de Facundo Callejo que suma 22; además de Bernardo Cuesta, Horacio Orzán, etc.

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Melgar se han enfrentado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Pero si revisamos solo los últimos diez encuentros, nos daremos cuenta de que los ‘blanquiazules’ llevan la ventaja con cinco triunfos, contra tres de los ‘rojinegros’ y dos empates.

El último partido se dio el 28 de junio del presente año, en el marco de la jornada 17 del Torneo Apertura. El estadio Monumental de la UNSA fue testigo de una victoria de los ‘íntimos’ con el solitario gol de Fernando Gaibor a los 84 minutos.

Resumen del triunfo de Alianza Lima 1-0 ante Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs Melgar está programado para el viernes 31 de octubre a las 20:00 en Perú, horario que también corresponde a Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 21:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, el inicio está previsto para las 22:00. En México, el duelo arrancará a las 19:00, mientras que en España se jugará a las 03:00 del sábado 1 de noviembre.

Canal TV del Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, se jugará en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal asociada a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, la cobertura podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

La página web de Infobae Perú realizará un seguimiento en vivo desde su portal, proporcionando información previa, cobertura del desarrollo del partido, declaraciones de los protagonistas y detalles relevantes del evento deportivo.

Anuncio del Alianza Lima vs
Anuncio del Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025. - créditos: Alianza Lima

Alianza Lima vs Melgar: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito

Melgar: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel González, Nelson Cabanillas, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso

