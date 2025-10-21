Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Pedro Gallese saludando a Luis Suárez después de una atajada de exhibición. - Crédito: MLS

Pedro Gallese necesita del apoyo de todo Orlando City al igual que de sus compatriotas. Una de sus intervenciones en la máxima categoría de Estados Unidos ha sido nominada a la Mejor Atajada del Año de la Major League Soccer. La aparición en cuestión fue contra Inter Miami y tuvo como protagonista al legendario Luis Suárez.

A mediados de agosto, en el marco de la jornada 26° de la MLS, el ‘Pulpo’ se lució con una parada que ilustra su categoría y jerarquía. Por más que estuvo adelantado, dejando su arco ligeramente desguarnecido, sacó una mano providencial, previa carrera inmediata, para desarticular un tiro desde la media cancha lanzado por el ‘9′ de Uruguay.

Pedro Gallese, arquero de Orlando City. - Crédito: AFP

Con esa acción, el portero peruano mantuvo vivo a los suyos en el envite que acabó resolviéndose con un categórico 4-1, cuya máxima estrella fue el colombiano Luis Muriel al concretar un doblete. Conviene mencionar que Leo Messi no formó parte de aquel Derby de Florida.

La organización de la MLS, así las cosas, ha sometido a votación esa atajada junto a otras 15. El resto de protagonistas son Jonathan Bond (Houston Dynamo), Chris Brady (Chicago Fire), Roman Burki (St. Louis City), Román Celentano (FC Cincinnati), Maxime Crépeau (Portland Timbers), Matt Freese (New York City), Sean Johnson (Toronto FC), John Pulskamp (Sporting Kansas City), Zack Steffen (Columbus Crew), Jonathan Sirois (CF Montréal), Brad Stuver (Austin FC), Yohei Takoaka (Vancouver Whitecaps) y Joe Willis (Nashville SC).

El 'Pulpo' le ahogó el grito de gol al 'Pistolero' en duelo por el campeonato estadounidense. (Video: MLS)

Histórico

Pedro Gallese lleva muchos años en Orlando City. Desde que llegó se hizo dueño indiscutible de la portería, ofreciendo exhibiciones del más alto nivel. Suyas son las intervenciones que permitieron al ‘león’ ganar cierto protagonismo en la Major League Soccer.

Recientemente, el arquero de la selección peruana dio un paso más en la historia del club de Florida al llegar a los 200 partidos, una cifra récord que pone en el más alto relieve la importancia que tiene tanto en la estructura deportiva como en la institución.

Pedro Gallese llegó a los 200 partidos con Orlando City. - Crédito: AFP

También ha establecido otros récords: máximo en apariciones, minutos jugados, atajadas, porterías imbatidas y victorias. En la temporada 2025, Pedro Gallese destacó por su racha de cinco partidos consecutivos sin recibir goles, ayudando al equipo a mantenerse invicto en ocho encuentros y superar los 526 minutos sin recibir gol, un registro único.

Además, en competencias internacionales dejó su huella: en la Leagues Cup 2025 se convirtió en héroe al atajar dos penales y marcar el penúltimo en la tanda que permitió a Orlando City acceder a semifinales. Sus actuaciones le confirman como un referente internacional y una figura vital para el presente del club.

Pedro Gallese se convirtió en héroe en la clasificación del Orlando a semis de la Leagues Cup | Apple TV