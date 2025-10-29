Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2025: partidos, horarios y canales de TV

Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2025

La Liga Femenina 2025 está en su recta decisiva y este fin de semana se definirá a los finalistras del Torneo Clausura. Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci lucharán por su boleto a la gran final que los llevará al título nacional.

Las ‘leonas’ se medirán con las ‘cerveceras’ en el duelo de vuelta que se jugará este domingo 2 de noviembre en Campo Mar. En la ida, el encuentro terminó sin goles en el estadio Alberto Gallardo, y lallave quedó abierta para ambos equipos. Por ello, todo se determinará en el segundo cotejo que promete ser de pronóstico reservado.

“Esta serie se definirá en casa, en una cancha y un campo que conocemos, por lo que estamos tranquilas. No encontramos los caminos para sostener el balón, no fue un buen día de muchas, pero esto pasa. Los equipos de jerarquía deben aprender a sufrir los partidos y sacar adelante los resultados. A veces, cuando las cosas no funcionan, se deben sacar otras cosas para ganar, y hoy logramos un resultado valioso”, declaró Catalina Usme, jugadora ‘crema’.

La otra serie la comparten las ‘blanquiazules’ y las ‘carlistas’. El equipo de José Letelier sacó una importante ventaja tras obtener un triunfo por 2-0 en la ida que se llevó a cabo en Trujillo. Ese resultado le permite asegurar media clasificación que se definirá en el estadio Alejandro Villanueva el domingo 2 de noviembre.

La competición entró en su etapa final, y si las ‘íntimas’ se coronan ganadoras del Clausura podrán dar la vuelta olímpica de manera directa ya que se también conquistaron el Apertura.

Programación y resultados de las semifinales de la Liga Femenina 2025

Domingo 2 de noviembre

- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (12:30 horas / Campo Mar / Movistar Deportes, América Televisión)

- Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Movistar Deportes, América Televisión)

Dónde ver las semifinales de la Liga Femenina 2025

Los duelos que definirán a los finalistas del Torneo Clausura 2025 será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Campo Mar y Matute con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Precios de entradas para Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

Los hinchas de Alianza Lima podrán alentar a su equipo en Matute y para asegurar sus asientos deberán ingresar al portal de Joinnus.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 20.00 soles

- Oriente Conadis: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/ 25.00 soles

- Occidente (silla de ruedas): S/. 20.00 soles

- Occidente Central: S/. 35.00 soles

- Palco: S/. 45.00 soles

