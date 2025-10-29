Perú Deportes

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

El guardameta nacional no ha alcanzado un acuerdo con los ‘leones’ para renovar su contrato y ha recibido propuestas de equipos de la Major League Soccer

Pedro Gallese, uno de los referentes de la selección peruana, podría cambiar de equipo en la siguiente temporada. Hasta el momento, el ‘1′ no ha alcanzado un acuerdo con su actual club, Orlando City, y ya ha recibido algunas propuestas de la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo a la información del periodista de DSports, Alonso El Inca, el principal obstáculo para que el ‘Pulpo’ renueve su vínculo con los ‘leones’ es la diferencia salarial entre ambas partes. Este hecho despertó el interés de otros elencos de Estados Unidos.

"Pedro Gallese aún no alcanza la cifra que busca para renovar con Orlando City. Las negociaciones están lejos de cerrarse y varios clubes de la MLS ya preguntan por su situación.El futuro del capitán peruano está lejos de Orlando", publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

El mismo periodista deslizó la cifra que estaría buscando Gallese en Orlando al responder un comentario de su post. “El mejor arquero que ha tenido el club. 1 millón de dólares ganan algunos arqueros que ni siquiera han clasificado a los playoffs”, apuntó.

¿Inter Miami interesado en Pedro Gallese?

Dentro de los clubes de la MLS que quieren contar con los servicios de Pedro Gallese para la próxima temporada, se nombró a Inter Miami, que tiene en sus filas a figuras mundiales como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y entre otras.

Lo cierto es que hay dos versiones del supuesto interés de las ‘garzas’ por el guardameta peruano. Según Alonso El Inca, muchos medios que cubren al club de Messi han consultado por la posible llegada del ‘Pulpo’, pero no hay nada concreto sobre su fichaje.

Mientras que otro periodista peruano, que radica en Estados Unidos, apuntó lo siguiente: "Segun fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese, dado que está suelto en plaza", escribió Luis Carlos Pineda.

Inter Miami, actualmente, cuenta con dos arqueros Rocco Ríos Novo (23 años) y Óscar Ustari (39 años). El primero vence su préstamo a final del 2025, mientras que el segundo durante el cierre del 2026. Esto podría abrir un espacio en la terna de cancerberos de la institución que reside David Beckham.

Rocco Ríos Novo llegó a Inter Miami esta temporada a préstamo de Lanús y se ganó el titularato en los últimos partidos.

Pedro Gallese suena en Uruguay

Desde Estados Unidos no son las únicas ofertas que han llegado a oídos de Pedro Gallese. Su nombre también ha sonado en equipos sudamericanos, los cuales ven ideal contar con un arquero de selección entre sus filas de cara a la siguiente temporada.

Según el periodista Kevin Pacheco de RPP, el ‘1′ de la selección peruana es pretendido en tierras ‘charrúas’. “Tengo entendido que ha sonado el teléfono de un equipo grande de Uruguay”, expresó en la última edición del programa ‘Vamos al Var’.

Ese conjunto podría ser Peñarol, club con el cual fue vinculado a mitad de este 2025. Medios de dicho país informaron que el guardameta nacional gustaba a la directiva ‘mirasol’, pero finalmente las negociaciones no terminaron por iniciarse.

Tampoco se puede descartar que Pedro Gallese vuelva a la Liga 1. Con 35 años, contemplaría la opción de retonar al Perú para pasar más tiempo con su familia y sobre todo cerrar su carrera deportiva. En ese caso, Alianza Lima le abriría las puertas de nuevo, tal y como ocurrió en el 2019.

