Perú Deportes

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

El portero de la selección peruana necesita el apoyo de todos los simpatizantes nacionales y del Orlando City para sacar adelante una votación digital. Su intervención al goleador uruguayo saca boleto de ganador siempre y cuando sea respaldado

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Pedro Gallese saludando a Luis
Pedro Gallese saludando a Luis Suárez después de una atajada de exhibición. - Crédito: MLS

Pedro Gallese necesita del apoyo de todo Orlando City al igual que de sus compatriotas. Una de sus intervenciones en la máxima categoría de Estados Unidos ha sido nominada a la Mejor Atajada del Año de la Major League Soccer. La aparición en cuestión fue contra Inter Miami y tuvo como protagonista al legendario Luis Suárez.

A mediados de agosto, en el marco de la jornada 26° de la MLS, el ‘Pulpo’ se lució con una parada que ilustra su categoría y jerarquía. Por más que estuvo adelantado, dejando su arco ligeramente desguarnecido, sacó una mano providencial, previa carrera inmediata, para desarticular un tiro desde la media cancha lanzado por el ‘9′ de Uruguay.

Pedro Gallese, arquero de Orlando
Pedro Gallese, arquero de Orlando City. - Crédito: AFP

Con esa acción, el portero peruano mantuvo vivo a los suyos en el envite que acabó resolviéndose con un categórico 4-1, cuya máxima estrella fue el colombiano Luis Muriel al concretar un doblete. Conviene mencionar que Leo Messi no formó parte de aquel Derby de Florida.

La organización de la MLS, así las cosas, ha sometido a votación esa atajada junto a otras 15. El resto de protagonistas son Jonathan Bond (Houston Dynamo), Chris Brady (Chicago Fire), Roman Burki (St. Louis City), Román Celentano (FC Cincinnati), Maxime Crépeau (Portland Timbers), Matt Freese (New York City), Sean Johnson (Toronto FC), John Pulskamp (Sporting Kansas City), Zack Steffen (Columbus Crew), Jonathan Sirois (CF Montréal), Brad Stuver (Austin FC), Yohei Takoaka (Vancouver Whitecaps) y Joe Willis (Nashville SC).

El 'Pulpo' le ahogó el grito de gol al 'Pistolero' en duelo por el campeonato estadounidense. (Video: MLS)

Histórico

Pedro Gallese lleva muchos años en Orlando City. Desde que llegó se hizo dueño indiscutible de la portería, ofreciendo exhibiciones del más alto nivel. Suyas son las intervenciones que permitieron al ‘león’ ganar cierto protagonismo en la Major League Soccer.

Recientemente, el arquero de la selección peruana dio un paso más en la historia del club de Florida al llegar a los 200 partidos, una cifra récord que pone en el más alto relieve la importancia que tiene tanto en la estructura deportiva como en la institución.

Pedro Gallese llegó a los
Pedro Gallese llegó a los 200 partidos con Orlando City. - Crédito: AFP

También ha establecido otros récords: máximo en apariciones, minutos jugados, atajadas, porterías imbatidas y victorias. En la temporada 2025, Pedro Gallese destacó por su racha de cinco partidos consecutivos sin recibir goles, ayudando al equipo a mantenerse invicto en ocho encuentros y superar los 526 minutos sin recibir gol, un registro único.

Además, en competencias internacionales dejó su huella: en la Leagues Cup 2025 se convirtió en héroe al atajar dos penales y marcar el penúltimo en la tanda que permitió a Orlando City acceder a semifinales. Sus actuaciones le confirman como un referente internacional y una figura vital para el presente del club.

Pedro Gallese se convirtió en héroe en la clasificación del Orlando a semis de la Leagues Cup | Apple TV

Temas Relacionados

Pedro GalleseOrlando CityMLSSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Ricardo Gareca respaldó la continuidad de experimentados en la selección peruana: “Cuando hay frustraciones, los jugadores no sirven más, están viejos”

El técnico argentino hizo un repaso a su salida de la ‘bicolor’ y del reciente desenlace en las Eliminatorias 2026, que provocó un forzado recambio generacional

Ricardo Gareca respaldó la continuidad

Alianza Lima no estará solo: Perú contará con dos representantes en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anunció que el crecimiento sostenido de la liga nacional ha permitido que Perú obtenga más cupos para futuras ediciones del torneo continental

Alianza Lima no estará solo:

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Durante este día regresará la Champions League con compromisos de Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid y más equipos. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, martes 21

Reimond Manco reveló problemas de Piero Cari en Alianza Lima y le dejó sincero consejo: “Si crees que eres Cristiano Ronaldo, puedes terminar como yo”

El ‘Rei’ se pronunció sobre el presente del mediocampista de 18 años de Alianza Lima, tras el gol que anotó en la victoria frente a Sport Boys

Reimond Manco reveló problemas de

Giancarlo Granda confesó el problema que tendría Alianza Lima para fichar a Luis Advíncula y no es el millonario monto: “La cosa puede cambiar”

El club ‘blanquiazul’ ha mostrado interés en incorporar al lateral peruano. Según el periodista deportivo, la dirigencia analiza una posible estrategia para concretar su llegada, aunque su desvinculación de Boca Juniors presenta dificultades

Giancarlo Granda confesó el problema
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori omitió en su

Keiko Fujimori omitió en su discurso a su hermano Kenji, quien no apoyará a Fuerza Popular en las elecciones 2026

Giulliana Loza solicita el archivo definitivo del caso Cócteles tras fallo del Tribunal Constitucional

Juan Claudio Lechín: “Mi consejo a los peruanos: voten con la razón, no con el corazón”

Congreso establece plazo mínimo para solicitar viajes al extranjero de legisladores

¿Adiós al Parque de las leyendas? Proponen que zoológicos públicos sean clausurados en todo el Perú

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug confirma crisis con

Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

Melanie Martínez reveló el conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez: “¿Cuándo voy a ser tu prioridad?”

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

Pablo Saldarriaga y el ‘Tío Rockefeller’ se enfrentan en vivo y discuten sobre la presencia de los artistas en la Marcha Nacional

DEPORTES

Ricardo Gareca respaldó la continuidad

Ricardo Gareca respaldó la continuidad de experimentados en la selección peruana: “Cuando hay frustraciones, los jugadores no sirven más, están viejos”

Alianza Lima no estará solo: Perú contará con dos representantes en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco reveló problemas de Piero Cari en Alianza Lima y le dejó sincero consejo: “Si crees que eres Cristiano Ronaldo, puedes terminar como yo”

Giancarlo Granda confesó el problema que tendría Alianza Lima para fichar a Luis Advíncula y no es el millonario monto: “La cosa puede cambiar”