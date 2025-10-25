Perú Deportes

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Este sábado 25 de octubre arrancan los compromisos de la jornada inaugural. El Universitario vs Géminis promete mucho durante este primer día

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Resultados de la fecha 1
Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Este, sábado 25 de octubre, comenzará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Los 12 equipos participantes iniciarán su camino hacia la obtención del título nacional, que actualmente le pertenece a Alianza Lima. Esta nueva edición tendrá cambios en el formato y calendario.

Alianza, al ser el vigente bicampeón, es uno de los favoritos para llegar a la final. No es para menos, pues el cuadro ‘blanquiazul’ se ha reforzado con una olímpica como Eliana Rodríguez y otras jugadoras de selección como la colombiana Maria Alejandra Marin y la peruana Sandra Ostos.

Otro club que promete mucho en esta temporada y buscará su revancha es Regatas Lima, que decidió mantener su base de la campaña pasada, donde alcanzó el subcampeonato. El técnico Horacio Bastit cuenta con un equipo muy joven, pero con una propuesta de juego muy rápida y física.

San Martín también asoma en este grupo de elencos que pelearán por el campeonato. Las ‘santas’ quieren volver a levantar un trofeo y para ello invirtió mucho en fichajes con las incorporaciones de dos elementos que brillaron en el 2024/2025: Paola Rivera (la mejor armadora) y Angélica Aquino (la máxima anotadora peruana).

Regatas y San Martín se
Regatas y San Martín se enfrentaron en un amistoso de pretemporada, el cual terminó 2-2.

Universitario de Deportes tiene como objetivo salir campeón en esta edición de la Liga Peruana de Vóley. Por esa razón, cambió de entrenador fichando a Paco Hervás y trajo a jugadoras de mucha experiencia como lo es la central Mara Leao, con pasado en la selección de Brasil. Aunque, en los partidos de pretemporada, el rendimiento de las ‘pumas’ no ha sido el mejor.

Como en cualquier torneo puede haber sorpresas. Hay dos equipos que quieren meterse entre los mejores: Circolo Sportivo Italiano y Atlético Atenea. Este último elenco en mención derrotó 3-0 a la ‘U’ en un amistoso, luciendo un gran juego colectivo bajo la dirección de Lorena Góngora.

Las ‘pumas’ fueron superadas en sets corridos por las ‘diosas’ y se quedaron sin el título del torneo cuadrangular. (Video: Latina)

Resultados y programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Programación confirmada de la fecha
Programación confirmada de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Latina TV será el único canal que transmita todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Lo hará por señal abierta (canal 2) y también por sus dos plataformas digitales: página web y aplicación.

Lo cierto es que Latina ha decidido ya no pasar los encuentros mediante su canal de Youtube y ahora potenciará su app con todo el contenido posible de manera gratuita. Los compromisos quedarán guardado en este espacio para ser visto en diferido por los hinchas.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este torneo en su sitio web. Los resultados de los partidos, el minuto a minuto, declaraciones, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesRegatas LimaSan MartínAlianza LimaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Álvaro Barco, director deportivo, señaló que el 80% de la plantilla se mantendrá de cara a la siguiente temporada. Un extranjero ya estampó su firma por el cuadro ‘crema’

Se confirmó el primer jugador

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Las dirigidas por Facundo Morando realizarán su presentación en el Coliseo Eduardo Dibós, donde participarán Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todo sobre este evento

Programación de la Noche Blanquiazul

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

El jueves 23 de octubre comenzó la venta de tickets para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao el fin de semana. Conoce todos los detalles

Entradas para el inicio de

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Álvaro Barco le respondió a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Las películas más populares en Netflix Perú

Suheyn Cipriani y César Vega irán a los tribunales por pensión alimenticia: “No llegamos a un acuerdo y nos vamos a juicio”

David Almandoz, ‘Pepe Gonzales’, visita a Gustavo Bueno durante su recuperación y conmueve a fans

Steve Palao ofrece S/ 600 de pensión a su hija y no llega a conciliar con Beatriz Cahuas: “Que cumpla con su responsabilidad”

DEPORTES

Se confirmó el primer jugador

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”