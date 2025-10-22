Perú Deportes

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ y las ‘celestes’ igualaron 0-0 en el primer duelo en el estadio Alberto Gallardo, y se alistan para definir la llave. Conoce todos los detalles del clásico

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Universitario vs Sporting Cristal: día,
Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

La Liga Femenina 2025 está a punto de llegar a su fin: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci lucharán para llegar a la gran final en la definición de las semifinales del torneo nacional.

Las ‘leonas’ comparten la llave con las ‘cerveceras’, y el primer duelo igualaron sin goles en el estadio Alberto Gallardo. El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y varias jugadas controvertidas. Las del Rímac controlaron el balón la mayor parte del tiempo, pero le faltó claridad y precisión en los últimos metros para hacer daño a la ‘U’.

Las ‘merengues’, por su parte, priorizaron el orden defensivo y apostó a los contragolpes como principal vía ofensiva. Sin embargo, sus aproximaciones al área rival también resultaron escasas debido y la defensa rimense cortó con eficacia los intentos de las ‘leonas’.

La polémica se marcó en los descuentos, cuando un disparo de larga distancia ejecutado por Arévalo chocó contra el travesaño. En la acción posterior, Valerie Gherson convirtió tras tomar el rebote, pero la asistente anuló el gol al indicar una supuesta posición adelantada. La ausencia de VAR impidió revisar la jugada, y esta sanción provocó fuertes reclamos del cuerpo técnico de Universitario, incluyendo la expulsión del entrenador Andrés Usme por decisión de la árbitra Gabriela Oncoy.

Horarios de Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

El cotejo entre las ‘leonas’ y las ‘celestes’ se jugará el domingo 2 de noviembre en Campo Mar, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 12:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:30 horas.

Horarios de Universitario vs Sporting
Horarios de Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal

El segundo duelo será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Campo Mar con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Universitario y Sporting Cristal empataron
Universitario y Sporting Cristal empataron en la primera semifinal de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima con un pie a la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima obtuvo una importante ventaja en la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer 2-0 a Carlos A. Mannucci en Trujillo en el partido de ida. Durante la primera mitad, las ‘blanquiazules’ generaron situaciones de peligro, pero la igualdad se mantuvo hasta el descanso.

liaEn el segundo tiempo, las ‘íntimas’ abrieron el marcador a los 53 minutos con un cabezazo de Marques en el área. Más adelante, Oliveira amplió la diferencia a los 76 minutos, también por la vía aérea.

Con este resultado, el equipo de José Letelier queda en una posición favorable de cara al encuentro de vuelta, previsto para el domingo 2 de noviembre a las 3:00 pm en Matute. Allí se definirá al equipo que avanzará a la final del certamen.

Alianza Lima definirá con Carlos
Alianza Lima definirá con Carlos A. Mannucci la semifinal de la Liga Femenina 2025

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalLiga Femenina FPFLiga FemeninaAlianza LimaCarlos A. Mannucciperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Racing y Flamengo se verán en la primera semifinal de la Copa Libertadores, Real Madrid se medirá con Juventus por la Champions League, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 22

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana se enfrentarán a Regatas Lima, Fluminense y River Plate

Programación de la Noche Blanquiazul

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido pendiente por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ recibirán a los ‘cremas’ en duelo pendiente que definirá el futuro de ambos equipos en la recta final del campeonato. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Universitario

Programación de la fecha 1 de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025: partidos, horarios y canal de TV

Este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada del campeonato masculino, con diez equipos listos para darlo todo en la batalla por el título nacional. Descubre toda la información sobre los encuentros que abrirán la competencia

Programación de la fecha 1

Liga Peruana de Vóley con inicio incierto: ¿Se suspenderá la fecha 1 por el estado de emergencia en Lima y Callao?

El Gobierno decretó esta medida que impone varias restricciones, incluso para eventos deportivos masivos. Aquí te contamos cómo afecta el panorama a pocos días del inicio de la nueva temporada del campeonato nacional

Liga Peruana de Vóley con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la ASMOPE rechaza

Presidente de la ASMOPE rechaza propuesta de José Cueto sobre prohibir circulación de motos: “Si me da su sueldo, yo paro”

Corte IDH: Perú desacató disposiciones por aprobación de leyes de amnistía y que restringe alcance de delitos de lesa humanidad

Presidenta de TC ratifica su voto en contra de Keiko Fujimori: “No debieron haber entrado” a resolver el fondo

Gabinete de Ernesto Álvarez pide hoy el voto de confianza ante el Congreso

Ernesto Álvarez adelantó las propuestas centrales de su discurso ante el Congreso: crimen, economía y garantías electorales

ENTRETENIMIENTO

La incómoda reacción de Álvaro

La incómoda reacción de Álvaro Vargas Llosa ante la revelación de las memorias de Isabel Preysler

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Gustavo Salcedo habla de la importancia de llevar terapia tras escándalo con Maju Mantilla: “Todos necesitamos un soporte psicológico”

Jackson Mora asegura que intentó salvar su relación y lloró por Tilsa Lozano: “Solté un par de lágrimas”

Isabel Preysler responde al entorno de Mario Vargas Llosa: “Me sorprende que digan que él fue infeliz conmigo”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 22

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido pendiente por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 1 de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025: partidos, horarios y canal de TV

Liga Peruana de Vóley con inicio incierto: ¿Se suspenderá la fecha 1 por el estado de emergencia en Lima y Callao?