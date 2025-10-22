Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

La Liga Femenina 2025 está a punto de llegar a su fin: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci lucharán para llegar a la gran final en la definición de las semifinales del torneo nacional.

Las ‘leonas’ comparten la llave con las ‘cerveceras’, y el primer duelo igualaron sin goles en el estadio Alberto Gallardo. El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y varias jugadas controvertidas. Las del Rímac controlaron el balón la mayor parte del tiempo, pero le faltó claridad y precisión en los últimos metros para hacer daño a la ‘U’.

Las ‘merengues’, por su parte, priorizaron el orden defensivo y apostó a los contragolpes como principal vía ofensiva. Sin embargo, sus aproximaciones al área rival también resultaron escasas debido y la defensa rimense cortó con eficacia los intentos de las ‘leonas’.

La polémica se marcó en los descuentos, cuando un disparo de larga distancia ejecutado por Arévalo chocó contra el travesaño. En la acción posterior, Valerie Gherson convirtió tras tomar el rebote, pero la asistente anuló el gol al indicar una supuesta posición adelantada. La ausencia de VAR impidió revisar la jugada, y esta sanción provocó fuertes reclamos del cuerpo técnico de Universitario, incluyendo la expulsión del entrenador Andrés Usme por decisión de la árbitra Gabriela Oncoy.

Horarios de Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

El cotejo entre las ‘leonas’ y las ‘celestes’ se jugará el domingo 2 de noviembre en Campo Mar, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 12:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:30 horas.

Horarios de Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal

El segundo duelo será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Campo Mar con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Universitario y Sporting Cristal empataron en la primera semifinal de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima con un pie a la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima obtuvo una importante ventaja en la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer 2-0 a Carlos A. Mannucci en Trujillo en el partido de ida. Durante la primera mitad, las ‘blanquiazules’ generaron situaciones de peligro, pero la igualdad se mantuvo hasta el descanso.

liaEn el segundo tiempo, las ‘íntimas’ abrieron el marcador a los 53 minutos con un cabezazo de Marques en el área. Más adelante, Oliveira amplió la diferencia a los 76 minutos, también por la vía aérea.

Con este resultado, el equipo de José Letelier queda en una posición favorable de cara al encuentro de vuelta, previsto para el domingo 2 de noviembre a las 3:00 pm en Matute. Allí se definirá al equipo que avanzará a la final del certamen.

Alianza Lima definirá con Carlos A. Mannucci la semifinal de la Liga Femenina 2025