Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Este, sábado 25 de octubre, comenzará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Los 12 equipos participantes iniciarán su camino hacia la obtención del título nacional, que actualmente le pertenece a Alianza Lima. Esta nueva edición tendrá cambios en el formato y calendario.

Alianza, al ser el vigente bicampeón, es uno de los favoritos para llegar a la final. No es para menos, pues el cuadro ‘blanquiazul’ se ha reforzado con una olímpica como Eliana Rodríguez y otras jugadoras de selección como la colombiana Maria Alejandra Marin y la peruana Sandra Ostos.

Otro club que promete mucho en esta temporada y buscará su revancha es Regatas Lima, que decidió mantener su base de la campaña pasada, donde alcanzó el subcampeonato. El técnico Horacio Bastit cuenta con un equipo muy joven, pero con una propuesta de juego muy rápida y física.

San Martín también asoma en este grupo de elencos que pelearán por el campeonato. Las ‘santas’ quieren volver a levantar un trofeo y para ello invirtió mucho en fichajes con las incorporaciones de dos elementos que brillaron en el 2024/2025: Paola Rivera (la mejor armadora) y Angélica Aquino (la máxima anotadora peruana).

Regatas y San Martín se enfrentaron en un amistoso de pretemporada, el cual terminó 2-2.

Universitario de Deportes tiene como objetivo salir campeón en esta edición de la Liga Peruana de Vóley. Por esa razón, cambió de entrenador fichando a Paco Hervás y trajo a jugadoras de mucha experiencia como lo es la central Mara Leao, con pasado en la selección de Brasil. Aunque, en los partidos de pretemporada, el rendimiento de las ‘pumas’ no ha sido el mejor.

Como en cualquier torneo puede haber sorpresas. Hay dos equipos que quieren meterse entre los mejores: Circolo Sportivo Italiano y Atlético Atenea. Este último elenco en mención derrotó 3-0 a la ‘U’ en un amistoso, luciendo un gran juego colectivo bajo la dirección de Lorena Góngora.

Las ‘pumas’ fueron superadas en sets corridos por las ‘diosas’ y se quedaron sin el título del torneo cuadrangular. (Video: Latina)

Resultados y programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Programación confirmada de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Latina TV será el único canal que transmita todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Lo hará por señal abierta (canal 2) y también por sus dos plataformas digitales: página web y aplicación.

Lo cierto es que Latina ha decidido ya no pasar los encuentros mediante su canal de Youtube y ahora potenciará su app con todo el contenido posible de manera gratuita. Los compromisos quedarán guardado en este espacio para ser visto en diferido por los hinchas.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este torneo en su sitio web. Los resultados de los partidos, el minuto a minuto, declaraciones, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.